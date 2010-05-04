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Nokia N8'den önce Çinli klonu geldi

9 yıl
22,6b
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15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Symbian^3 tabanlı ilk modeli olan N8'i tanıtmıştı. Firmanın gelecek planları arasında önemli bir yere sahip olan ve üçüncü çeyrekte pazara sürülmesi beklenen N8'den önce Çinliler tarafından hazırlanan klonu geldi.Tasarım özellikleriyle Nokia N8'e oldukça yakın olan klon, donanım ve yazılım özellikleri açısındansa Nokia N8'in oldukça uzağında kalıyor. 400 x 240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip telefon, kablosuz iletişim için WiFi, 3G ve Bluetooth desteği sunuyor.

MP4 oynatma ve FM Radyo gibi çoklu ortam odaklı özelliklere de sahip olan telefon, Çin'de 105$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşın biri bugün n8 almış 100tl ye yurt dışından geldi felan demişler. çakma olma ihtimali yüksek bence nasıl ayırt ederiz.
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Guest 9 yıl
yaw bu çinde patent diye bişey yok mu ya! herifler çakma ferrari bile yapıyo
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yc#1 9 yıl
Adamlar Nokia'nın daha piyasaya sürülmemiş modellerini bile çıkarıyorlar. N99 gibi :D
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shpynx 9 yıl
DH i de kolonladılar mı acaba ;D
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mav1li 9 yıl
Bu tür telefonlara Android yüklenebiliyor mu?
Andridli ve sar değeri düşük olsa garanti vs önemsemeyip alacağım bir tane.
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~YuSuFeLiLi~ 9 yıl
video nun başlamasıyla kalite kendini belli ediyor
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safa_oyuncu 9 yıl
3 gün sonra Van'daki telefoncularda...
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ar-te 9 yıl
n97de 6700da da böyle olmuştuki bence artık hep böyle olacak
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eP_362 9 yıl
Bu adamlar hiç durmaz mı? Telefon daha çıkmadan çakması çıkıyor.
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