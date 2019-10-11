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    Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti

    Michel Mayor yaptığı açıklamalarda insanoğlunun güneş dışı gezegenlere yani öte gezegenlere asla koloni kuramayacağını ve güneş dışı gezegenlere göç edemeyeceğimizi belirtti.
    5 sa.
    1,7b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Geçtiğimiz salı günü, Michel Mayor adlı bilim insanı, yaptığı çalışmalar ve bilime olan katkıları sebebiyle Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda ise birçok bilim insanının umutlarını suya düşürmüş gibi görünüyor.

    Michel Mayor yaptığı açıklamalarda insanoğlunun güneş dışı gezegenlere yani öte gezegenlere asla koloni kuramayacağını ve güneş dışı gezegenlere göç edemeyeceğimizi belirtti.

    Gezegenler arası mesafe

    Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti
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    Mayor'e göre bu durumun ana sebebini gezegenler arası mesafe oluşturuyor çünkü en iyimser yaklaşımlarda bile görece olarak ''çok uzak olmayan'' yaşanabilir gezegenler birkaç düzine ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu da bugün sahip olduğumuz araçlar ile yüz milyonlarca güne tekabül ediyor.

    Mayor ayrıca dünyada hayatın olmadığı bir durumda, yaşanabilir gezegenlere göç etme fikirlerinin hepsini karartmak istediğini belirtiyor. Mayore'e göre bu fikirlerin hepsi çılgınca ve mantık dışı fikirler.

    Ayrıca Bkz. "CRISPR ile serviks kanseri tedavi edildi"

    Mayor ayrıca gezegenimize iyi bakmamız gerektiğini, dünyanın hala çok güzel ve yaşanabilir olduğunu söyledi.



    https://www.afp.com/en/news/826/humans-will-not-migrate-other-planets-nobel-winner-says-doc-1l97962 Yorum Yaz
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    al-ozaria 2 sa. en beğenilen
    Nobel Ödülünü gözünüzde fazla büyütmeyin. Orhan Pamuk'ta Nobel Ödülü aldı. Edebiyatçı ya da yazar mıdır, değildir. Nasıl aldı hepimize iftira atarak.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    LKLC 4 sa.
    Günümüz teknolojisiyle mümkün olmadığından bahsetmiş anladığım kadarıyla. Bunun farkındayız hepimiz zaten. Ama geleceğin bizlere neler göstereceğini de kimse bilemez. Bilim insanlığının en önemli noktalarından birisi imkansız görüneni mümkün kılmaya çalışmaktır. Yaşlılığına veriyorum boş konuşmuş biraz.
    Günümüz teknolojisiyle mümkün olmadığından bahsetmiş anladığım kadarıyla. Bunun farkındayız hepimiz zaten. Ama geleceğin bizlere neler göstereceğini de kimse bi...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    John Wick 3 sa. LKLC
    "If we are talking about exoplanets, things should be clear: we will not migrate there," Mayor told AFP near Madrid on the sidelines of a conference when asked about the possibility of humans moving to other planets.
    "These planets are much, much too far away. Even in the very optimistic case of a livable planet that is not too far, say a few dozen light years, which is not a lot, it's in the neighbourhood, the time to go there is considerable," he added.
    "We are talking about hundreds of millions of days using the means we have available today. We must take care of our planet, it is very beautiful and still absolutely liveable."
    The 77-year-old said he felt the need to "kill all the statements that say 'OK, we will go to a liveable planet if one day life is not possible on earth'."
    "It's completely crazy," he added.

    Günümüz teknolojisiyle mümkün olmadığını kastetseydi, bunu yapamayız derdi. Adam gidemeyeceğiz/will not diyor. Söylediğin gibi zaten hepimiz bunun farkında olduğumuz için, bunu söylemeyi gerekli görmezdi.
    Açıkça gelecekte de yapamayacağız diyor. Adam özellikle diyor ki " "bi gün dünyada yaşamak imkânsız hale gelirse, biz de gider yaşanabilir olan başka bir gezegende yaşarız" gibi ifadelerin komple bitmesi lazım" ". Öyle bi şey hiç olmayacak, o yüzden şu an bulunduğumuz gezegene iyi bakmamız lazım diyor.
    Ayrıca sen kimsin arkadaş, ne sıfatla böyle atıp tutuyosun? Nobel ödülü almış dünya çapındaki bir fizikçiye "yaşlılığına veriyorum boş konuşmuş" diyor ya
    Yok bilim şudur yok bilim budur. Sen kimsin bilim adına konuşuyosun?
    Şu DH'deki insanların cahil cesaretine bayılıyorum ya. Şu forum Dunning-Kruger etkisinin en fazla görülebileceği ortamlardan biri. Herkes kendini tüm alanlarda otorite görüyor.

