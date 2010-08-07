Intel, dizüstü bilgisayarlar için Pentium P6200 işlemcisini hazırlıyor

Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı çift çekirdekli yeni mobil işlemcisi Pentium P6200'e ait detaylar, Acer'on D732 model numaralı dizüstü bilgisayarı sayesinde gün ışığına çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrendale tabanlı yeni işlemci, 2.13GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 256 Kb olmak üzere toplamda 512Kb olan Seviye 2 bellek kapasitesiyle birlikte 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek birimine sahip.

Soket 988 formunda olan yeni işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimi gibi özellikleri de bünyesi altında barındırıyor. İşlemci zarında 382 milyon, bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimini içeren ikinci zarda ise 177 milyon transistöre sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı (TDP) ise 35 Watt olarak açıklanıyor. Son çeyrekte satışa sunulması beklenen Pentium P6200 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.