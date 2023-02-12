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    Anlık Bildirim

    Nokia'dan yeni oyun kontrolcüsü geliyor: İşte özellikleri ve tasarımı

    Kısa süre önce bilgisayar pazarına giriş yapan Nokia, şimdi de yeni bir oyun kontrolcüsü hazırlıyor. Bu bağlamda tanıtılması beklenen Nokia Game Controller 5000'in tasarımı ve özellikleri belli oldu. 
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    Nokia'dan yeni oyun kontrolcüsü geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonlar söz konusu olduğunda bir dönemin lider üreticilerinden Nokia, pazara uzun bir süre veda etmesinin ardından operasyonlarına HMB Global altında yeniden başladı. Kısa süre önce bilgisayar pazarına da adım atan teknoloji devi, şimdi de Nokia Game Controller 5000 isimli bir oyun kontrolcüsü üzerinde çalışıyor. Peki yeni kontrolcü neler sunacak? İşte detaylar 

    Nokia Game Controller 5000 özellikleri belli oldu

    Bugün StreamView'de listelenmeye başlayan Nokia Game Controller 5000'in resimleri ve teknik özellikleri belli oldu. Buna göre Google Stadia'dan esintiler taşıyan yeni kontrolcü, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak.

    Nokia'dan yeni oyun kontrolcüsü geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Teknik tarafta, sezgisel kontrol ve hızlı yön değişiklikleri için altı eksenli jiroskop ile desteklenen Nokia Game Controller 5000, 650mAh pil kapasitesi ile 14 saatlik kullanım süresi sunacak. Ek olarak dokunsal geri bildirim desteğine sahip olan kontrolcü, USB-C portu üzerinden iki saatte 0'dan 100'e tam şarj imkanı sunacak.

    Nokia Game Controller 5000'in dikkat çeken diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.0, Google Asistan tuşu ve bir adet mikrofon bulunuyor. StreamView, Nokia GC5000 için herhangi bir fiyatlandırma veya çıkış tarihi hakkında bilgi sağlamadı. Ancak yeni kontrolcü, platformda bulunan bir satıcı tarafından 52,90€ (1.062 TL) fiyat etiketiyle listelendi. Bu bağlamda kısa bir süre içerisinde raflarda yerini almaya başlayacağını söyleyebiliriz. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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