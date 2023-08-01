Xiaomi yeni 4K akıllı TV'lerini tanıttı: 43, 50, 55 ve 65 inç

Şirketin piyasaya sürdüğü TV'ler 4K (3840×2160 piksel) çözünürlükte ekrana sahip. Panel ayrıca Vivid Picture Engine, Dolby Vision, HDR 10 ve MEMC desteği ile geliyor. DCI-P3 renk gamının %94'ünü kapsadığını da belirtmeden geçmeyelim.
Premium çerçevesiz tasarım
Xiaomi Smart TV X Serisi, %98'lik yüksek ekran-gövde oranıyla çerçevesiz bir tasarımla karşımıza çıktı. Televizyonlarda Mali-G52 GPU içeren dört çekirdekli (A55) işlemciye yer verilmiş. Buna 2 GB RAM ve 8/16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Yeni modellerin diğer özelliklerini 3 x HDMI 2.1 (1 x eARC) bağlantı noktası, 2 x USB 2.0 portu ve Ethernet girişi olarak sıralayabiliriz. Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz) ve Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı özellikleri de mevcut.
Xiaomi Smart TV X Serisi'nin ses performansından 30 W stereo hoparlörler sorumlu. Dolby Audio ve DTS Virtual:X desteği öne çıkıyor. Yazılım tarafı ise Google TV işletim sistemi ve Patchwall arayüzüne emanet edilmiş. Televizyonlar 4 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkacak.
Xiaomi Smart TV X Serisi (2023) Fiyatları
- 43 inç - 340 dolar
- 50 inç - 400 dolar
- 55 inç - 455 dolar
- 65 inç - 716 dolar
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