Tam Boyutta Gör Xiaomi beklenildiği gibi yeni Smart TV X Serisi (2023) televizyonlarını Hindistan'da tanıttı. Çinli teknoloji devi yeni seride 43, 50, 55 ve 65 inç olmak üzere dört farklı boyut seçeneği sunuyor.

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Şirketin piyasaya sürdüğü TV'ler 4K (3840×2160 piksel) çözünürlükte ekrana sahip. Panel ayrıca Vivid Picture Engine, Dolby Vision, HDR 10 ve MEMC desteği ile geliyor. DCI-P3 renk gamının %94'ünü kapsadığını da belirtmeden geçmeyelim.

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Premium çerçevesiz tasarım

Xiaomi Smart TV X Serisi, %98'lik yüksek ekran-gövde oranıyla çerçevesiz bir tasarımla karşımıza çıktı. Televizyonlarda Mali-G52 GPU içeren dört çekirdekli (A55) işlemciye yer verilmiş. Buna 2 GB RAM ve 8/16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

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Yeni modellerin diğer özelliklerini 3 x HDMI 2.1 (1 x eARC) bağlantı noktası, 2 x USB 2.0 portu ve Ethernet girişi olarak sıralayabiliriz. Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz) ve Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı özellikleri de mevcut.

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Xiaomi Smart TV X Serisi'nin ses performansından 30 W stereo hoparlörler sorumlu. Dolby Audio ve DTS Virtual:X desteği öne çıkıyor. Yazılım tarafı ise Google TV işletim sistemi ve Patchwall arayüzüne emanet edilmiş. Televizyonlar 4 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkacak.

Xiaomi Smart TV X Serisi (2023) Fiyatları

43 inç - 340 dolar

50 inç - 400 dolar

55 inç - 455 dolar

65 inç - 716 dolar

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Xiaomi yeni 4K akıllı TV'lerini tanıttı: 43, 50, 55 ve 65 inç