Nokia Mystic, C6 adıyla mı satışa sunulacak ?

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Nokia'nın Mystic ismiyle Ocak ayında gün yüzüne çıkan telefonunun, C5 ile birlikte C serisinin bir üyesi olarak C6 adıyla pazara sunulacağı iddia edildi. 274 Dolardan satışa sunulacağı konuşulan Nokia, Mystic, C6'nın C5 gibi 15-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Mobil Dünya Kongresinde resmi olarak tanıtılması ve Mayıs-Haziran aylarında satışa sunulması bekleniyor.

C5'e göre dahili QWERTY fiziksel klavyeye sahip olan C6 hakkında 5 megapiksellik kamera ile geleceği ve C5'deki gibi Symbian S60 3rd Edition'da çalışacağı dışında çok fazla bilgi bulunmuyor.