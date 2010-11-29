Nokia Situations ile telefonunuz içinde bulunduğunuz duruma göre davransın

Yeni nesil akıllı telefon modelleri için çalışmalarını sürdüren Nokia, diğer taraftan Beta Labs çatısı altında yazılım geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Content Awareness yani içerik hakkında bilgi sahibi olma konseptinin giderek yaygınlaştığı teknoloji dünyasında Nokia, uyarlanabilir uygulamalar ile yapmak istediklerinizi bilen cihazlar üzerinde duruyor.

Nokia Beta Labs'ın yeni uygulaması Situations, "Adaptive" uygulama konseptinin en yeni üyelerinden bir tanesi. İçinde bulunduğunuz duruma göre telefonu şekillendiren uygulama, belirlediğiniz profiller ışığında örneğin siz uyurken pil tasarrufu yapmak için Bluetooth'u kapatabiliyor, konserdeyken sesini kısabiliyor, uygulama çalıştırabiliyor hatta cevapsız çağrılara SMS ile geri dönebiliyor.

Belirlediğiniz zaman dilimleri içerisinde, belirlediğiniz değişiklikleri uygulamaya alabilen yazılım ile farklı durumlar için farklı arka planlar dahi atayabiliyorsunuz. Dilerseniz sabahları kalktığınız saatlerde hava durumunu ekrana taşıyabilen uygulama, arka planda çalışıyor ve yaptığınız değişiklikleri, belirlediğiniz zaman dilimleri içerisinde uygulamaya koyuyor.

Adından anlaşılabileceği üzere, farklı durumlar için belirlediğiniz telefon kullanım modlarını devreye sokan Nokia Situations, Symbian^3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 ve S60 5th Edition işletim sistemli Nokia telefonlarıyla çalışabiliyor. Uygulamaya erişmek ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için betalabs.nokia.com adresini ziyaret edebilirsiniz.