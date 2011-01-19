Intel çift çekirdekli Pentium E5800 işlemcisinde fiyat indirimine gitti

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan Intel, Kasım ayında satışa sunduğu çift çekirdekli Pentium E5800 işlemcisinin fiyatında indirime gitti. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale tabanlı işlemci, 3.2GHz'de çalışıyor ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. LGA775 formunda olan ve 800MHz FSB hızını destekleyen Pentium E5800'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt.

Intel yaptığı yeni indirim ile Pentium E5800'ün fiyatını %15 düşürerek 75 dolar seviyesinden 64 dolara çekti.