Intel 6 çekirdekli Xeon W3670 işlemcisini satışa sunuyor

Intel, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesine 6 çekirdekli yeni bir model daha ekledi. Xeon 3600 serisinin ikinci temsilcisi olan ve 3.2GHz'de çalışan Xeon W3670 işlemcisi satışa sunuluyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki işlemci 2400MHz QPI veri yolu hızını destekliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi standart olarak 3.2GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boos teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3467MHz'e kadar çıkartabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 12MB olarak belirlenen yeni işlemci B1 revizyonlu çekirdek tasarımını esas alıyor. Entegre bellek kontrolcüsü ile 1066MHz'e kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 130 Watt olarak belirlenmiş.

Hyper Threading ve Sanallaştırma gibi teknolojileri de destekleyen 6 çekirdekli Xeon W3670'in adetli alımlardaki satış fiyatı 885$ olarak belirlenmiş.