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Nokia'nın MeeGo'dan sorumlu eski yöneticisi artık webOS'den sorumlu

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia'da tepe yöneticiliği koltuğuna Stephan Elop'un oturmasından sonra 12 yıldır çalıştığı firmadan istifa eden Ari Jaaksi; yakın zamanda Palm'ı satın alarak mobil pazarın güçlü ismi olabilmek için çalışmalarını sürdüren HP'e transfer oldu. Finlandiyalı yönetici Ari Jaaksi, HP'de Palm'ı satın almasından sonra fikri haklarına sahip olduğu webOS'den ve servislerden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

Hatırlanacağı gibi geçen ay Nokia'daki görevini bırakan Ari Jaaksi, Nokia'da MeeGo cihazları Kıdemli Başkan yardımcılığını yürütüyordu.


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Rainbow6 8 yıl
bu ne abicim nedir bu webos anlamadim web tabaninda calisan bi os ise onu zaten google yapmadimi onceden... banada bu saatten sonra tutmazmis gibi geliyor ama palm min sitesine baktim devamli app yayinlayip duruyolar
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Windows10 8 yıl
zaten çıkmış bir işletim sistemi. palm pre cihazlarında kullanılıyor mesela.
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korsanzeki168 8 yıl
meego dogmadan ölmüş gibi geliyor bana tüm mobil işletim sistemleri aldı yürüdü gitti bu daha ortada yok...
neredeyse mobil sistemler xp ye kafa tutacak hale geldi...
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