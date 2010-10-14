Nokia'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı ve Symbian'lı telefon: C5-03

Global cep telefonu pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden Nokia, bütçe dostu C5-03'ü tanıtarak C serisini ürün gamını genişletiyor.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA (10.2 Mbps) ağlarıyla çalışan C5-03, 105.8 x 51 x 13.8 mm ebatlarında ve sadece 93 gram ağırlığında sade tasarıma sahip. Symbian v9.4 (S60 5th Edition) işletim sistemini kullanan akıllı telefonun, 600 MHz saat hızındaki ARM 11 işlemci, 128 MB RAM ve 256 MB ROM desteğini arkasına aldığı görülüyor.

Nokia'nın popüler modeli 5800 Xpress Music ile aynı şekilde 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda 360 x 640 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk dokunmatik TFT (resistif) ekrana yer verilen telefonda ivme sensörü (accelerometer) unutulmamış. İvme sensörü sayesinde telefonu yatay konumda tuttuğunuzda görüntü de otomatik olarak yatay konuma geçmekte.

Finlandiyalı üretici, yeni telefonunda 40 MB'lık dahili kullanıcı belleğini yeterli görmüş. Ancak kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 16 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşuyor. Telefonun arka kısmında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera konumlandırılmış. Nesnelere 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kamera, 640x480 piksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebiliyor. Ancak loş mekanlarda fotoğraf ve video çekimi için led flaş mevcut değil.

Wi-Fi 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth v2.0 + EDR ve A-GPS gibi günümüzde standart haline gelmeye başlayan özellikleri bünyesinde barındıran telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında microUSB portu, 3.5 mm kulaklık girişi ile 1000 mAh batarya yer almakta. Batarya, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 25 güne varan bekleme süresi, 11.5 saate varan konuşma süresi vaat ediyor.

Pek çok renk seçeneğiyle gelen Nokia C5-03'ün yıl sonuna doğru vergiler hariç 170 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.

Nokia C5-03 tanıtım videosu

http://conversations.nokia.com/2010/10/14/launch-nokia-c5/