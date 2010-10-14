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Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı ve Symbian'lı telefon: C5-03

8 yıl
95,8b
1
332
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı ve Symbian'lı telefon: C5-03
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Global cep telefonu pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden Nokia, bütçe dostu C5-03'ü tanıtarak C serisini ürün gamını genişletiyor.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA (10.2 Mbps) ağlarıyla çalışan C5-03, 105.8 x 51 x 13.8 mm ebatlarında ve sadece 93 gram ağırlığında sade tasarıma sahip. Symbian v9.4 (S60 5th Edition) işletim sistemini kullanan akıllı telefonun, 600 MHz saat hızındaki ARM 11 işlemci, 128 MB RAM ve 256 MB ROM desteğini arkasına aldığı görülüyor.

Nokia'nın popüler modeli 5800 Xpress Music ile aynı şekilde 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda 360 x 640 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk dokunmatik TFT (resistif) ekrana yer verilen telefonda ivme sensörü (accelerometer) unutulmamış. İvme sensörü sayesinde telefonu yatay konumda tuttuğunuzda görüntü de otomatik olarak yatay konuma geçmekte.

Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı ve Symbian'lı telefon: C5-03
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Finlandiyalı üretici, yeni telefonunda 40 MB'lık dahili kullanıcı belleğini yeterli görmüş. Ancak kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 16 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşuyor. Telefonun arka kısmında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera konumlandırılmış. Nesnelere 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kamera, 640x480 piksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebiliyor. Ancak loş mekanlarda fotoğraf ve video çekimi için led flaş mevcut değil.

Wi-Fi 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth v2.0 + EDR ve A-GPS gibi günümüzde standart haline gelmeye başlayan özellikleri bünyesinde barındıran telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında microUSB portu, 3.5 mm kulaklık girişi ile 1000 mAh batarya yer almakta. Batarya, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 25 güne varan bekleme süresi, 11.5 saate varan konuşma süresi vaat ediyor.

Pek çok renk seçeneğiyle gelen Nokia C5-03'ün yıl sonuna doğru vergiler hariç 170 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.

Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı ve Symbian'lı telefon: C5-03
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Nokia C5-03 tanıtım videosu


http://conversations.nokia.com/2010/10/14/launch-nokia-c5/ Yorum Yaz
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TheLoser1 2 yıl en beğenilen
"Global cep telefonu pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden Nokia, "
6 sende 1.likten sonunculuğa düşmek
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straptezlo 2 yıl
400 lira üzerinde olursa almam deniliyormuş eskiden. Bugün iphoneler 4000 lira
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Ruthlesss. 2 yıl
Vay be ilk akıllı telefonumdu.Dokunmatik değildi bu ara Bastırmatikti.
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*GameOver* 2 yıl
Haber editörü bile efsane olmuş
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mr. Jingles 2 yıl *GameOver*
*GameOver*
Haber editörü bile efsane olmuş


+1
Kendisini buralardan tanırdık hep. Artık haber yapmıyor.
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Guest-6917628EB 2 yıl
Vaybe ne kullanmostim zamaninda hatta daha gecen seneye kadsr elimdeydi
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straptezlo 2 yıl
400 lira üzerinde olursa almam deniliyormuş eskiden. Bugün iphoneler 4000 lira
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TheLoser1 2 yıl en beğenilen
"Global cep telefonu pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden Nokia, "
6 sende 1.likten sonunculuğa düşmek
Yanıtla +19
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DH Misafiri 2 yıl
Tatilde lumia 1020 ekran arızası verdi, tamire yolladım, eski emektar Nokia N8 i tekrar devreye soktum.Alet tık demeden çalıştı bunca yıl sonra...Nokia nın 2016 sonunda ciddi kaliteli telefonlar üreteceğine eminim, android yazılımlı ama windows tipi arayüzlü bir uygulama çık şık olurdu.
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Dr Rabbit 6 yıl
"Ucuz mal alacak kadar zengin değilim" sözünü hatırlatmak isterim
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefonu aldığıma çok pişmanım.navigasyon çalışırken sürekli hafıza dolu uyarısı ekranda yazıyor bu yüzden yol tarifini takip edemiyorum.servisten yazılan rapor rami düşük olduğu için yüksek kapasiteli uygulamarda bu hatayı verdiğidir.madem navigasyonu çalıştıracak teknik kapasiteye sahip değil o zaman neden navigasyon özelliği var diye tanıtılıp satılıyor?
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cemturk 7 yıl
Yil olmus 2012 hala symbian kullanan var
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DH Misafiri 7 yıl
Bir zamanlar nokiadan başka kaliteli telefon yok diyen arkadaşlar neden şuanda kötülüyorsunuz bence bu özellikler parasıyla paralel hem çok kötü bir telefonda değil zaten nokia dayanıklığıyla bilinir bu telefonun tek sorunu 5 megapixel olupta filaşı olmaması bana göre ekranı sorun değil gayet iyi zaten ilk baştada dediğim gibi parasına göre arkadaşlar ister inanın ister inanmayın ama ben çooooook sayıda telefon kullandım bana bu telefon çok çok kötü gelmedi 3gsi olsaymış flaşı olsaymış mükemmel olurmuş ama yine cihaz fena değil birde telefonu 3 ay kullanmadan yorum yapmayalım lütfen!!!
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