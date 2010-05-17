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Intel, 32nm işlemcilerinde K-0 revizyonuna geçiyor

9 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yaptığı açıklamayla, Ocak ayında lanse ettiği 32nm işlemcilerinde revizyon güncellemesine gideceğini duyurdu. Firma bu yaz döneminde Pentium G6950, Core i3-530, i3-540, i5-650, i5-660, i5-661 ve i5-670 modellerinde C-2 revizyonundan K-0 revizyonuna geçmeyi planlıyor.

Yeni revizyon işlemciler, K-0 revizyonlu işlemcilerle pin uyumlu sahip olacak ve çalışma için sadece BIOS güncellemesine ihtiyaç duyacak. Revizyon güncellemesine bağlı olarak işlemcilerin bazı parametreleri de değişecek ki bunlar arasında, yeni S-spec ve MM numaraları, uzatılmış CPUID değerinin 0x00020652'den 0x00020655'e çıkartılması, host RevID'nin 0x12'den 0x18'e güncellenmesi ve işlemci Context ID desteğinin gelmesi gibi güncellemeler yer alıyor.

Intel'den yapılan açıklamaya göre K-0 revizyonlu Core serisi işlemciler 5 Temmuz, Pentium G6950 ise 23 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak.


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sertacaygun 9 yıl
Pentium isimli işlemci üretilmeyecekti diye hatırlıyorum...
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the beast 9 yıl
Yanlış bilmiyorsam intel 2011 yılında yeni bir işlemci yapısına geçecekmiş. Yani bu ürünlere hemen atlamasak iyi olur gibi
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enderunhan 9 yıl
arkadaşlar üreticiler zaten bu ürünleri bir kaç sene önceden tasarlayıp yapıyorlar ama piyasaya sürülmüyor tamamen duygusal sebeblerden ötürü.
ben 3 sene önce 16 çekirdekli işlemcinin üretildiğini okumuştum. ama hala piyasada yok. NEDEN ACABA ?
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Batuist 9 yıl

enderunhan

arkadaşlar üreticiler zaten bu ürünleri bir kaç sene önceden tasarlayıp yapıyorlar ama piyasaya sürülmüyor tamamen duygusal sebeblerden ötürü.

ben 3 sene önce 16 çekirdekli işlemcinin üretildiğini okumuştum. ama hala piyasada yok. NEDEN ACABA ?

80 çekirdekli işlemci de üretildi intel tarafından ama piyasada yok NEDEN ACABA??? SENCE????
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Batuist 9 yıl
yeni teknolojiler geliyor desenize... güzel bir gelişme..
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sonsuzuncu 9 yıl
Allahtan c2-k0 revizyonunda pin veya anakart değişmeyecek.. :D
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St Batuhan 9 yıl
Eğer kalkıp sadece revizyonda nm kücültmeyle bırakırsalar o zaman gecmis olsun. Sadece ısı azalması ve bu sayede daha rahat oc dısında ekstra getirisi olmaz ve İntel'in fiyat politikası gereği ekstra paralarla satın alınmak zorunda bırakılırız.
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jiddi 9 yıl
Bu otzikiliklerin testlerinden nerede bulabiliriz acaba. Bir kac tane test almam gerek de... En cok da calısma sıcaklıklarını merak ediyorum. Hep deniliyor nm ufaldikca ısınması azalıp overclock potansiyeli artıyor diye. Hadi öyle ise bakalım, serin mi 32 nm islemciler ?
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alito 9 yıl
ıs ve o.c daki başarımının çok iyi olacağı kesin ama ben intel 32 nm den çok amd nin 2011 deki bulldozer mimarisini merak ediyorum.
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Huzur_02 9 yıl
işlemcilere ne gibi artıları olacak ? ( ısı , overlock , komut seti , vs.)
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