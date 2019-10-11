Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti

Geçtiğimiz salı günü, Michel Mayor adlı bilim insanı, yaptığı çalışmalar ve bilime olan katkıları sebebiyle Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda ise birçok bilim insanının umutlarını suya düşürmüş gibi görünüyor.
Michel Mayor yaptığı açıklamalarda insanoğlunun güneş dışı gezegenlere yani öte gezegenlere asla koloni kuramayacağını ve güneş dışı gezegenlere göç edemeyeceğimizi belirtti.
Gezegenler arası mesafe
Mayor'e göre bu durumun ana sebebini gezegenler arası mesafe oluşturuyor çünkü en iyimser yaklaşımlarda bile görece olarak ''çok uzak olmayan'' yaşanabilir gezegenler birkaç düzine ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu da bugün sahip olduğumuz araçlar ile yüz milyonlarca güne tekabül ediyor.
Mayor ayrıca dünyada hayatın olmadığı bir durumda, yaşanabilir gezegenlere göç etme fikirlerinin hepsini karartmak istediğini belirtiyor. Mayore'e göre bu fikirlerin hepsi çılgınca ve mantık dışı fikirler.
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Mayor ayrıca gezegenimize iyi bakmamız gerektiğini, dünyanın hala çok güzel ve yaşanabilir olduğunu söyledi.
https://www.afp.com/en/news/826/humans-will-not-migrate-other-planets-nobel-winner-says-doc-1l97962 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Günümüz teknolojisiyle mümkün olmadığını kastetseydi, bunu yapamayız derdi. Adam gidemeyeceğiz/will not diyor. Söylediğin gibi zaten hepimiz bunun farkında olduğumuz için, bunu söylemeyi gerekli görmezdi.
Açıkça gelecekte de yapamayacağız diyor. Adam özellikle diyor ki " "bi gün dünyada yaşamak imkânsız hale gelirse, biz de gider yaşanabilir olan başka bir gezegende yaşarız" gibi ifadelerin komple bitmesi lazım" ". Öyle bi şey hiç olmayacak, o yüzden şu an bulunduğumuz gezegene iyi bakmamız lazım diyor.
Ayrıca sen kimsin arkadaş, ne sıfatla böyle atıp tutuyosun? Nobel ödülü almış dünya çapındaki bir fizikçiye "yaşlılığına veriyorum boş konuşmuş" diyor ya Yok bilim şudur yok bilim budur. Sen kimsin bilim adına konuşuyosun?
Şu DH'deki insanların cahil cesaretine bayılıyorum ya. Şu forum Dunning-Kruger etkisinin en fazla görülebileceği ortamlardan biri. Herkes kendini tüm alanlarda otorite görüyor.
phys.org/...