Intel, Core i5 760 modelini kullanıma sunmayı planlıyor

İşlemci üretiminde sektöre yön veren Intel, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i5-760 modelini pazara sunmay ahazırlanıyor. 2.8GHz olarak belirlenen saat hızıyla, Core i5 750 modelinden 133MHz daha yüksek frekansta çalışan LGA1156 formundaki dört çekirdekli yeni işlemci, P5x ve H5x çipsetli anakartlarda kullanılabilecek. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve sahip olduğu bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR3 desteği sunan işlemcinin, Turbo Boost teknolojisi ile 3.33GHz'e kadar otomatik olarak çıkabileceği belirtiliyor.

Core i5 serisinin karakteristik tüm özelliklerine sahip olan yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olacak. Intel tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Core i5 760'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Core i5 750'den bir miktar daha pahalı olması veya aynı fiyat seviyesinden girerek Core i5 750'de fiyat indirimine gidilmesi beklenebilir.