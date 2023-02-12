Nokia'dan yeni oyun kontrolcüsü geliyor: İşte özellikleri ve tasarımı

Nokia Game Controller 5000 özellikleri belli oldu
Bugün StreamView'de listelenmeye başlayan Nokia Game Controller 5000'in resimleri ve teknik özellikleri belli oldu. Buna göre Google Stadia'dan esintiler taşıyan yeni kontrolcü, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak.
Nokia Game Controller 5000'in dikkat çeken diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.0, Google Asistan tuşu ve bir adet mikrofon bulunuyor. StreamView, Nokia GC5000 için herhangi bir fiyatlandırma veya çıkış tarihi hakkında bilgi sağlamadı. Ancak yeni kontrolcü, platformda bulunan bir satıcı tarafından 52,90€ (1.062 TL) fiyat etiketiyle listelendi. Bu bağlamda kısa bir süre içerisinde raflarda yerini almaya başlayacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah