Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti

Geçtiğimiz salı günü, Michel Mayor adlı bilim insanı, yaptığı çalışmalar ve bilime olan katkıları sebebiyle Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda ise birçok bilim insanının umutlarını suya düşürmüş gibi görünüyor.

Michel Mayor yaptığı açıklamalarda insanoğlunun güneş dışı gezegenlere yani öte gezegenlere asla koloni kuramayacağını ve güneş dışı gezegenlere göç edemeyeceğimizi belirtti.

Gezegenler arası mesafe

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Mayor'e göre bu durumun ana sebebini gezegenler arası mesafe oluşturuyor çünkü en iyimser yaklaşımlarda bile görece olarak ''çok uzak olmayan'' yaşanabilir gezegenler birkaç düzine ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu da bugün sahip olduğumuz araçlar ile yüz milyonlarca güne tekabül ediyor.

Mayor ayrıca dünyada hayatın olmadığı bir durumda, yaşanabilir gezegenlere göç etme fikirlerinin hepsini karartmak istediğini belirtiyor. Mayore'e göre bu fikirlerin hepsi çılgınca ve mantık dışı fikirler.

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Mayor ayrıca gezegenimize iyi bakmamız gerektiğini, dünyanın hala çok güzel ve yaşanabilir olduğunu söyledi.

https://www.afp.com/en/news/826/humans-will-not-migrate-other-planets-nobel-winner-says-doc-1l97962