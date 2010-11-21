Nokia'nın MeeGo'dan sorumlu eski yöneticisi artık webOS'den sorumlu

Nokia'da tepe yöneticiliği koltuğuna Stephan Elop'un oturmasından sonra 12 yıldır çalıştığı firmadan istifa eden Ari Jaaksi; yakın zamanda Palm'ı satın alarak mobil pazarın güçlü ismi olabilmek için çalışmalarını sürdüren HP'e transfer oldu. Finlandiyalı yönetici Ari Jaaksi, HP'de Palm'ı satın almasından sonra fikri haklarına sahip olduğu webOS'den ve servislerden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

Hatırlanacağı gibi geçen ay Nokia'daki görevini bırakan Ari Jaaksi, Nokia'da MeeGo cihazları Kıdemli Başkan yardımcılığını yürütüyordu.