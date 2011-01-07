Intel doğruladı: 22nm Ivy Bridge işlemcilerinde DirectX 11 destekli entegre grafik olacak

Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle entegre grafik performansında önemli aşamalar kaydeden Intel, Kasım ayında verdiğimiz haberi doğruladı ve 22nm Ivy Bridge işlemcilerinde DirectX 11 destekli entegre grafik birimi kullanacağını açıkladı. Sandy Bridge işlemcilerinde Gen.6 olarak isimlendirilen ve modeline göre 6 ya da 12 işlem birimine bulunan HD G2000 ve HD G3000 grafik birimlerini kullanan Intel, aynı zamanda entegre grafik birimi ve işlemci çekirdekleri arasındaki haberleşmeyi L3 bellek birimi üzerine taşımıştı. Daha yüksek performans için Turbo Boost teknolojisini entegre grafik birimini de hızlandırabilecek şekilde güncelleyen Intel'in, grafik konusundaki asıl hamlesini 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle yapacağı belirtiliyor.

22nm üretim teknolojisiyle birlikte daha küçük ve enerji verimliliği daha yüksek işlemci tasarımlarına imza atacağı belirtilen Intel, yeni nesil fabrikasyon sürecinin sağladığı avantajları, entegre grafik birimine tahsis edilmiş zar üstü bellek ile değerlendireceği belirtiliyor. Grafik mimarisine yönelik radikal yenilikler içermesi beklenen DirectX 11 destekli entegre grafik biriminin aynı zamanda DirectCompute ile uyumlu programlardaki iş yükünü üzerine alarak GPGPU konseptine de adapte olması bekleniyor. Ivy Bridge'deki grafik biriminin kesinlik kazanan detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmamakla birlikte Intel'in PC Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Mooly Eden, Ivy Bridge işlemcilerinde DirectX 11 destekli grafik olacağı CES 2011'de yaptığı açıklama ile doğruladı.