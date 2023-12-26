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    Anlık Bildirim

    Xiaomi yeni 4K TV'lerini piyasaya sürdü: A55, A65, A70, A75

    Xiaomi akıllı televizyon yelpazesini daha da genişletti. Çinli şirket Xiaomi TV A serisi kapsamında 4K ekrana sahip A55, A65, A70, A75 modellerini piyasaya sürdü.
    Xiaomi yeni 4K TV'lerini pazara sundu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı televizyon kataloğunu genişletti. Şirket TV A serisi kapsamında sırasıyla 55, 65, 70 ve 75 inç ekrana sahip A55, A65, A70 ve A75 modellerini piyasaya sürdü. Benzer özelliklere ve tasarıma sahip olan TV'ler yalnızca panel boyutu açısından farklılık gösteriyor.
    Xiaomi yeni 4K TV'lerini pazara sundu: İşte özellikleri ve fiyatı
    Yeni TV'ler %97.2 gibi yüksek ekran gövde oranı ve yekpare metal tasarımla karşımıza çıktı. Hepsinde 4K çözünürlükte (3840 × 2160 piksel) panel mevcut. Ekranların tümü 1.07 milyar renk desteği, Delta E≈2 renk doğruluğu ve 60 Hz yenileme hızı ile geliyor.

    Xiaomi yeni 4K TV'lerini pazara sundu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Dört çekirdekli işlemci ve MIUI TV

    Xiaomi'nin yeni televizyonlarında DTS destekli iki adet 10W stereo hoparlör, dört Cortex A35 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bunun dışında çift bant Wi-Fi (5 GHz / 2.4G Hz) ve Bluetooth 5.0 teknolojisi sunduklarını belirtelim.

    Xiaomi yeni 4K TV'lerini pazara sundu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV A serisinde iki USB portu, iki HDMI girişi (biri ARC destekli), AV bağlantı noktası, ATV/DTMB portu, Ethernet ve S/PDIF arayüzü yer alıyor. Yazılım tarafı ise Xiao Ai sesli kontrol fonksiyonuna sahip MIUI TV sistemine emanet edilmiş. Fiyat etiketleri şu şekilde:
    • Xiaomi TV A55 - 230 dolar
    • Xiaomi TV A65 - 321 dolar
    • Xiaomi TV A70 - 363 dolar
    • Xiaomi TV A75 - 419 dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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