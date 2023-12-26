Xiaomi yeni 4K TV'lerini piyasaya sürdü: A55, A65, A70, A75

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Çinli teknoloji devi Xiaomi
akıllı televizyon kataloğunu genişletti. Şirket TV A serisi kapsamında sırasıyla 55, 65, 70 ve 75 inç ekrana sahip A55, A65, A70 ve A75 modellerini piyasaya sürdü. Benzer özelliklere ve tasarıma sahip olan TV'ler yalnızca panel boyutu açısından farklılık gösteriyor.
Yeni TV'ler
%97.2 gibi yüksek ekran gövde oranı ve yekpare metal tasarımla karşımıza çıktı. Hepsinde 4K çözünürlükte (3840 × 2160 piksel) panel mevcut. Ekranların tümü 1.07 milyar renk desteği, Delta E≈2 renk doğruluğu ve 60 Hz yenileme hızı ile geliyor.
Tam Boyutta Gör
Dört çekirdekli işlemci ve MIUI TV
Xiaomi'nin yeni televizyonlarında
DTS destekli iki adet 10W stereo hoparlör, dört Cortex A35 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bunun dışında çift bant Wi-Fi (5 GHz / 2.4G Hz) ve Bluetooth 5.0 teknolojisi sunduklarını belirtelim.
Tam Boyutta Gör
Xiaomi TV A serisinde iki USB portu, iki HDMI girişi (biri ARC destekli), AV bağlantı noktası, ATV/DTMB portu, Ethernet ve S/PDIF arayüzü yer alıyor. Yazılım tarafı ise
Xiao Ai sesli kontrol fonksiyonuna sahip MIUI TV sistemine emanet edilmiş. Fiyat etiketleri şu şekilde:
Xiaomi TV A55 -
230 dolar Xiaomi TV A65 -
321 dolar Xiaomi TV A70 -
363 dolar Xiaomi TV A75 -
419 dolar
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.