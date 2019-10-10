CRISPR ile serviks kanseri tedavi edildi

Avustralya'da bulunan Griffith University kurumundan bir grup araştırmacı, farelerde serviks kanserini tedavi edebilmek için CRISPR-Cas9 adlı gen düzenleme teknolojisinden yararlandı.

Araştırmacılar tedavi için kansere sebebiyet veren spesifik genlere odaklandı ve bu genlerin yapısını bozdu. Sonuçlara göre hayvanların sağ kalım oranı %100 yani diğer bir ifade ile tedavi alan bütün fareler hayatta. Yeni araştırma insanoğlunu, kanserin tedavisine bir adım daha yaklaştırıyor.

Human papillomavirus ( HPV )

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Human papillomavirüs ( HPV ) olarak adlandırılan ve seksüel yol ile geçen virüs, hemen her tür servikal kanserin etiyolojisinde bulunuyor. Virüs insan genomunda bulunan E6 ve E7 kod adlı genleri aktive ediyor ve bu aktivasyon sonucunda kanser gelişiyor.

Bu sebeple kansere sebep olan genler ya da tıbbi adıyla ''oncogenes'' yani onkojenler; CRISPR ile hedeflenen gen dizilerini oluşturuyor.

Araştırma ekibi yaptıkları laboratuvar çalışmalarında bahsi geçen onkojenleri hedef aldı. Birçok CRISPR çalışmasında kansere sebebiyet veren onkojenler, ilgili DNA dizilerinde belirleniyor ve onkojen bölgelerini çıkartılıp yerine benign ( iyi huylu ) kısımlar ekleniyor.

Yapılan çalışmada ise araştırma ekibi genleri çıkartmak yerine genlerin işleyişini bozan kısımları gen dizilerine ekledi.

Tedavinin etkinliği test edildi

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Araştırma ekibi tedavinin etkinliğini test etmek amacıyla, insana ait serviks kanseri hücreleri taşıyan canlı fareleri kullandı. ''Gizli'' nanopartiküller, CRIPSR yöntemi ile farelere enjekte edildi.

Tedavi oldukça yüz güldürücü bir biçimde ilerledi. Sonuçlara göre hem farelerdeki tümörlerin hepsi, tamamiyle kayboldu hem de hayvanların hepsi hayatta kaldı. Ayrıca farelerin hiçbirinde ne yan etki gözlendi ne de tedaviye sekonder inflamasyon bulguları tespit edildi.

Araştırma ekibi yeni tedaviyi önümüzdeki 5 yıl içerisinde insanlara da uygulamayı planlıyor. Ayrıca yeni yöntemin diğer kanser türlerine de uygulanabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı"

Yeni araştırma Molecular Therapy dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/medical/crispr-cervical-cancer-cure-mice/