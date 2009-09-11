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Nokia'dan alt segment kızaklı telefon 2220 Slide yolda

9 yıl
84,4b
1
11
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonlarında multimedya özelliklerine önem veren teknoloji meraklılarının yanısıra telefonları ağırlıklı olarak iletişim, mesajlaşma amacıyla kullananları da unutmayan Nokia'nın kızaklı tasarıma sahip 2220 modeli internete sızdırıldı.

Pek çok renk seçeneğiyle gelmesi beklenen alt segment 2220'de söylentilere göre çift band GSM desteği bulunacak ve telefon Nokia'nın S40 arayüzünü kullanacak. 97,2 x 47 x 15,9 mm boyutlarındaki telefonun diğer özellikleri arasında 128x160 piksel çözünürlüğünde ekran, 3.5 mm jak girişi, 640x480 piksel kamera, 10 MB dahili bellek ve son olarak 400 saate varan bekleme süresi; 8 saate varan konuşma süresi sunan batarya yer almakta.

Nokia 2220'nin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli olmamakla beraber fiyatın 126$ civarında olacağı rivayet edilmekte.


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DH Misafiri 8 yıl
renkleri çok hoş
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kesbi 8 yıl
Bunda da acaba konuşulan herşey dışardan duyulacak mı?
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DH Misafiri 8 yıl
bence hepsi kotuuuuu
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DH Misafiri 9 yıl
ya bu kaç kaç oluyo
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AlkanExclusive 9 yıl

DH Misafiri

ya bu kaç kaç oluyo

2220'de 2009'un son çeyrediğinde piyasada olacak dendi, 2010'un ilk çeyreğinin ortasına geldik hala telefon TR pazarında yok!!!
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DH Misafiri 9 yıl
ya bu kaç kaç oluyo
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sertacaygun 9 yıl
Sanırsam 2680 diye bir telefon almıştım, daha bu iletiyi yazmadan önce arkadaşa mesaj attığım telefondur kendisi... Tıpatıp aynısı neredeyse...
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sinan681 9 yıl
kızağın altıda görünseymiş ya
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yekoo 9 yıl
ya alet resmen gözümü tırmaladı hiç beğenmedim artık nokia güzel modeller çıkartamıyor bence... yada benim zevklerimde değişme oldu.
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Mustang__TR 9 yıl
renk seçenekleri güzel olmuş.
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PAŞA 9 yıl
samsung un modeli gibi peynir ekmek satar bunlar, renklerden dolayı bayanların tercihi olacaktır...
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