Intel, Core i7-975 Extreme Edition işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor

Intel hali hazırda satılmakta olan farklı segmentlere yönelik üç işlemci modeli için emeklilik işlemlerini başlatmaya hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre yüksek performans segmenti için hazırlanan dört çekirdekli Core i7-975 Extreme Edition ile birlikte giriş seviyesindeki sistemleri hedef alan çift çekirdekli Pentium E5300 ve çift çekirdekli Celeron E3200 modeller, 2011 ile birlikte sahalara veda etmeye hazırlanıyorlar.

Açıklanan bilgilere göre her üç işlemci için de son siparişler Şubat ayında alınacak ve satışlar gelecek yıl Ağustos ayında sona erecek. Kutulu versiyonları stoklar eriyene kadar satışta kalacak işlemcilerden sadece Celeron E3200 için özel bir durum olduğu ve bu işlemcinin sadece son kullanıcılara yönelik pazardan çekileceği, gömülü uygulamalar ve endüstriyel kullanım alanları için satışının bir süre daha devam edeceği bildiriliyor.