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Intel, Core i7-975 Extreme Edition işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel hali hazırda satılmakta olan farklı segmentlere yönelik üç işlemci modeli için emeklilik işlemlerini başlatmaya hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre yüksek performans segmenti için hazırlanan dört çekirdekli Core i7-975 Extreme Edition ile birlikte giriş seviyesindeki sistemleri hedef alan çift çekirdekli Pentium E5300 ve çift çekirdekli Celeron E3200 modeller, 2011 ile birlikte sahalara veda etmeye hazırlanıyorlar.

Açıklanan bilgilere göre her üç işlemci için de son siparişler Şubat ayında alınacak ve satışlar gelecek yıl Ağustos ayında sona erecek. Kutulu versiyonları stoklar eriyene kadar satışta kalacak işlemcilerden sadece Celeron E3200 için özel bir durum olduğu ve bu işlemcinin sadece son kullanıcılara yönelik pazardan çekileceği, gömülü uygulamalar ve endüstriyel kullanım alanları için satışının bir süre daha devam edeceği bildiriliyor.


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Tolgá 8 yıl
İntel E5300 ü emekli etmeden bana bir ES gönder arşivlik.
kral cpuydu E5300 nur içinde yatsın
.kullandığım en kral işlemciydi.
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Iron Mask 8 yıl
"Phenom Killer" huzur içinde yat.
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Slash 8 yıl
İşlemciyi bile İsraile getirebiliyorsunuz ya, hayret gerçekten...
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eneshatipoglu 8 yıl
israil firması zaten intel bilmiyormuydun :) neden kendi topraklarına açmasınki fabrikasını
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renklem 8 yıl
değişik bir marka. marka ama işlemcilerinin model adlarına verdiği isim çok amatörce... i7 980X 6 çekirdek, i7 975 4 çekirdek, i7 970 6 çekirdek... Sen işlemcilerinden o kadar kâr yap, ama amatörce isimler ver... breh... bir de İsrail gibi bir devletin topraklarına fabrika açman ayrı bir tartışma konusu senin.
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heatblast 8 yıl
zaten aynı fiyata iyi bir işlemci çıktımı eski olan emekli oluyor intel kuralı
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Tolgá 8 yıl
E5300 emeklimi oluyor aman allahım bu haberi kaldıramam
i7 975X zamanı gelmişti.
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car_26 8 yıl
Intel bu
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