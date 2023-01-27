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    Tarihin en çok satan 20 telefonu listelendi

    Çinli bir portal sektör tarihi boyunca en çok satan 20 akıllı telefonu listeledi. Sıralamaya Nokia'nun tuşlu telefonları damga vururken, listede modern telefonlardan sadece iPhone modelleri yer aldı.
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    Tarihin en çok satan 20 telefonu listelendi Tam Boyutta Gör

    Çinli Mydrivers portalı, sektör tarihi boyunca en çok satan telefonları sıralayan ilgi çekici bir liste yayınladı. İlk 20'yi Nokia, Apple, Samsung ve Motorola olmak üzere sadece dört şirket paylaştı. Sıralamaya Finlandiyalı efsane Nokia markasının tuşlu telefonları damga vurdu.

    Tarihin en çok satan telefonları listesinde modern akıllı telefonlardan sadece iPhone'ların yer alması dikkat çekiyor. Apple'ın farklı nesil telefonları 20 sıranın yedisinde yer almayı başardı. İlk sırada, toplam 250 milyon satışla Nokia 1100 var.

    Tarihin en çok satan 20 telefonu listelendi Tam Boyutta Gör

    Tarihin en çok satan 20 telefonu:

    1. Nokia 1100 - 250 milyon
    2. Nokia 1110 - 248 milyon
    3. iPhone 6 - 224 milyon
    4. Nokia 105 - 200 milyon
    5. iPhone 6S - 174 milyon
    6. iPhone 5S - 167 milyon
    7. Nokia 3210 - 164 milyon
    8. iPhone 7 - 161 milyon
    9. iPhone 11 - 160 milyon
    10. Nokia 6600 - 157 milyon
    11. Nokia 1200 - 153 milyon
    12. Nokia 5230 - 152 milyon
    13. Samsung E1100 - 150 milyon
    14. iPhone 5 - 147 milyon
    15. Nokia 2600 - 135 milyon
    16. Moto V3 - 131 milyon
    17. Nokia 1600 - 130 milyon
    18. Nokia 3310 - 126 milyon
    19. iPhone 8 - 125 milyon
    20. Nokia 1208 - 100 milyon
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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