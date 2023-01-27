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Çinli Mydrivers portalı, sektör tarihi boyunca en çok satan telefonları sıralayan ilgi çekici bir liste yayınladı. İlk 20'yi Nokia, Apple, Samsung ve Motorola olmak üzere sadece dört şirket paylaştı. Sıralamaya Finlandiyalı efsane Nokia markasının tuşlu telefonları damga vurdu.

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Tarihin en çok satan telefonları listesinde modern akıllı telefonlardan sadece iPhone'ların yer alması dikkat çekiyor. Apple'ın farklı nesil telefonları 20 sıranın yedisinde yer almayı başardı. İlk sırada, toplam 250 milyon satışla Nokia 1100 var.

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Tarihin en çok satan 20 telefonu:

Nokia 1100 - 250 milyon Nokia 1110 - 248 milyon iPhone 6 - 224 milyon Nokia 105 - 200 milyon iPhone 6S - 174 milyon iPhone 5S - 167 milyon Nokia 3210 - 164 milyon iPhone 7 - 161 milyon iPhone 11 - 160 milyon Nokia 6600 - 157 milyon Nokia 1200 - 153 milyon Nokia 5230 - 152 milyon Samsung E1100 - 150 milyon iPhone 5 - 147 milyon Nokia 2600 - 135 milyon Moto V3 - 131 milyon Nokia 1600 - 130 milyon Nokia 3310 - 126 milyon iPhone 8 - 125 milyon Nokia 1208 - 100 milyon

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Tarihin en çok satan 20 telefonu listelendi