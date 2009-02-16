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Nokia, hibrid QWERTY klavyeli telefonu E55'i duyurdu

10 yıl
32,7b
1
10
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, hibrid QWERTY klavyeli telefonu E55'i duyurdu
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Nokia, hibrid QWERTY klavyeli telefonu E55'i duyurdu
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Nokia, E serisini hibrid QWERTY klavyeli telefonu E55 ile genişletiyor.

Bugün tanıtılan Nokia E55, quadband GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor; Symbian OS v9.3 işletim sisteminden güç alıyor. Yalnızca 9.9 mm kalınlığındaki E55'te 2.4 inç, 240x320 piksel ekran bulunmakta. Ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun 60 MB'lık dahili belleğini microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. 2 GB'lık bellek kartının telefonla beraber hediye edildiğini belirtelim. Monoblok tasarımlı E55'te 3.2 Megapiksel kameraya yer verilmiş. Kameraya VGA çözünürlükte, saniyede 15 kare video kaydı eşlik ediyor. WI-FI, Bluetooth ve A-GPS bağlantılarını destekleyen telefon, 1500 mAh kapasiteli bataryasıyla 672 saate varan bekleme ve 8 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Nokia E55'in 2009 yılının 2. çeyreğinde, 265 Euro civarında satışına başlanması planlanıyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / HSDPA
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Symbian OS 3rd Edition, FP2
Boyut ve ağırlık: 116.5 mm x 48mm x 9.9 mm / 98 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 60 MB paylaşımlı + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel, led flaş
Video kaydı: 640x480@15 FPS
FM radyo: Var, RDS destepş
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11b/g
GPS: Var
Batarya: 1500 mAh lityum iyon (672 saate kadar bekleme; 8 saate kadar konuşma süresi)


http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-e55/specifications Yorum Yaz
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Reis-i Eagles 9 yıl
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Yeni Ovi Maps v3.04:
reis-ieagles.com/...

Uyumlu cihazlar: E72, E55, E52, 6730 classic, 6710 Navigator
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BeatifuLL1fe 9 yıl
taş gibi telefon on numara
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DH Misafiri 9 yıl
bence en güzel klavyeli telefon samsung B5310 corby pro samsungtan şaşma
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yasarcu 10 yıl
ByAdmin: Melez kasdediliyor Halle Berry gibi :) Normal klavye ve tuş takımı karışımı. Harfler daha geniş bi alana yayılmış.
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ibm 10 yıl
Nokia E serisinin en güzel (şekil olarak) telefonu olacak bence.
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ByAdmin 10 yıl
Hibrid derken ne kasdediliyor
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