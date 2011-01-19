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Intel çift çekirdekli Pentium E5800 işlemcisinde fiyat indirimine gitti

8 yıl
9,1b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan Intel, Kasım ayında satışa sunduğu çift çekirdekli Pentium E5800 işlemcisinin fiyatında indirime gitti. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale tabanlı işlemci, 3.2GHz'de çalışıyor ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. LGA775 formunda olan ve 800MHz FSB hızını destekleyen Pentium E5800'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt.

Intel yaptığı yeni indirim ile Pentium E5800'ün fiyatını %15 düşürerek 75 dolar seviyesinden 64 dolara çekti.


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DH Misafiri 7 yıl
3.2GHz günlük işler için makul bir işlemci, umarım ülkemizde de bu fiyatlar geçerli olur. 45 nm destekli anakartlarda, eski işlemcilerinden kurtulmak isteyenlerin kurtarıcısı olacaktır.
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yenerbalcı 7 yıl
E5200 Parasına göre kullandığım en iyi işlemciydi

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devrimdoga 8 yıl
evet yabancı siteler buradan okuyorlar haberleri :D
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lj94 8 yıl
millet dalga geçioda bu işlemcilerle oldukca stabil,hızlı ve oc kapasitesi yüksek işlemciler.
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Narcissist 8 yıl

lj94

millet dalga geçioda bu işlemcilerle oldukca stabil,hızlı ve oc kapasitesi yüksek işlemciler.

Olabilir ama hani eşşek + altın semer = ??!?!
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Batuist 8 yıl
o indirimler Türkiyeye yansımıyor sonuçta.. doğal olarak bu haberlerin yurt dışındaki okuyucular için daha çok önemi olacağı açık.. ama aynı şey bizim için pek söz konusu değil....
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kadirkayik 8 yıl

Batuist

o indirimler Türkiyeye yansımıyor sonuçta.. doğal olarak bu haberlerin yurt dışındaki okuyucular için daha çok önemi olacağı açık.. ama aynı şey bizim için pek söz konusu değil....

yurt dışı haberi buradan takip ediyormuş
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djkubi 8 yıl
Pentium yaşıyor. Vay canına.
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hak_an 8 yıl
pek gerekli bir indirim değil gibi sanki hoş hala kullanıcısı bol miktarda var lga 775 in
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