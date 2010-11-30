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Nokia N87 prototipi eBay'de satışa sunuldu

8 yıl
19,6b
1
21
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Finlandiya merkezli mobil iletişim devi Nokia'nın, piyasaya çıkmamış N87 modeline ait olduğu iddia edilen prototip, eBay üzerinden satışa sunuldu. Nokia N00 C3 kodlu prototipinin tam fonksiyonel olduğu yani sorunsuzca çalıştığı belirtilirken, sadece bir tane olduğu için alan kullanıcının bu açıdan şanslı olacağı belirtiliyor. Üzerinde 12 Megapiksel çözünürlüğünde Xenon Flash'lı kamera bulunan ve WiFi ile birlikte GPS donanımı da olan prototip için satıcının istediği fiyat 800 dolar.

Nokia'nın önemli satış başarısı elde ettiği N86 modelinin devamı olarak pazara sunulup sunulmayacağı henüz bilinmeyen telefonun prototipine özellikle Nokia tutkunlarının ilgi göstermesi bekleniyor.


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Mr. Jingles 2 yıl
Üstteki mesajlara baktım da bizim milletten bir bok olmaz. Hâlâ da hâlâ tasarımına bakıyorlar. Şu özelliklere baksanıza. Önemli olan teknik özellikleridir. İsterse en çirkin tasarıma sahip olsun teknik özellikleri istediğim gibiyse alırım. Tasarımın canı cehenneme.
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zekiusen 6 yıl
bu takozu alacağıma 808 41 mp lisini almayı tercih ederim.
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mehmet8824 6 yıl zekiusen
zekiusen

bu takozu alacağıma 808 41 mp lisini almayı tercih ederim.



Cumartesi sabahı 8:45'te yazacak başka bişey bulamadın mı hoca. Baksana tarihe bi ne zaman açılmış başlık
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AzRocK 6 yıl zekiusen
zekiusen

bu takozu alacağıma 808 41 mp lisini almayı tercih ederim.

Ne diye konu hortlatıyorsun?
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Mr. Jingles 8 yıl
Bu cihazın çıkması muhtemel olan N8-01 olacağını düşünüyorum.
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TsG 8 yıl
Üretime geçmemiş proto olabilir, çünkü nokia'nın bağımsız tasarım ekipleri projelerini hazırlayıp yetkililerine sunuyorlar, uygun bulunanlar üretime geçiyor. Hatta 2 senelik ürün portföyü her zaman hazır bekletiliyor.
Nokia 3300'ın tasarım ekibinden bir yetkili ile tanışmıştım, oradan biliyorum.
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07ONUR 8 yıl
Fake olduğu belli azıcık göz zevkiniz olsun bu ne be? Fake hem de FAKE
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ozkan_tpc 8 yıl
Prototip olsa da ben sadece bir tane olduğuna inanmıyorum.
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my54 8 yıl
Nokia Geliştirme Departmanı,
-- Efendim yeni bir model geliştik, ama symbian ın klasik donma problemleri devam ediyor,
Pazarlama Müdürü:
-- Olsun 12 mp kamera koyun sürün piyasaya
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Gök] 8 yıl

my54

Nokia Geliştirme Departmanı,
-- Efendim yeni bir model geliştik, ama symbian ın klasik donma problemleri devam ediyor,
Pazarlama Müdürü:
-- Olsun 12 mp kamera koyun sürün piyasaya




Belirtmeden edemeyeceğim koptum buna




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D-KaoSee 8 yıl
Bu ne yaa :) 2005-06 yılına götürdü beni (çağımıza yakışmayan tasarımlar bunlar=))
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DH Misafiri 8 yıl
evet prototip ancak şimdinin ürünü değil 6-7 yıl önceden kalma prototip gibi
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yapuxna 8 yıl
bu ne böyle 5 sene önceki telefonlar gibi
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