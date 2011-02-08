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Intel, 22nm Ivy Bridge işlemcilerini Computex 2011 fuarında gösterebilir

8 yıl
11,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 serisi yonga setlerinin SATA-II sorunundan arındırılmış B3 revizyonlu versiyonlarını üretmeye başlayan Intel, Ivy Bridge kod adını taşıyan 22nm işlemcileri için tahminlerden hızlı hareket edecek gibi görünüyor. Gelen yeni bilgilere göre Intel, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Ivy Bridge işlemcilerini, Haziran ayında yapılacak Computex 2011 fuarında gösterebilir.

Intel'in Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında Sandy Bridge mimarisini 22nm fabrikasyon süreci ile tanıştıracak Ivy Bridge işlemcileri, mimari güncellemesinden çok yeni nesil üretim teknolojisinin avantajları üzerine geliştiriliyor. Aynı zamanda DirectX 11 destekli yeni bir grafik birimine sahip olacak Ivy Bridge işlemcileri, LGA1155 formunda olacak ve geriye dönük destek sunarak P67/H67 çipsetli anakartlarda da kullanılabilecekler.

Çift kanal bellek desteği sunacak 22nm Ivy Bridge işlemci ailesi, 35 Watt, 45 Watt, 65 Watt ve 95 Watt gibi farklı TDP versiyonlarına sahip modellerden oluşacak. Entegre grafik biriminde 24 işlem birimne yer verilecek işlemcilerde, mikroişlemci mimarisi açısından da bazı güncellemeler sunulacak. Daha önce CES 2012 fuarında tanıtılacağı öne sürülen Ivy Bridge işlemci ailesinin 7 serisi yonga setleriyle birlikte son çeyrekte pazara sürülebileceği üzerinde duruluyor.


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_Ruby_ 7 yıl
haswell 11nm olucak diye biliyorum :D
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ebehram 8 yıl
Buldozerlerin cıkıs tarihinde baltalamak istiyor satısları
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babaeski39 8 yıl

ebehram

Buldozerlerin cıkıs tarihinde baltalamak istiyor satısları


baltalar ama fiyat konusunda azla bunu yapamaz fiyatlar gene uçuk bir şeyler gelicektir fiyat politkasını bildiğimiz için amd'nin satışları nedense az oluyor

intel oranla ama gene bekle izle politikasını uygalamaktan başka çare yok
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Y. 8 yıl
Baslık 2011 yazı 2012 hangisi ?
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JrMaster 8 yıl

2013 e baglayalım bi bu işi Fx57
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Turkforce 8 yıl
Başlıktaki 2011'in 2012 olması gerekiyor herhalde.
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