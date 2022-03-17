Samsung Galaxy A73 5G tanıtıldı

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Samsung, bugün üç yeni Galaxy A serisi akıllı telefon modelini tanıttı. Bunların en dikkat çekeni hiç kuşku yok ki Galaxy A73 5G modeliydi.

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Galaxy A73 5G, selefinin tüm avantajlarını koruyarak birçok alanda daha iyi hale getirilmiş. Cihazda, segmentinde en başarılı ve üretken işlemcilerden biri olan Snapdragon 778G yer alıyor. RAM 6 veya 8 GB, flash bellek 128 veya 256 GB olarak mevcut. Galaxy A73 5G'de, pahalı akıllı telefonlar arasında giderek daha az yaygın hale gelen microSD için bir yuva da var ancak kulaklık girişi kaldırılmış.

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Galaxy A73 5G, 120 Hz destekli büyük bir 6,7 inç Full HD+ ekrana sahip. Kamerada da değişiklikler var. 108 megapiksel sensör artık ana sensör, ancak telefoto lens yok. Zira, Galaxy A72'de vardı ve bu da cihazın ilgili fiyat aralığındaki ayırt edici özelliğiydi.

Samsung Galaxy A73 5G ne zaman satışa çıkacak?

Kameraların geri kalanına gelince, 12 megapiksellik ultra geniş sensörün yanı sıra her biri 5 megapiksellik iki modül daha var. Ön kameranın çözünürlüğü ise 32 megapiksel. Cihazdaki pil kapasitesi 5000 mAh, 25 watt'lık bir şarj cihazı var ve can sıkıcı bir şekilde kutuya dahil değil. Neyse ki Samsung su korumasına (IP67) dokunmamış. Cihazın boyutları 163,7 x 76,1 x 7,6 mm ve 181 gr ağırlığında.

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Galaxy A73 5G, 22 Nisan'da satışa çıkacak. Fiyatı bilinmiyor ancak cihazın yalnızca bazı pazarlarda piyasaya sürüleceği bildirildi. Akıllı telefonun kutudan Android 12 ve One UI 4.1 arayüzüyle çıkacağını da belirtelim.

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