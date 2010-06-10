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Intel, Pentium E6300 ve Core 2 Quad Q9300 için emeklilik işlemlerini başlatıyor

8 yıl
11,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunmayı planlayan Intel, yeni modellere yer açabilmek için mevcut modelleriyle yavaş yavaş yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel, Pentium E6300 ve Core 2 Quad Q9300 işlemcileri için emeklilik işlemlerini başlatıyor. Her ikisi de LGA775 formunda olan ve sırasıyla 2.8GHz ile 2.5GHz'de çalışan işlemciler için son sipariş tarihi olarak Aralık ayının 24'ü telaffuz ediliyor.

Son sevkiyatları, kutulu versiyonlarda 25 Mart 2011 ve tray versiyonlarda ise 24 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan işlemcilerin yerini, yukarıda da belirttiğimiz gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil modeller olacak.


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sadtneverdie 8 yıl
@sahafiec
adamlar şu an sonlandırmıyor neredeyse 1 sene daha satılacak ki adamlar satmayan işlemciye üretmez. bizde satılmıyor diye bütün dünyayı aynı sanmayın.
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ENIGMA 8 yıl
etsin bakalim...Q6600 gibi bir efsane cıkardi ya gerisi onemli degil =)ç
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DavutGENC 8 yıl
neden hala E5400 Leri kullanan bir cok firma var neden bu emekli olmuyor
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DigitalWorld 8 yıl
Ya fiyatlarda da biraz indirime gitseler. Biraz değil baya indirime gitseler.

LGA775 teyim. 4 çekirdek için niye miladı dolmuş işlemiye 300-400TL vereyim? Gider AMD sistem toplarım elimdekiler çıkarıp daha iyi. Bu kadar sabırlı olmsam çoktan satmıştım sistemi zaten.
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yc#1 8 yıl
Uzun zamandır Intel platformunda genel bir indirime şahit olmuyoruz.
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