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Nokia Mystic, C6 adıyla mı satışa sunulacak ?

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia Mystic, C6 adıyla mı satışa sunulacak ?
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Nokia'nın Mystic ismiyle Ocak ayında gün yüzüne çıkan telefonunun, C5 ile birlikte C serisinin bir üyesi olarak C6 adıyla pazara sunulacağı iddia edildi. 274 Dolardan satışa sunulacağı konuşulan Nokia, Mystic, C6'nın C5 gibi 15-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Mobil Dünya Kongresinde resmi olarak tanıtılması ve Mayıs-Haziran aylarında satışa sunulması bekleniyor.

C5'e göre dahili QWERTY fiziksel klavyeye sahip olan C6 hakkında 5 megapiksellik kamera ile geleceği ve C5'deki gibi Symbian S60 3rd Edition'da çalışacağı dışında çok fazla bilgi bulunmuyor.


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sotoxs 9 yıl
noki yenileri olmamış. kasa ve menu noki değil de çin tel gibi duruyor
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JrMaster 9 yıl
joystick ve onay tuşlarını okadar geniş alana yaymayıp ekranı biraz daha büyük tutsa belki ama cok itici bir şekle sahip
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deniz_sea 9 yıl

S.T.A.L.K.E.R

joystick ve onay tuşlarını okadar geniş alana yaymayıp ekranı biraz daha büyük tutsa belki ama cok itici bir şekle sahip


bence yapamazdı çünkü baksanıza altından sanki E serisi çıkacak gibi duruyor ben hiç beğenmedim E serisinin karizması vardı oda gitmiş bu olmamış...
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alpa07 9 yıl
workstation grubu için tlf
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` quaD. 9 yıl
Hoş durmuyor bence.. C serisi hiç hoşuma gitmedi..
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