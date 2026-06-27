Nothing Phone (4b)'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Nothing Phone (4b)'nin tasarımı resmi olarak tanıtıldıktan yalnızca bir gün sonra, güvenilir sızıntı kaynağı Yogesh Brar cihazın teknik özelliklerini ve renk seçeneklerini paylaştı.

Nothing Phone (4b) beklenen özellikler

Aktarılan bilgilere göre Phone (4b), 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek. Cihazın gücünü Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Bu da modelin orta segmentte konumlandırılacağını gösteriyor.

Sızıntıya göre telefonda 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 5.400 mAh kapasiteli batarya bulunacak. İkinci arka kamera hakkında henüz herhangi bir detay paylaşılmasa da, Nothing'in yayımladığı son tanıtım görselleri cihazın çift arka kamera sistemine sahip olacağını doğrulamıştı. Ayrıca telefonda üçüncü bir kamera gibi görünen ek bir unsur da dikkat çekiyor ancak bunun tam olarak ne olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Tam Boyutta Gör Sızıntı kaynağı ayrıca Phone (4b)'nin üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacağını ve 8 GB RAM + 128 GB depolama ile 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere iki farklı bellek seçeneği sunacağını iddia ediyor.

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Nothing kısa süre önce Phone (4b)'nin tasarımını resmi olarak gözler önüne sermişti. Büyük kamera adasına sahip arka panel, Nothing Phone (4a)'daki dikey Glyph ışık şeridini korurken, görünüm açısından CMF markasının tasarım anlayışından da izler taşıyor. Açıkta bırakılan vidalar ve geniş kamera modülü, cihazın geleneksel bir Nothing telefonundan çok bir CMF modelini andırmasına neden oluyor.

Nothing Phone (4b)'nin 7 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor.

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Nothing Phone (4b)'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

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