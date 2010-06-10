Intel, Pentium E6300 ve Core 2 Quad Q9300 için emeklilik işlemlerini başlatıyor

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunmayı planlayan Intel, yeni modellere yer açabilmek için mevcut modelleriyle yavaş yavaş yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel, Pentium E6300 ve Core 2 Quad Q9300 işlemcileri için emeklilik işlemlerini başlatıyor. Her ikisi de LGA775 formunda olan ve sırasıyla 2.8GHz ile 2.5GHz'de çalışan işlemciler için son sipariş tarihi olarak Aralık ayının 24'ü telaffuz ediliyor.

Son sevkiyatları, kutulu versiyonlarda 25 Mart 2011 ve tray versiyonlarda ise 24 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan işlemcilerin yerini, yukarıda da belirttiğimiz gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil modeller olacak.