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Intel geride bıraktığımız 2010 yılını finansal rekorlarla kapattı

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Intel, açıkladığı rekor gelir ile hissedarlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2010'un üç aylık son çeyrek diliminde, bir önceki çeyreğe göre %3, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %8 artış ile 11.5 milyar dolar gelir açıklayan Intel'in net kârı ise, 3. çeyrek ile kıyaslandığında %15, 2009'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise %48 gibi ciddi bir artış ile 3.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Intel'in son çeyrek finansal performansında hisse başına gelir ise 59 cent olarak gerçekleşti.

2010 yılının son çeyreğinde işlemcilerin ortalama satış fiyatları artış gösterirken, araştırma-geliştirme ve yönetim kademesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen harcamalarına rağmen, 3.4 milyar dolar seviyesinde net kâr elde eden Intel'in tüm yılki geliri ise 43.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2009'a göre %26 artış anlamına gelen bu rakama ek olarak 2010'un tamamında elde edilen net kâr ise %167 gibi sansasyonel bir artış ile 11.7 milyar dolar oldu.

Intel, içerisinde bulunduğumuz 2011 yılının ilk çeyreği için 11.5 milyar dolar gelir (± 400 milyon dolar) gelir elde edeceğini ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile şirket satın almalarına 3.4 milyar dolar harcayacağını tahmin ediyor.


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theyapici 8 yıl
güzel kar elde etmiş ben bile aldım intel işlemci :)
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Rock_Rage 8 yıl
İntel satıyor tabi amd varlık gosteremiyor.Bircok kullancı alırken reklamlara gordugu test sonuclarına karar veriyorlar.En basit casper bilgisayar reklamında bile intel adı geciyor gunde 2 defa denk gelen insan intel sozu aklında kalıyor.Zira test sonuclarına bakıyorsunuz en iyi performans her zaman intelde oluyor( bakın fiyat performans demiyorum sadece performans)buda insalarda intel alma hissi uyandırıyor.Amdnin aynen ati kanadında yaptıgı gibi en iyi performans seviye oynaması lazım 5970 e bakın hala lider ki bu durum atiye nekadar cok kazandırdı.Ayrıca kurumsal pazarda amdnin cok fazla atılım yapması gerekiyor intel kurumsala tamamen hakim kurumsal yapıdaki firmalar kullandıkları yazılımlar geregi donanımlarınada buna gore secmek zorunda kalıyorlar.Kritik gorevdeki eski sunucuları intel ise yine intel alıyorlar yazılımların yapısı geregi.Bu tarz sıkıntılar var.Amd aynı sekilde bu seneye kadar mobil piyasada sıfırdı Fusion ile biryerlere geleceklerini dusunuyorum ama bu teknoloji guncel tutmaları gerekiyor.İşlemci piyasasında bir kez one gectiler intel hemen onlemi aldı ogundur gun yuzu gormedi amd fusion içinde intel aynı atak gelicektir simdiden onlem almaları gerekiyor ki intel bole gelirler elde edemesin.
SAYGILARLA
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heatblast 8 yıl
intel o kadar para kazanıyo insan para biriktirip nvidia'yı satın alır
intel nvidia'yı satın alsa AMD kartlar aynı işlemcilerdeki gibi ucuza satılır
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Alper# 8 yıl

heatblast

intel o kadar para kazanıyo insan para biriktirip nvidia'yı satın alır
intel nvidia'yı satın alsa AMD kartlar aynı işlemcilerdeki gibi ucuza satılır

AMD zaten GPU'ları ucuza satıyor. Adamlar sizin gözünde 1 dolar bile kâr etmeyecek mi? AR-GE parasını nereden bulacak. Intel yaptığı tekelcilik ve iyi para kazanması sonucunda elde ettiği parayla çok büyük AR-GE çalışmalarını yaptılar. Sandy Bridge ise bunun en güzel örneği. AMD 5-6 yıldır Fusion için para kenara koyuyor, HD5000 serisinde meydanı boş bulunca yoldu kullanıcılara ama bunu ileri zamanda yararı olacağı kesin.
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mistifa 8 yıl
kriz mriz hakgetire, intel almış başını gidiyo. Tekelci satış stratejilerini göstere göstere sürdürürler tabi. Ödediği milyar dolarlık cezalar bozuk para gibi kalıyor. Yanlış anlaşılmasın suçlamıyorum, verirsen bu fırsatı herkes yapar.
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LeMaieju 8 yıl
Madem kazanıyorsun kardeşim az düşür fiyatlarıda şu 980x i bi alalım bir sene sonraya 1000tl den =)

Adamlara helal cidden uçuk fiyatlar yahu. nVidia'ya verdiği sus payı gibi oldu bu rakamlar netleştikten sonra...
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kadirkayik 8 yıl
adamlar çalıştı hak etti helal olsun
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Man From Atlantis 8 yıl
nvidia'ya ödedikleri para 2 haftalık gelirlerine denk nerdeyse..

ayrıca intel CFO'su intel tarihindeki en fazla geliri 2010'da elde ettiklerini belirtmiş..
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geberit 8 yıl
Bahse girerim gelirleğin coğu E serisi ve alt seviyelerdendir ,büyük firmalarda genel prensip hep alt seviyeden kar etmektir.
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