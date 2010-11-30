Nokia N87 prototipi eBay'de satışa sunuldu

Finlandiya merkezli mobil iletişim devi Nokia'nın, piyasaya çıkmamış N87 modeline ait olduğu iddia edilen prototip, eBay üzerinden satışa sunuldu. Nokia N00 C3 kodlu prototipinin tam fonksiyonel olduğu yani sorunsuzca çalıştığı belirtilirken, sadece bir tane olduğu için alan kullanıcının bu açıdan şanslı olacağı belirtiliyor. Üzerinde 12 Megapiksel çözünürlüğünde Xenon Flash'lı kamera bulunan ve WiFi ile birlikte GPS donanımı da olan prototip için satıcının istediği fiyat 800 dolar.

Nokia'nın önemli satış başarısı elde ettiği N86 modelinin devamı olarak pazara sunulup sunulmayacağı henüz bilinmeyen telefonun prototipine özellikle Nokia tutkunlarının ilgi göstermesi bekleniyor.