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    TCL dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'sini tanıttı: Fiyatı cep yakıyor

    Çin merkezli teknoloji üreticisi TCL, dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'sini piyasaya sürdü. TCL X11G Max olarak adlandırılan model 115 inç boyutunda 4K ekran ve birçok gelişmiş teknoloji içeriyor.
    TCL dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'sini tanıttı: Cep yakıyor Tam Boyutta Gör
    TCL markası ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket QD-Mini LED panel ile donatılmış dünyanın en büyük TV'sini tanıttı. TCL X11G Max adı altında piyasaya sürülen model, QD-Mini LED teknolojisine sahip 115 inçlik 4K ULTRA HD ekran taşıyor.

    Söz konusu panelin 5.000 nit maksimum parlaklık ve 20.000'den fazla bağımsız bölgesel karartma alanıyla öne çıktığını belirtelim. Ekranın görüntü yenileme hızı 144 Hz olarak açıklandı. Televizyonda yüksek görüntü kalitesi sağlayan HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de mevcut.

    TCL dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'sini tanıttı: Cep yakıyor
    TCL X11G Max, dinamik sahneleri gösterirken bulanıklığı telafi etmek ve görüntünün akıcılığını artırmak için MEMC teknolojisini kullanıyor. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikası da var. Bu da göz sağlığına oldukça önem veren bir modelolduğunu gösteriyor.

    TCL dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'sini tanıttı: Cep yakıyor Tam Boyutta Gör

    Dört çekirdekli işlemci ve görüntü iyileştirme çipi

    Akıllı TV, 7000:1 kontrast oranı ve yalnızca 1 ms'lik tepki süresine sahip. Kalbinde dört Cortex-A73 çekirdeğini temel alan TCL LingYao M2 işlemciye yer verilmiş. Buna görüntü kalitesini artırmaktan sorumlu TXR Mini LED çipi eşlik ediyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanını da unutmayalım.

    TCL dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'sini tanıttı: Cep yakıyor
    TCL X11G Max'in ses performansı 240W güce ve çift subwoofer'a sahip Onkyo 6.2.2 Hi-Fi ses sistemi tarafından sağlanıyor. Bağlantı arayüzlerini dört HDMI 2.1 portu, bir USB 3.0, bir USB 2.0 bağlantı noktası ve Wi-Fi 6 olarak sıralayabiliriz. Televizyonun fiyat etiketi 79.999 yuan (11.000 dolar).
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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