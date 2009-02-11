Nokia 5630 XpressMusic; Telefonların işlemci hızları artıyor

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Nokia'nın, Sony Ericsson'un Walkman girişimine karşı müzik severlerin beğenisine sunduğu XpressMusic serisi kaldığı yerden büyümeye devam ediyor. Cep telefonu pazarını domine etmeyi sürdüren Finlandiyalı üretici, dün 5630 XpressMusic modelini sürpriz şekilde anons etti. Şimdi telefonun teknik detaylarını, kabiliyetlerini hepberaber inceleyelim.

Öncelikle GSM (850 / 900 / 1800 / 1900) ve HSDPA (900 / 2100) şebekelerini destekleyen 5630, 112 x 46 x 12 mm boyutlarında ve yaklaşık 83 gram ağırlığında tasarlanmış. Monoblok tasarımlı telefonun ince ve hafif yapısıyla ceplerde taşıma problemi oluşturmayacağını ifade edebiliriz. Telefon, teorik olarak 10.2 Mbps hızında HSDPA üzerinden internete bağlanabiliyor. Fakat dünya üzerinde yaygınlaşmaya devam eden alt yapı ne yazık ki ülkemizde mevcut değil.

Nokia 5630'da işletim sistemi olarak Symbian OS v9.3 uygun görülmüş. Böylece telefona çeşitli uygulamalar yükleyip telefonu istediğimiz gibi kişiselleştirebiliriz. Ayrıca telefon N-Gage oyunlarını da destekliyor. Nokia, telefonda 600 MHz saat hızına sahip ARM11 işlemci kullanarak bir ilke imza atmış. Hızlı işlemci, telefonun performansını olumlu yönde etkileyecektir.

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Telefonun 2.2 inç, 240x320 piksel TFT ekranı, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutu bazı kullanıcıların eleştiri oklarına hedef olabilir. 5.5 cm'lik ekran pek çok işlem için yeterli düzeyde. Yeni telefonun bellek konusunda herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Zira telefonla beraber 4 GB kapasiteli bellek kartı hediye ediliyor. İsteğimiz doğrultusunda kapasiteyi 16 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyoruz.

Telefonda 3.2 Megapiksel çözünürlüklü kamera ve çift led flaşa yer verilmiş. Ayrıca kamera maksimum 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydedebiliyor. Nokia 5630, müzik konusunda oldukça yetenekli. Telefonun sol kısmında özel kısayol tuşları bulunmakta. Nokia'nın ''Say and Play'' özelliği sayesinde telefona çalmasını istediğimiz parçayı söylediğimizde telefon çalmaya başlıyor. Ayrıca ''Nokia Music Store'' üzerinden müzik satın alabiliyoruz. Bunların dışında telefonun 3.5 mm jak girişi sayesinde dileğimiz kulaklığı telefonla kullanabiliyoruz.

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5630 XpressMusic, USB ve Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Telefonda WI-FI desteği de unutulmamış. Son olarak 400 saate kadar bekleme, 7 saate kadar konuşma süresi vaadeden Nokia 5630 XpressMusic'in 2009'un 2. çeyreğine doğru 260 Dolar seviyesinde tüm dünyada piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Başlıca teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA

EDGE desteği: Var, 32. sınıf

İşletim sistemi: Symbian OS v9.3, FP2

İşlemci: 600 MHz ARM 11

Boyut ve ağırlık: 112 x 46 x 12 mm / 83 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

Bellek: 150 MB paylaşımlı + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 3.2 Megapiksel, çift led flaş

Video kaydı: 640x480@15 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

3.5 mm jak girişi: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

GPS: Yok

Batarya: 860 mAh lityum iyon (400 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi)



http://www.forum.nokia.com/devices/5630_XpressMusic