Nokia N8'den önce Çinli klonu geldi

Nokia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Symbian^3 tabanlı ilk modeli olan N8'i tanıtmıştı. Firmanın gelecek planları arasında önemli bir yere sahip olan ve üçüncü çeyrekte pazara sürülmesi beklenen N8'den önce Çinliler tarafından hazırlanan klonu geldi.Tasarım özellikleriyle Nokia N8'e oldukça yakın olan klon, donanım ve yazılım özellikleri açısındansa Nokia N8'in oldukça uzağında kalıyor. 400 x 240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip telefon, kablosuz iletişim için WiFi, 3G ve Bluetooth desteği sunuyor.

MP4 oynatma ve FM Radyo gibi çoklu ortam odaklı özelliklere de sahip olan telefon, Çin'de 105$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.