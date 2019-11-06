Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek

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Flipkart çok yakında Hindistan'da Nokia markalı akıllı TV'leri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hintli e-ticaret şirketi bu konuda Nokia ile stratejik bir iş birliğine gidildiğini resmen duyurdu.

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Yapılan anlaşma ile birlikte Flipkart, Nokia markasını telvizyon pazarında kullanmak üzere lisanslamış oldu. Yani, Nokia'nın piyasaya sürülecek televizyonlarla doğrudan bir ilişkisi olmayacak.

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JBL ses sistemi ile gelecek

Flipkart daha önce de Hindistan'da Motorola markalı akıllı TV'ler çıkarmıştı. Nokia TV'lerin "mükemmel" ses deneyimi sunacak JBL hoparlörlerle donatılacağı söyleniyor.

Akıllı televizyonların ne zaman satışa sunulacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak bu yılın sonundan önce piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Teknik özellikleri ve fiyat etiketi de muhtemelen lansman tarihine yakın bir zamanda ortaya çıkacak.