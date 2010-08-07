Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, dizüstü bilgisayarlar için Pentium P6200 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
51b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı çift çekirdekli yeni mobil işlemcisi Pentium P6200'e ait detaylar, Acer'on D732 model numaralı dizüstü bilgisayarı sayesinde gün ışığına çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrendale tabanlı yeni işlemci, 2.13GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 256 Kb olmak üzere toplamda 512Kb olan Seviye 2 bellek kapasitesiyle birlikte 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek birimine sahip.

Soket 988 formunda olan yeni işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimi gibi özellikleri de bünyesi altında barındırıyor. İşlemci zarında 382 milyon, bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimini içeren ikinci zarda ise 177 milyon transistöre sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı (TDP) ise 35 Watt olarak açıklanıyor. Son çeyrekte satışa sunulması beklenen Pentium P6200 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bu işlemci kaç bit???
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sajuuk 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu işlemci kaç bit???

o ne biçim soru lan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
f\p laptoplarında olmasını bekledigim teknik özellikleriyle göz dolduran güzel işlemci.intel mobilde amd diye bişi bırakmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 8 yıl
L2 seviyede 256cache ilginç bir yaklaşım.

32nm nin avantajlarından yararlanan orta-giriş seviye güzel bir işlemci olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 8 yıl
bu ne ya core i5 gibi maşallah özellikleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Intel Dominating!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim