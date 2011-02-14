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Intel, Core i7-990X'i duyurdu, Core i7-960 ve 970 modellerinde fiyat indirimine gitti

8 yıl
23,7b
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37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bugün yaptığı açıklama ile yüksek performans segmentindeki en hızlı işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7-990X'i duyurdu. Detaylı özelliklerine daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz LGA1366 formundaki işlemci, standart olarak 3.46GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.73GHz'e kadar çıkartabiliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Core i7-990X, Extreme Edition serisinin diğer üyeleri gibi çarpan kilidi açık olarak geliyor. Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü ile standart olarak 1066MHz'e kadar üç kanal DDR3 desteği sunan anakart, üst seviye X58 anakartlarda yüksek bellek hızlarına ulaşabiliyor.

Intel tarafından adetli alımlarda 999$ seviyesinden lanse edilen Core i7-990X'e ek olarak, Core i7-960 ve Core i7-970 modellerinde fiyat indirimine gidildi. Yapılan indirim kapsamında Core i7-960'ın fiyatı 562$ seviyesinden 294$'a çekilirken, Core i7-970'in fiyatı ise 885$'dan 583$'a çekildi yani 302$'lık bir indirim yapılmış oldu.


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DH Misafiri 7 yıl
Yahu sanki bu kar oranlarıyla sattıklarını bilmiyormuyduk? Biliyorduk.
$885 verip cpu alan adam da bunun maliyetinin $700 seviyesinde olduğunu düşünmüyordu herhalde.
Ciddi bir indirime gitmişler iyi de yapmışlar.
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DH Misafiri 7 yıl
HER YENİ ÇIKAN TEKNOLOJİYİ KULLANACAĞIM DERSEN SONUÇ BU OLUR
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huseyincarnege 8 yıl
bozşunamı diyoz gariban kod adlı amd işlemciler alin diye:)
bak intel kazıkladığını yeni anladı :)
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Xtype34 8 yıl
ya o başlıktaki fiyatları bi yerde gören varmı.?
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XavierPedro 8 yıl
Bir teknoloji çıkar çıkmaz almak hiçbir zaman makul değildir;
Bunun en güzel örneklerini usb belleklerin ilk patladığı zamanlar gördük, 512 MB ilk çıktığında ne kadar şimdi üretilmiyor bile bu teknolojide her zaman belli politikadır. Mesela SSD lere bakmayın ani indirime girecek onlar ellerindeki HDD stoğunu eritmek hem de yeni teknlojinin giderlerini çıkartarak yeni politikaya güdümlenmek amacı ile hareket ediyorlar.
Siz siz olun " Aaa, adamlar süper birşey yapmış ilk sahiplerinden olmalıyım" demeyin1
Yıllardır İntel i tanımıyor musunz Allah aşkına biraz mantıklı hareket edin, ani indirimler bu devirde her zaman olacaktır!
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theyapici 8 yıl
950 yi indirimden 510 tl ye almıştım kazık mı yedik sanki 960 bu fiyata satılacak gibi.Ama şu da var her işlemcinin sonu indirim ve sonra üretimden kaldırılmadır bu böyle gider...
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Nm küçülüyor işlemciler büyüyor. Şuna bak kocaman.
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stavroqin 8 yıl
hehe hiç şaşırmadım. oligopol ve kısmi monopol piyasalarında firmalar tüketici rantını 0'a indirmek ya da yakın tutmak için zamana göre fiyat farklılaştırması yaparlar. sabırsızlık edenler saçını başını yoluyordur şimdi hehe
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NeloAngelo 8 yıl
indirilmiş fiyatları bile normal bi insana göre fazla pahalı bi işlemciye o akdar vermem
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mugurgok 8 yıl
Sandy Bridgeye geçmişken böyle bir işlemciyi piyasaya sunması pek akıl işi gelmedi bana.
Galiba sandy bridge deki hatadan dolayı pazar kaybına uğramamak için böyle bi hareket yapmış olabilir.
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Rock_Rage 8 yıl
Hadi forumca siparis verelim herkes bir tane alsın intel kazansın seneye yarı fiyatına dusunce yenisini alırız.
SAYGILARLA
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yavuzuslu 8 yıl
intel her zaman pahalı amd uygun
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