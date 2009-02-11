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Nokia 5630 XpressMusic; Telefonların işlemci hızları artıyor

Nokia, 600 MHz işlemcili 5630 XpressMusic modelini tanıttı. Telefon müzik severlerden beklenen ilgiyi görebilecek mi?
10 yıl
13,9b
1
64
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia 5630 XpressMusic; Telefonların işlemci hızları artıyor
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Nokia 5630 XpressMusic; Telefonların işlemci hızları artıyor
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Nokia'nın, Sony Ericsson'un Walkman girişimine karşı müzik severlerin beğenisine sunduğu XpressMusic serisi kaldığı yerden büyümeye devam ediyor. Cep telefonu pazarını domine etmeyi sürdüren Finlandiyalı üretici, dün 5630 XpressMusic modelini sürpriz şekilde anons etti. Şimdi telefonun teknik detaylarını, kabiliyetlerini hepberaber inceleyelim.

Öncelikle GSM (850 / 900 / 1800 / 1900) ve HSDPA (900 / 2100) şebekelerini destekleyen 5630, 112 x 46 x 12 mm boyutlarında ve yaklaşık 83 gram ağırlığında tasarlanmış. Monoblok tasarımlı telefonun ince ve hafif yapısıyla ceplerde taşıma problemi oluşturmayacağını ifade edebiliriz. Telefon, teorik olarak 10.2 Mbps hızında HSDPA üzerinden internete bağlanabiliyor. Fakat dünya üzerinde yaygınlaşmaya devam eden alt yapı ne yazık ki ülkemizde mevcut değil.

Nokia 5630'da işletim sistemi olarak Symbian OS v9.3 uygun görülmüş. Böylece telefona çeşitli uygulamalar yükleyip telefonu istediğimiz gibi kişiselleştirebiliriz. Ayrıca telefon N-Gage oyunlarını da destekliyor. Nokia, telefonda 600 MHz saat hızına sahip ARM11 işlemci kullanarak bir ilke imza atmış. Hızlı işlemci, telefonun performansını olumlu yönde etkileyecektir.

Nokia 5630 XpressMusic; Telefonların işlemci hızları artıyor
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Telefonun 2.2 inç, 240x320 piksel TFT ekranı, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutu bazı kullanıcıların eleştiri oklarına hedef olabilir. 5.5 cm'lik ekran pek çok işlem için yeterli düzeyde. Yeni telefonun bellek konusunda herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Zira telefonla beraber 4 GB kapasiteli bellek kartı hediye ediliyor. İsteğimiz doğrultusunda kapasiteyi 16 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyoruz.

Telefonda 3.2 Megapiksel çözünürlüklü kamera ve çift led flaşa yer verilmiş. Ayrıca kamera maksimum 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydedebiliyor. Nokia 5630, müzik konusunda oldukça yetenekli. Telefonun sol kısmında özel kısayol tuşları bulunmakta. Nokia'nın ''Say and Play'' özelliği sayesinde telefona çalmasını istediğimiz parçayı söylediğimizde telefon çalmaya başlıyor. Ayrıca ''Nokia Music Store'' üzerinden müzik satın alabiliyoruz. Bunların dışında telefonun 3.5 mm jak girişi sayesinde dileğimiz kulaklığı telefonla kullanabiliyoruz.

Nokia 5630 XpressMusic; Telefonların işlemci hızları artıyor
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5630 XpressMusic, USB ve Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Telefonda WI-FI desteği de unutulmamış. Son olarak 400 saate kadar bekleme, 7 saate kadar konuşma süresi vaadeden Nokia 5630 XpressMusic'in 2009'un 2. çeyreğine doğru 260 Dolar seviyesinde tüm dünyada piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 

Başlıca teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Symbian OS v9.3, FP2
İşlemci: 600 MHz ARM 11
Boyut ve ağırlık: 112 x 46 x 12 mm / 83 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 150 MB paylaşımlı + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel, çift led flaş
Video kaydı: 640x480@15 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Yok
Batarya: 860 mAh lityum iyon (400 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi)


http://www.forum.nokia.com/devices/5630_XpressMusic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
kardesımye sahıp yanı çook hızlı sen bılırsın nerdeyse n79 un 2 katı işlemci
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shadoow 9 yıl
arkadaslar bende aslında bununla N79 arasında kaldım kafam karısık simdi tavsiyelere acıgım
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Alperen_1987 10 yıl
Arkadaşlar 5310 alacaktım smbian özelliği yok diye vazgeçtim.
5630 almayı düşünüyorum.Tavsiye eder misiniz? Lütfen yardım.
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Orada Olmayan Adam 10 yıl
Tavsiye ederiz ama ortada cihaz falan yok henüz.
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Orada Olmayan Adam 10 yıl
Ya beklemekten bıktım artık ne zaman çıkacak bu meret?
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cominic 10 yıl
Face değil 2009 un 2. çeyreğinde gelecekmiş ülkemize. Geç olsun, güç olmasın, ucuz olsun :)
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akincatak 10 yıl
5730 alıcaktım ama bu telefon u duydum hangisini alim kararsız kaldım 550 tl var
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akincatak 10 yıl
5730 alıcaktım ama bu telefon u duydum hangisini alim kararsız kaldım 550 tl var
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mawoix 10 yıl
hız olarak müthiş ama bu kadar küçük ekran ve bu kadar az batarya nie???
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OverClocK1ng 10 yıl
Symbian işletim sistemli telefonlar hep yavaşlıyordu. Bu 600 Mhz olayı iyi olmuş...
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241 10 yıl
Walkman özellikli cep telefonlarının ses kalitesine lafım yok ama ben yine de Symbian özellikli bir telefon tercih ederdim.

Telefona gerçekten harika uygulamalarla işlevsellik kazandırabiliyorsunuz, Senelerdir Nokia kullandığım için de öncelikli tercihim böyle bir şey olurdu herhalde.

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carvantes_ 10 yıl
herşeyi güzel işlemci hızı süper ama ama ekran küçük 2,7 inç olsaydı dahada mükemmel bişe ortaya çıkardı...
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Figure 10 yıl
Cihazın daha seri çalışması için işlemci hızından ziyade ramini arttırmalıdır. Ya da pil performansına güveniyorsa; her ikisini de arttırmalıdır. Sadece birini arttırırsa çalışma hızı açısından çok işe yarayacağını düşünmüyorum
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ufukaya 10 yıl
Cep telefonu + Müzikçalar = Sony ericsson


[image]local://upfiles/504773/862F63C4380A476C853502C246B5112C.jpg[/image]
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SS Karaçay 10 yıl

Orjinalden alıntı: ufukaya

Cep telefonu + Müzikçalar = Sony ericsson


[image]local://upfiles/504773/862F63C4380A476C853502C246B5112C.jpg[/image]


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