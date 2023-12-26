Xiaomi yeni 4K TV'lerini piyasaya sürdü: A55, A65, A70, A75

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı televizyon kataloğunu genişletti. Şirket TV A serisi kapsamında sırasıyla 55, 65, 70 ve 75 inç ekrana sahip A55, A65, A70 ve A75 modellerini piyasaya sürdü. Benzer özelliklere ve tasarıma sahip olan TV'ler yalnızca panel boyutu açısından farklılık gösteriyor.

Yeni TV'ler %97.2 gibi yüksek ekran gövde oranı ve yekpare metal tasarımla karşımıza çıktı. Hepsinde 4K çözünürlükte (3840 × 2160 piksel) panel mevcut. Ekranların tümü 1.07 milyar renk desteği, Delta E≈2 renk doğruluğu ve 60 Hz yenileme hızı ile geliyor.

Tam Boyutta Gör

Dört çekirdekli işlemci ve MIUI TV

Xiaomi'nin yeni televizyonlarında DTS destekli iki adet 10W stereo hoparlör, dört Cortex A35 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bunun dışında çift bant Wi-Fi (5 GHz / 2.4G Hz) ve Bluetooth 5.0 teknolojisi sunduklarını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Xiaomi TV A serisinde iki USB portu, iki HDMI girişi (biri ARC destekli), AV bağlantı noktası, ATV/DTMB portu, Ethernet ve S/PDIF arayüzü yer alıyor. Yazılım tarafı ise Xiao Ai sesli kontrol fonksiyonuna sahip MIUI TV sistemine emanet edilmiş. Fiyat etiketleri şu şekilde:

Xiaomi TV A55 - 230 dolar

Xiaomi TV A65 - 321 dolar

Xiaomi TV A70 - 363 dolar

Xiaomi TV A75 - 419 dolar

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