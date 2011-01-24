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Intel doğruladı: Doğal USB 3.0 desteği 2012'de geliyor

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adını taşıyan yeni nesil işlemcileriyle ikinci nesil Core platformunu pazara sunan Intel, şu anda mevcut ürün gamındaki hiç bir yonga setinde doğal USB 3.0 desteği sunmuyor. Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte AMD'dekine benzer şekilde çipsete entegre doğal SATA-III desteği getiren Intel, USB 3.0 desteğini ise bir sonraki jenerasyona bırakmış durumda. Elimize ulaşan resmi Intel dökümanlarına göre firma, USB 3.0 teknolojisine doğal desteği 2012'de lanse edilecek 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle sunacak.

Tik-Tak iş geliştirme modeli kapsamında Sandy Bridge jenerasyonundan sonraki adım olarak 22nm üretim teknolojisiyle gelitirilen Ivy Bridge kod adlı işlemcilerini hazırlayan Intel, bu işlemcileri muhtemelen CES 2012'de lanse ederek pazara sunacak. Yeni işlemcilerle birlikte bu işlemciler için Panther Point kod adlı yeni bir çipset te tasarlayan Intel, bu çipsette doğal USB 3.0 desteği sunacak ve anakart üreticileri, üçüncü parti kontrol yongalarına gerek kalmadan Panter Point tabanlı anakartlarda 4x USB 3.0 portu sunabilecek.

Tabi Intel, 22nm Ivy Bridge işlemcileri için hazırladığı çipsetlerin tamamında 4 adet USB 3.0 portu desteği sunmayacak. Bu noktada modeline göre konfigürasyon belirleyecek olan firmanın, ekonomik çözümlerde sadece iki adet USB 3.0 portunu hazır bulundurması bekleniyor. Intel'in yapacağı bu güncelleme birlikte, Ivy Bridge ekseninde geliştirilen Maho Bay ve Chief River kod adlı yeni platformlarda USB 3.0 desteğine kavuşmuş olacak ancak ne var ki bu noktada AMD, rakibi Intel'den önce davranacak gibi görünüyor.

AMD'nin resmi dökümanlarına göre, Temmuz ayı gibi lanse edilmesi beklenen L1ano kod adlı performans sınıfı Fusion işlemcileri için hazırlanan Hudson D3 yonga seti, doğal USB 3.0 desteği sunacak. Hatırlanacağı üzere AMD, 8 serisi yeni yonga setlerindeki SB8xx güney köprüleriyle birlikte Intel'den önce SATA-III teknolojisini sunmaya başlamıştı. Şu anki güncel yol haritaları çerçevesinde AMD'nin doğal USB 3.0 desteğine geçiş konusunda, rakibi Intel'in 6 ay kadar önünde olacağı da söylenebilir.


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Batuist 8 yıl
bence intel bir an önce lightpeak teknolojisini geliştirmeli.. 2 sene önce yaptığı demolarla full hd görüntü aktarımı yapan firma bu zaman zarfında şimdiye kadar bu teknolojide epey bir yol almalıydı diye düşünüyorum..
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Lordinarius 8 yıl
ssd lerde şahsen ben ciddi bi şekilde ucuzlama bekliyorum. normal sabit disklerin yerini alması lazım yavaş yavaş. (sabit disklerde veri hızında bir gelişme olurmu bilemem). ancak melez disklerin çıkması ile bir geçiş süreci yaşanıyor gibi geliyor bana. usb3 e uygun donanım gerekiyor değilmi :)
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CrySystem 8 yıl

usb 3.0'ı kullanacak hd webcamlar heyecanla bekleniyor
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PROOF# 8 yıl

med_cezir197

ssd lerde şahsen ben ciddi bi şekilde ucuzlama bekliyorum. normal sabit disklerin yerini alması lazım yavaş yavaş. (sabit disklerde veri hızında bir gelişme olurmu bilemem). ancak melez disklerin çıkması ile bir geçiş süreci yaşanıyor gibi geliyor bana. usb3 e uygun donanım gerekiyor değilmi :)

haklısın. sabit diskleri ssd ile kıyaslamak için sabit diskleride geliştirmek gerekiyor buda hiç bir firmanın girişmediği bişey fakat çok geri bir olay. USB 3.0 kullanmak için şu an extra bir kablo gerekli hali hazırda bir kaç model usb 3.0 flash bellek satıyor. fakat ilerde kablo kullanımı bana göre kalkacaktır. usb 3.0 çok gelişmiş bir teknoloji ssd lerde otomatik olarak düşüş olması gerekiyor zaten olmalıda.
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dark-knight 8 yıl
usb3'ün kablosu farklı daha fazla veri yolu var üzerinde
geriye dönük desteği olacak usb3'ün doğal olarak
ayrıca usb 2 cihazları usb3 kablosuyla usb3 portuna bağlanırsa yüzde 10 performans artışı yaşanabiliyormuş aktarımda
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WinteR 8 yıl
Anakart ve işlemciler gene çöp olacak, soket tekrar değişecek(daha doğrusu çhipset), tabi yalnızca usb için sistem değiştirmek zorunda değilseniz.
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Chembond 8 yıl
Bu USB3 bağlantı için özel bir kablo gerekecek değilmi? Yani USB2 kablolarımız işe yaramayacak, USB2 bağlantısına sahip cihazlarımız aynı hızda çalışmaya devam edecek, değilmi?
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