Intel, 32nm işlemcilerinde K-0 revizyonuna geçiyor

Intel yaptığı açıklamayla, Ocak ayında lanse ettiği 32nm işlemcilerinde revizyon güncellemesine gideceğini duyurdu. Firma bu yaz döneminde Pentium G6950, Core i3-530, i3-540, i5-650, i5-660, i5-661 ve i5-670 modellerinde C-2 revizyonundan K-0 revizyonuna geçmeyi planlıyor.

Yeni revizyon işlemciler, K-0 revizyonlu işlemcilerle pin uyumlu sahip olacak ve çalışma için sadece BIOS güncellemesine ihtiyaç duyacak. Revizyon güncellemesine bağlı olarak işlemcilerin bazı parametreleri de değişecek ki bunlar arasında, yeni S-spec ve MM numaraları, uzatılmış CPUID değerinin 0x00020652'den 0x00020655'e çıkartılması, host RevID'nin 0x12'den 0x18'e güncellenmesi ve işlemci Context ID desteğinin gelmesi gibi güncellemeler yer alıyor.

Intel'den yapılan açıklamaya göre K-0 revizyonlu Core serisi işlemciler 5 Temmuz, Pentium G6950 ise 23 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak.