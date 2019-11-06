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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek

    Hintli e-ticaret platformu Flipkart ve Nokia arasında akıllı TV üretimi ve piyasaya sürülmesi konusunda stratejik bir iş birliği yapıldı. Nokia TV'ler çok yakında piyasada boy göstermeye başlayacak.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek
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    Flipkart çok yakında Hindistan'da Nokia markalı akıllı TV'leri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hintli e-ticaret şirketi bu konuda Nokia ile stratejik bir iş birliğine gidildiğini resmen duyurdu.

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    Yapılan anlaşma ile birlikte Flipkart, Nokia markasını telvizyon pazarında kullanmak üzere lisanslamış oldu. Yani, Nokia'nın piyasaya sürülecek televizyonlarla doğrudan bir ilişkisi olmayacak.

    Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek
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    JBL ses sistemi ile gelecek

    Flipkart daha önce de Hindistan'da Motorola markalı akıllı TV'ler çıkarmıştı. Nokia TV'lerin "mükemmel" ses deneyimi sunacak JBL hoparlörlerle donatılacağı söyleniyor.

    Akıllı televizyonların ne zaman satışa sunulacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak bu yılın sonundan önce piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Teknik özellikleri ve fiyat etiketi de muhtemelen lansman tarihine yakın bir zamanda ortaya çıkacak.



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    DH Misafiri 2 hf.
    Aygaz markalı televizyonlardan iyidir.
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    Escapetolife 2 hf.
    Nokia'nın zamanında zaten monitörleri de vardı o kadar da alakasız olduğu bir sektör değil.
    cache.osta.ee/...
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    inifiesta 2 hf.
    Rekabet iyidir. Ama ülkemize tıpkı tableti N1 gibi gelmese birşey ifade etmez.
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    Askaparta 2 hf.
    Nokia çikolata da isteriz.
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    AribyAriana 2 hf.
    Ben de televizyon pazarında daha kimler eksik diyordum. Nokia reis de geldi. Bütün telefon markaları televizyon üretsinler, biz de kurtulalım.
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    ERIKCI 2 hf.
    Türkiye'deki Toshiba ve Hitachi markalı televizyonlar gibi olacak.
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    danlabilic 2 hf.
    ne isimmiş arkadaş lisanslamayan kalmadı orjinal nokia bu kadar ekmeğini yemedi nokia isminin
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    Rachsuchtig 2 hf.
    Akilli telefon üreticilerinin yeni trendlerinden biri de televizyon üretmek galiba. Xiaomi, Huawei, OnePlus derken
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