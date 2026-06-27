Nothing Phone (4b)'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Nothing Phone (4b) beklenen özellikler
Aktarılan bilgilere göre Phone (4b), 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek. Cihazın gücünü Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Bu da modelin orta segmentte konumlandırılacağını gösteriyor.
Sızıntıya göre telefonda 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 5.400 mAh kapasiteli batarya bulunacak. İkinci arka kamera hakkında henüz herhangi bir detay paylaşılmasa da, Nothing'in yayımladığı son tanıtım görselleri cihazın çift arka kamera sistemine sahip olacağını doğrulamıştı. Ayrıca telefonda üçüncü bir kamera gibi görünen ek bir unsur da dikkat çekiyor ancak bunun tam olarak ne olduğu henüz netlik kazanmış değil.
Nothing kısa süre önce Phone (4b)'nin tasarımını resmi olarak gözler önüne sermişti. Büyük kamera adasına sahip arka panel, Nothing Phone (4a)'daki dikey Glyph ışık şeridini korurken, görünüm açısından CMF markasının tasarım anlayışından da izler taşıyor. Açıkta bırakılan vidalar ve geniş kamera modülü, cihazın geleneksel bir Nothing telefonundan çok bir CMF modelini andırmasına neden oluyor.
Nothing Phone (4b)'nin 7 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/nothing-phone-4b-specs-leak-3681699/ https://x.com/heyitsyogesh/status/2070052268985225662 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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On bildiğin Kia olmuş