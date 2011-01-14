Intel geride bıraktığımız 2010 yılını finansal rekorlarla kapattı

Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Intel, açıkladığı rekor gelir ile hissedarlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2010'un üç aylık son çeyrek diliminde, bir önceki çeyreğe göre %3, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %8 artış ile 11.5 milyar dolar gelir açıklayan Intel'in net kârı ise, 3. çeyrek ile kıyaslandığında %15, 2009'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise %48 gibi ciddi bir artış ile 3.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Intel'in son çeyrek finansal performansında hisse başına gelir ise 59 cent olarak gerçekleşti.

2010 yılının son çeyreğinde işlemcilerin ortalama satış fiyatları artış gösterirken, araştırma-geliştirme ve yönetim kademesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen harcamalarına rağmen, 3.4 milyar dolar seviyesinde net kâr elde eden Intel'in tüm yılki geliri ise 43.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2009'a göre %26 artış anlamına gelen bu rakama ek olarak 2010'un tamamında elde edilen net kâr ise %167 gibi sansasyonel bir artış ile 11.7 milyar dolar oldu.

Intel, içerisinde bulunduğumuz 2011 yılının ilk çeyreği için 11.5 milyar dolar gelir (± 400 milyon dolar) gelir elde edeceğini ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile şirket satın almalarına 3.4 milyar dolar harcayacağını tahmin ediyor.