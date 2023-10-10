Tam Boyutta Gör Xiaomi, bugün TV S Pro serisinin yeni üyelerini tanıttı: TV S Pro 65 ve TV S Pro 75. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, bu yeni modeller sırasıyla 65 inç ve 75 inç boyutlarında ekranlarla geliyor. Fiyat etiketlerinin ise sırasıyla 590 dolar ve 820 dolar olduğunu belirtelim.

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Daha önce seride sadece 100 inçlik versiyon vardı ve 2.510 dolar gibi bir fiyatla satılıyordu. Daha küçük modeller doğal olarak daha uygun fiyatla satılacak. Böylece daha erişilebilir olacaklar. Ancak buna rağmen yine de etkileyici özellikler sunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Her iki TV de 4K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 2.200 nit maksimum parlaklık, 1.07 milyar renk üretebilen Mini LED ekranla donatıldı. Ayrıca söz konusu panellerin 1'e yakın Delta E değerine (ΔE≈1) ve Dolby Vision sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

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Bağlantı seçenekleri oldukça geniş

Yeni 65 ve 75 inç TV S Pro modelleri dört adet Cortex-A73 çekirdeği içeren işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili deplama alanı ile geliyor. Bağlantı özelliklerini iki HDMI 2.1, bir HDMI 2.0 bağlantı noktası, AV girişi, iki USB portu, optik giriş ve Ethernet olarak sıralayabiliriz.

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Xiaomi TV S Pro televizyonlar Wi-Fi 6 ve NFC uzaktan kumanda desteği de sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Dolby Atmos özellikli 30W'lık ses sistemi ile donatıldıklarını da hatırlatmak gerekir. Yeni modeller Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyecekleri ise henüz bilinmiyor.

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Xiaomi'den 4K Mini LED ekranlı iki yeni TV geldi: 65 ve 75 inç