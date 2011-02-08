Intel 45nm Pentium, Core 2 Duo/Quad işlemcileri için emeklilik hazırlıklarına başladı

Intel bazı haberlere göre yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planladığı 22nm Ivy Bridge işlemci ailesiyle, dört çekirdekli modelleri giriş seviyesine getirmeyi planlıyor. Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte güncel ürün gamındaki işlemci modellerinin önemli bir kısmını 32nm fabrikasyon sürecine adapte eden firma, yeni modellere yer açabilmek için çift ve dört çekirdekli çok sayıda modelini emekli etmeye hazırlanıyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre firma 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Pentium E5400, E6500, Core 2 Duo E7400, E8400 ve dört çekirdekli Core 2 Quad Q8300, Q8400, Q8400S, Q9505, Q9550, Q9550S ve Q9650 modelleriyle yollarını ayırmayı planlıyor.

Yukarıda sıraladığımız tüm modellerin kutulu versiyonlarıyla birlikte Core 2 Quad E5400 modelinin tray versiyonu için 26 Ağustos'a kadar sipariş almaya devam edecek olan Intel, son sevkiyatı 10 Şubat 2012'de gerçekleştirerek, bu modeller için bir daha yeni teslimat yapmayacak. Intel ayrıca 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı LGA1156 formundaki Lynnfield tabanlı Core i5-750 modelinin kutulu versiyonu için de sipariş alımını 26 Ağustos'ta sonlandıracak ve firma, 32nm işlemcilere yoğunlaşmaya devam edecek.