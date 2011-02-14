Intel, Core i7-990X'i duyurdu, Core i7-960 ve 970 modellerinde fiyat indirimine gitti

Intel bugün yaptığı açıklama ile yüksek performans segmentindeki en hızlı işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7-990X'i duyurdu. Detaylı özelliklerine daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz LGA1366 formundaki işlemci, standart olarak 3.46GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.73GHz'e kadar çıkartabiliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Core i7-990X, Extreme Edition serisinin diğer üyeleri gibi çarpan kilidi açık olarak geliyor. Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü ile standart olarak 1066MHz'e kadar üç kanal DDR3 desteği sunan anakart, üst seviye X58 anakartlarda yüksek bellek hızlarına ulaşabiliyor.

Intel tarafından adetli alımlarda 999$ seviyesinden lanse edilen Core i7-990X'e ek olarak, Core i7-960 ve Core i7-970 modellerinde fiyat indirimine gidildi. Yapılan indirim kapsamında Core i7-960'ın fiyatı 562$ seviyesinden 294$'a çekilirken, Core i7-970'in fiyatı ise 885$'dan 583$'a çekildi yani 302$'lık bir indirim yapılmış oldu.