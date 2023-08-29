TCL dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'sini tanıttı: Fiyatı cep yakıyor

Söz konusu panelin 5.000 nit maksimum parlaklık ve 20.000'den fazla bağımsız bölgesel karartma alanıyla öne çıktığını belirtelim. Ekranın görüntü yenileme hızı 144 Hz olarak açıklandı. Televizyonda yüksek görüntü kalitesi sağlayan HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de mevcut.
Dört çekirdekli işlemci ve görüntü iyileştirme çipi
Akıllı TV, 7000:1 kontrast oranı ve yalnızca 1 ms'lik tepki süresine sahip. Kalbinde dört Cortex-A73 çekirdeğini temel alan TCL LingYao M2 işlemciye yer verilmiş. Buna görüntü kalitesini artırmaktan sorumlu TXR Mini LED çipi eşlik ediyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanını da unutmayalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.