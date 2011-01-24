Intel doğruladı: Doğal USB 3.0 desteği 2012'de geliyor

Sandy Bridge kod adını taşıyan yeni nesil işlemcileriyle ikinci nesil Core platformunu pazara sunan Intel, şu anda mevcut ürün gamındaki hiç bir yonga setinde doğal USB 3.0 desteği sunmuyor. Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte AMD'dekine benzer şekilde çipsete entegre doğal SATA-III desteği getiren Intel, USB 3.0 desteğini ise bir sonraki jenerasyona bırakmış durumda. Elimize ulaşan resmi Intel dökümanlarına göre firma, USB 3.0 teknolojisine doğal desteği 2012'de lanse edilecek 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle sunacak.

Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında Sandy Bridge jenerasyonundan sonraki adım olarak 22nm üretim teknolojisiyle gelitirilen Ivy Bridge kod adlı işlemcilerini hazırlayan Intel, bu işlemcileri muhtemelen CES 2012'de lanse ederek pazara sunacak. Yeni işlemcilerle birlikte bu işlemciler için Panther Point kod adlı yeni bir çipset te tasarlayan Intel, bu çipsette doğal USB 3.0 desteği sunacak ve anakart üreticileri, üçüncü parti kontrol yongalarına gerek kalmadan Panter Point tabanlı anakartlarda 4x USB 3.0 portu sunabilecek.

Tabi Intel, 22nm Ivy Bridge işlemcileri için hazırladığı çipsetlerin tamamında 4 adet USB 3.0 portu desteği sunmayacak. Bu noktada modeline göre konfigürasyon belirleyecek olan firmanın, ekonomik çözümlerde sadece iki adet USB 3.0 portunu hazır bulundurması bekleniyor. Intel'in yapacağı bu güncelleme birlikte, Ivy Bridge ekseninde geliştirilen Maho Bay ve Chief River kod adlı yeni platformlarda USB 3.0 desteğine kavuşmuş olacak ancak ne var ki bu noktada AMD, rakibi Intel'den önce davranacak gibi görünüyor.

AMD'nin resmi dökümanlarına göre, Temmuz ayı gibi lanse edilmesi beklenen L1ano kod adlı performans sınıfı Fusion işlemcileri için hazırlanan Hudson D3 yonga seti, doğal USB 3.0 desteği sunacak. Hatırlanacağı üzere AMD, 8 serisi yeni yonga setlerindeki SB8xx güney köprüleriyle birlikte Intel'den önce SATA-III teknolojisini sunmaya başlamıştı. Şu anki güncel yol haritaları çerçevesinde AMD'nin doğal USB 3.0 desteğine geçiş konusunda, rakibi Intel'in 6 ay kadar önünde olacağı da söylenebilir.