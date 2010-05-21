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Intel, Core i5 760 modelini kullanıma sunmayı planlıyor

9 yıl
16,1b
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12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci üretiminde sektöre yön veren Intel, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i5-760 modelini pazara sunmay ahazırlanıyor. 2.8GHz olarak belirlenen saat hızıyla, Core i5 750 modelinden 133MHz daha yüksek frekansta çalışan LGA1156 formundaki dört çekirdekli yeni işlemci, P5x ve H5x çipsetli anakartlarda kullanılabilecek. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve sahip olduğu bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR3 desteği sunan işlemcinin, Turbo Boost teknolojisi ile 3.33GHz'e kadar otomatik olarak çıkabileceği belirtiliyor.

Core i5 serisinin karakteristik tüm özelliklerine sahip olan yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olacak. Intel tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Core i5 760'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Core i5 750'den bir miktar daha pahalı olması veya aynı fiyat seviyesinden girerek Core i5 750'de fiyat indirimine gidilmesi beklenebilir.


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DH Misafiri 8 yıl
intelin pahalı satması bence çok normal çünkü amd nin üst seviye işlemcileri intelin lga 775'lerle kıyaslanıyo yani normaldir fiyatının yüksek olması bence değer herzaman İNTEL...
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Batuist 9 yıl
133MHzlik hız artışları ile yeni işlemci çıkarma devrini ne zaman kapatırız sizce??
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atyay 8 yıl

Batuist

133MHzlik hız artışları ile yeni işlemci çıkarma devrini ne zaman kapatırız sizce??

frekans farkı farklıda olsa bu artışlar hiçbir zaman kapanmıycak üzgünüm:)
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dyerel 9 yıl
Her yerde aynı tartışma. Evet İntel AMD'den pahallıya satıyor. Ne olmuş? Bunun kavgasını verince İntel fiyat mı düşürüyor? AMD şaha mı kalkıyor? Yani bu tartışmayı başlatınca elinize ne geçiyor?
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muaz1984 9 yıl
intel ve ucuz işlemci haa..güldürmeyin adamı bu yahudi zihniyeti dünyayı sömürüyor... intel kesinlikle ucuza mal satmazzzzzzzz..ucuzluk ve intel 180 derece zıt...
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maliahmet 9 yıl
anlıyom arkadaşın derdini i7 920 demişte nedense forumda öyle demiyor amd firması 980 gececek fiyat ve performansta diyor sen ver bakalım paranı onlara soysunlar senii bi güzel oc yapmadan gel karşıma oc yapınca hava armtma bide olur mu
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sendomi 9 yıl
zaten kimsenin derdide i7 920'yi geçmek değil artık herkes fiyat-performansa bakıyor,sanki millet i7 920 ile ... yarıştırmaya çalışıyorda
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renklem 9 yıl
i5 750'ye mezar göründü sanırım.. Onu da iyi bilirdik..
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Tolgá 9 yıl
@maliahmet senin 590 aldığın işlemci i7 920 yi geçemiyor
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maliahmet 9 yıl
soyuyolar bence milleti ben o para ile full towerli pc kurdu bunlar kafayı yemiş
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=lachesis= 9 yıl
fiyat indirimi ne zaman acaba?
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maliahmet 9 yıl
hiç zannetmiyom bunun fiyatı düşecek helede intelde bence hikaye amad işlemciler daha ucuz ama yaptılşarı iş biraz daha az olabilir aa bi kıyas yaparsak amdden en pahalı işlemci 1090t bende kullanıyorum 590 lira iken intelde 980x ise bi bakın fiyatına 1800tl
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