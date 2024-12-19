NASA'nın Roman Uzay Teleskobu fırlatma aşamasına bir adım daha yaklaştı

NASA'da Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun geliştirilmesinden sorumlu olan ekip, optik teleskobun ve kullanacağı araçların taşıyıcıya yüklendiğini açıkladı. Böylece önemli bir kilometre taşını daha geride bırakan Roman Uzay Teleskobu, işler planlandığı gibi gittiği takdirde 2026 yılında son hâlini alacak. Uzaya gönderilmesi ise 2027'de gerçekleşecek.
Bundan sonra ekibin başlıca görevi, kurulumu tamamlanan taşıyıcıyı kullanılacak uzay aracına yerleştirmek olacak. Bu sürecin de 2024 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
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Roman, James Webb ve Hubble'dan Çok Daha Net Ölçümler Yapabilecek
James Webb'den farklı bir donanıma sahip olan Nancy Grace Roman, küçük kara deliklerden karanlık maddeye kadar evrene dair gizemini koruyan pek çok farklı hususun araştırılması için kullanılacak.
Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, James Webb ya da Hubble'dan çok daha stabil bir teleskop olacak. James Webb'den 10 kat, Hubble'dan ise 100 kat daha stabil olacağı söylenen Roman, bu sayede bilim insanlarının çok daha net ölçümler yapmasına ve ince hesaplar için veri toplamasına olanak sağlayacak. Bu da özellikle karanlık maddenin ve karanlık enerjinin daha iyi anlaşılabilmesi için büyük önem taşıyor.
Projenin başındaki isimlerden olan Julie McEnery, "Roman'ın astronomide katkı sağlamayacağı konuları saysak, katkı sağlayacaklarından çok daha kısa sürer" diyor. Roman gerçekten de çok geniş yelpazede gözlem yapabilecek şekilde tasarlandı. Bu yüzden 2027'de gözlem yapmaya başladığında, astronomi açısından pek çok önemli gizemin kapısını aralayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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