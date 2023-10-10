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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den 4K Mini LED ekranlı iki yeni TV geldi: 65 ve 75 inç

    Xiaomi TV S Pro şimdiye kadar sadece pahalı 100 inçlik bir model olarak sunuluyordu. Çinli şirket seriye 4K Mini LED ekrana sahip daha uygun fiyatlı iki yeni model ekledi.
    Xiaomi'den 4K Mini LED ekranlı iki yeni TV geldi: 65 ve 75 inç Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bugün TV S Pro serisinin yeni üyelerini tanıttı: TV S Pro 65 ve TV S Pro 75. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, bu yeni modeller sırasıyla 65 inç ve 75 inç boyutlarında ekranlarla geliyor. Fiyat etiketlerinin ise sırasıyla 590 dolar ve 820 dolar olduğunu belirtelim.

    Daha önce seride sadece 100 inçlik versiyon vardı ve 2.510 dolar gibi bir fiyatla satılıyordu. Daha küçük modeller doğal olarak daha uygun fiyatla satılacak. Böylece daha erişilebilir olacaklar. Ancak buna rağmen yine de etkileyici özellikler sunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Xiaomi'den 4K Mini LED ekranlı iki yeni TV geldi: 65 ve 75 inç Tam Boyutta Gör

    Her iki TV de 4K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 2.200 nit maksimum parlaklık, 1.07 milyar renk üretebilen Mini LED ekranla donatıldı. Ayrıca söz konusu panellerin 1'e yakın Delta E değerine (ΔE≈1) ve Dolby Vision sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

    Xiaomi'den 4K Mini LED ekranlı iki yeni TV geldi: 65 ve 75 inç Tam Boyutta Gör

    Bağlantı seçenekleri oldukça geniş

    Yeni 65 ve 75 inç TV S Pro modelleri dört adet Cortex-A73 çekirdeği içeren işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili deplama alanı ile geliyor. Bağlantı özelliklerini iki HDMI 2.1, bir HDMI 2.0 bağlantı noktası, AV girişi, iki USB portu, optik giriş ve Ethernet olarak sıralayabiliriz.

    Xiaomi'den 4K Mini LED ekranlı iki yeni TV geldi: 65 ve 75 inç Tam Boyutta Gör

    Xiaomi TV S Pro televizyonlar Wi-Fi 6 ve NFC uzaktan kumanda desteği de sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Dolby Atmos özellikli 30W'lık ses sistemi ile donatıldıklarını da hatırlatmak gerekir. Yeni modeller Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyecekleri ise henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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