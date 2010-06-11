Intel, 6 çekirdekli Core i7 990X modelini hazırlıyor

Intel dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak pazara sunduğu 6 çekirdekli Core i7 980X modelinden sonra daha yüksek saat hızına sahip yeni bir model için kolları sıvamış durumda. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, dördüncü çeyrekte yani yılın üç aylık son çeyrek diliminde Core i7 980X'den daha hızlı bir model lanse etmeye hazırlanıyor.
Intel'in hazırlık aşamasında olan yeni modelin Core i7 990X olarak isimlendirilesi ve 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X'den farklı olarak 3.46GHz'de çalışması bekleniyor. LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılacak olan işlemci, 12MB L3 bellek kapasitesiyle gelecek Hyper Threading ile Turbo Boost teknolojilerin, bünyesinde barındıracak.
Core i7 990X modelinin 999$ seviyesinden lanse edilmesi beklenirken, Core i7 980X'in akıbetinin ne olacağı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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lüks diyenlerin ya da alan zekiler çıkar diyenlerin bilgilerine.
990x den iki kat daha hızlı bi işlemci çıksın 10 bin tl den satışa sunulsun alırım sebebi çok param olduğu için değil.
cuda d.compute opencl amdstream felan yalanmı oldu bunlar...
biraz daha gelişirse bu tar şeyler işlemcilerin yaptıgından daha fazlasını daha kısa sürede yaparlar...
ince test ve detaylara bakmak lazım bu işlerle ilgili
CPU denen alet ileride, neredeyse sadece isletim sistemimizi boot etmeye yarayan bir nesneye dönüsüyor.
200 bilemedin 250 dolardan fazlasi, bir CPU için aşırı lüks.
hala 999$ lik modeller duyuruluyor
biraz daha beklicez gibi...
abi bune ya adamlar sömürüyo insanlaarı ya beyinlerimizi ele geçirirler yakında bunlar[image][/image][code][/code][Kunye=]