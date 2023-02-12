Nokia'dan yeni oyun kontrolcüsü geliyor: İşte özellikleri ve tasarımı

Tam Boyutta Gör Telefonlar söz konusu olduğunda bir dönemin lider üreticilerinden Nokia, pazara uzun bir süre veda etmesinin ardından operasyonlarına HMB Global altında yeniden başladı. Kısa süre önce bilgisayar pazarına da adım atan teknoloji devi, şimdi de Nokia Game Controller 5000 isimli bir oyun kontrolcüsü üzerinde çalışıyor. Peki yeni kontrolcü neler sunacak? İşte detaylar

Nokia Game Controller 5000 özellikleri belli oldu

Bugün StreamView'de listelenmeye başlayan Nokia Game Controller 5000'in resimleri ve teknik özellikleri belli oldu. Buna göre Google Stadia'dan esintiler taşıyan yeni kontrolcü, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta, sezgisel kontrol ve hızlı yön değişiklikleri için altı eksenli jiroskop ile desteklenen Nokia Game Controller 5000, 650mAh pil kapasitesi ile 14 saatlik kullanım süresi sunacak. Ek olarak dokunsal geri bildirim desteğine sahip olan kontrolcü, USB-C portu üzerinden iki saatte 0'dan 100'e tam şarj imkanı sunacak.

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Nokia Game Controller 5000'in dikkat çeken diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.0, Google Asistan tuşu ve bir adet mikrofon bulunuyor. StreamView, Nokia GC5000 için herhangi bir fiyatlandırma veya çıkış tarihi hakkında bilgi sağlamadı. Ancak yeni kontrolcü, platformda bulunan bir satıcı tarafından 52,90€ (1.062 TL) fiyat etiketiyle listelendi. Bu bağlamda kısa bir süre içerisinde raflarda yerini almaya başlayacağını söyleyebiliriz.

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