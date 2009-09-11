Nokia'dan alt segment kızaklı telefon 2220 Slide yolda

Cep telefonlarında multimedya özelliklerine önem veren teknoloji meraklılarının yanısıra telefonları ağırlıklı olarak iletişim, mesajlaşma amacıyla kullananları da unutmayan Nokia'nın kızaklı tasarıma sahip 2220 modeli internete sızdırıldı.

Pek çok renk seçeneğiyle gelmesi beklenen alt segment 2220'de söylentilere göre çift band GSM desteği bulunacak ve telefon Nokia'nın S40 arayüzünü kullanacak. 97,2 x 47 x 15,9 mm boyutlarındaki telefonun diğer özellikleri arasında 128x160 piksel çözünürlüğünde ekran, 3.5 mm jak girişi, 640x480 piksel kamera, 10 MB dahili bellek ve son olarak 400 saate varan bekleme süresi; 8 saate varan konuşma süresi sunan batarya yer almakta.

Nokia 2220'nin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli olmamakla beraber fiyatın 126$ civarında olacağı rivayet edilmekte.