    phys.org/...
    "If we are talking about exoplanets, things should be clear: we will not migrate there," Mayor told AFP near Madrid on the sidelines of a conference when ask...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    deniz_sea 46 dk.
    Hiç olmazsa sonunda birisi doğruyu söylemiş.
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    Ahmet DOĞAN 47 dk.
    Adam Kesinlikle Haklı. Hala Birbirini Her Fırsatta Yok Etmeye Çalışan Toplumlardan İbaretiz. Uluslararası Çapta Savaşlara Numalar Bile Verirken Millet Bunları Bırakıp En Yakın Gezegene Nasıl Gideriz Fikrini Pek DÜşünmüyor ve Düşünmeyecekte Daha Epey Bir Zaman. Ne Zamanki Dünyada Devletler Devletliklerinden Vazgeçip Uluslarüstü Tekbir Dünya Anlayışı İle Dünyayı Yönetme Anlayışına Sahip Olurlar İşte o Zaman Biraz İlerleme Görebiliriz. O da İmkansıza Yakın. Ancak Kişisel Yorumum Olarak Sistemimizdeki Diğer Gezegenlere Gitme ve Orada Medeniyeti Genişletme Olayına 100 Yıl İçinde Ulaşırız Diye Umuyorum.
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    Ulan Musk 1 sa.
    Bugünün teknolojisi ile bu işin olmayacağını söylemek için Nobel almaya gerek yok. Fakat "asla" demek herkesin boyunu aşar.
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    serafon 1 sa.
    Dünyada kaçbin yılda gelinen nüfus 8 milyar ve artış hızı düşüyor. Tüm teknolojiye sahip olsak kaç kişiyle nereye koloni kurup ne kadar sürede gelişecen. Dünyanın çok küçük bir gezegen olduğunu düşün ve buna rağmen bile hala boş olduğunu düşün. Devasa gezegenlere nasıl altyapı kuracan, nasıl gelişecen. Milyonlarca yıl gerekir harhalde. Tabi gerekli teknolojileri bulmak için gereken süreyi harcadıktan sonra.
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    BekirHan 2 sa.
    Bill Gates' te; Kişisel bir bilgisayar asla 640kb bellekten fazlasına ihtiyaç duymayacak. demişti ama... Her insan hata yapabilir anlayacağınız
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    Denorath 2 sa.
    Adam haklı :)
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    etimonster 2 sa.
    İngiltere'de Buharlı Tren icat edildiğinde de bilim bitti icat edecek bir şey kalmadı demişlerdi
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    JuliusStrasser 2 sa. al-ozaria
    törkiye katil törkiye barbar diyenlere nobel veriyorlardı ozaman
    Obama oogaboogasi bile nobel aldı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    John Wick 54 dk. JuliusStrasser
    Obama nobel barış ödülü aldı. Pozitif bilimlerde nobel almak ile nobel barış ödülü almak aynı şey değil.
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    susesa 2 sa.
    Tüm olay ışık hızında hızlı seyahat imkanı bulunabilecek mi?
    Bilemiyorum 3 boyutlu uzayın katlanması , iddia edildiği gibi, mümkünse bu olabilir. Fakat mişel amca buna inanmıyor sanırım.
    Sadece yazılı düşünüyorum quantum entanglement bu olayın bir çözümü olabilir mi
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    smart1978 2 sa.
    Dehsete dustum okurken! Bir bilim insani ASLA kelimesini kullanmamali ! ... Anca sunu diyebilir gunumuz teknolojisine gore imkansizdir vs denilebilirdi ...
    ASLA ifadesi dogmatizm temellidir ....
    Bilim zaten ASLA lari yikmak uzerine gelismektedir ve gelisecektir de ...
    Elbette hicbir AKIL suan icin milyonlarca yil surecek bir mesafe icin projeyi icraate dokmez! ...
    Oralara varmanin bir yolu ve veya yolculukta derin uyku vs ideal olursa saglik vs acisindan yani hersey saglanirsa hersey mumkundur. Sadece suan icin olmamasi ASLA ifadesi bastan batirmis bu Nobel Odullu adam :) ...
    Yaslandikca insanlarda umutta azalir bu bir gercek :) ...
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