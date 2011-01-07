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Intel doğruladı: 22nm Ivy Bridge işlemcilerinde DirectX 11 destekli entegre grafik olacak

8 yıl
11,6b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle entegre grafik performansında önemli aşamalar kaydeden Intel, Kasım ayında verdiğimiz haberi doğruladı ve 22nm Ivy Bridge işlemcilerinde DirectX 11 destekli entegre grafik birimi kullanacağını açıkladı. Sandy Bridge işlemcilerinde Gen.6 olarak isimlendirilen ve modeline göre 6 ya da 12 işlem birimine bulunan HD G2000 ve HD G3000 grafik birimlerini kullanan Intel, aynı zamanda entegre grafik birimi ve işlemci çekirdekleri arasındaki haberleşmeyi L3 bellek birimi üzerine taşımıştı. Daha yüksek performans için Turbo Boost teknolojisini entegre grafik birimini de hızlandırabilecek şekilde güncelleyen Intel'in, grafik konusundaki asıl hamlesini 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle yapacağı belirtiliyor.

22nm üretim teknolojisiyle birlikte daha küçük ve enerji verimliliği daha yüksek işlemci tasarımlarına imza atacağı belirtilen Intel, yeni nesil fabrikasyon sürecinin sağladığı avantajları, entegre grafik birimine tahsis edilmiş zar üstü bellek ile değerlendireceği belirtiliyor. Grafik mimarisine yönelik radikal yenilikler içermesi beklenen DirectX 11 destekli entegre grafik biriminin aynı zamanda DirectCompute ile uyumlu programlardaki iş yükünü üzerine alarak GPGPU konseptine de adapte olması bekleniyor. Ivy Bridge'deki grafik biriminin kesinlik kazanan detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmamakla birlikte Intel'in PC Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Mooly Eden, Ivy Bridge işlemcilerinde DirectX 11 destekli grafik olacağı CES 2011'de yaptığı açıklama ile doğruladı.


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Elektroterm 8 yıl
Bu bütünleşik CPU-GPU DX11 destekliyorda DX11 in en büyük getirisi olan Tessellation u çalıştırabilecek kadar kuvvetli olacağını sanmıyorum.
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sadtneverdie 8 yıl

Elektroterm

Bu bütünleşik CPU-GPU DX11 destekliyorda DX11 in en büyük getirisi olan Tessellation u çalıştırabilecek kadar kuvvetli olacağını sanmıyorum.



zaten bunlar düşük ayarlarda oyun oynamak için. gidip 60 dolara giriş seviyesi kart alacağına daha iyi bir işlemci alabiliyorsun. hd3000 in performansı gayet güzel yeni seri de 22 nm ve tecrübenin getirdikleriyle epey sağlam olacaktır.
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Mr.Legend 8 yıl
22nm nin bir sınır olduğunu ve bundan ileri gitmenin mümkün olmadığını duymuştum. Ama imkansız diye bişey yoktur. Her gecen gün yeni teknoloji oluşturma yarışı ile bu da atlatılır. Ondan sonra quantum bilgisayarlara gecis yapilir
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dhsacit 8 yıl
dx9 ve dx11 arasındakı farkı cogu kulanıcı anlamıycaktır.
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darel-x 8 yıl
Bu küçülme nereeye kadar devam edecek? Sırada 16nm var diye biliyorum ama ondan sonra tıkancak, başka bir teknolojiye geçmeleri gerekecek gibi geliyor.
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spaydix 8 yıl
dx11 çıktıktan 3 yıl sonra sen dx11 destekli ekran kartı çıkar ne anladım ben o işten dx12 yapda bişeye benzesin
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kadirkayik 8 yıl

spaydix

dx11 çıktıktan 3 yıl sonra sen dx11 destekli ekran kartı çıkar ne anladım ben o işten dx12 yapda bişeye benzesin


kaç yıl oldu, hala, dx9 oyunu kullanılır 3 yılda atmayınız çöpe teknolojiyi
piyasada şimdi bile dx11 fazla yok dx12 için niye acele edilsin ilk önce sınırları bilinen teknoloji yapılır sonra tutarsa diğer aşamaya geçilir.
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