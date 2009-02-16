Nokia, hibrid QWERTY klavyeli telefonu E55'i duyurdu

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Nokia, E serisini hibrid QWERTY klavyeli telefonu E55 ile genişletiyor.

Bugün tanıtılan Nokia E55, quadband GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor; Symbian OS v9.3 işletim sisteminden güç alıyor. Yalnızca 9.9 mm kalınlığındaki E55'te 2.4 inç, 240x320 piksel ekran bulunmakta. Ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun 60 MB'lık dahili belleğini microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. 2 GB'lık bellek kartının telefonla beraber hediye edildiğini belirtelim. Monoblok tasarımlı E55'te 3.2 Megapiksel kameraya yer verilmiş. Kameraya VGA çözünürlükte, saniyede 15 kare video kaydı eşlik ediyor. WI-FI, Bluetooth ve A-GPS bağlantılarını destekleyen telefon, 1500 mAh kapasiteli bataryasıyla 672 saate varan bekleme ve 8 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Nokia E55'in 2009 yılının 2. çeyreğinde, 265 Euro civarında satışına başlanması planlanıyor.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / HSDPA

EDGE desteği: Var, 32. sınıf

İşletim sistemi: Symbian OS 3rd Edition, FP2

Boyut ve ağırlık: 116.5 mm x 48mm x 9.9 mm / 98 gram

Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

Bellek: 60 MB paylaşımlı + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 3.2 Megapiksel, led flaş

Video kaydı: 640x480@15 FPS

FM radyo: Var, RDS destepş

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11b/g

GPS: Var

Batarya: 1500 mAh lityum iyon (672 saate kadar bekleme; 8 saate kadar konuşma süresi)

http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-e55/specifications