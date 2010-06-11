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Intel, 6 çekirdekli Core i7 990X modelini hazırlıyor

8 yıl
23,2b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak pazara sunduğu 6 çekirdekli Core i7 980X modelinden sonra daha yüksek saat hızına sahip yeni bir model için kolları sıvamış durumda. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, dördüncü çeyrekte yani yılın üç aylık son çeyrek diliminde Core i7 980X'den daha hızlı bir model lanse etmeye hazırlanıyor.

Intel'in hazırlık aşamasında olan yeni modelin Core i7 990X olarak isimlendirilesi ve 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X'den farklı olarak 3.46GHz'de çalışması bekleniyor. LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılacak olan işlemci, 12MB L3 bellek kapasitesiyle gelecek Hyper Threading ile Turbo Boost teknolojilerin, bünyesinde barındıracak.

Core i7 990X modelinin 999$ seviyesinden lanse edilmesi beklenirken, Core i7 980X'in akıbetinin ne olacağı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
4 çekirdekli i7 930 ile production kalitesinde 1080p bir animasyon karesini yaklaşık 10 dakikada render ediyorum hareketli görüntülerde saniyede 25 kare geçer dakikada 1.500 saatte 90.000 kare eder. 90.000x10=900.000 dakika eder. 900.000/60=15.000 saat... 15.000/24=625 gün eder. yani bir saatlik bir animasyon filmi render etmek aralıksız 625 gün sürüyor. yani 1,7 yıl.
lüks diyenlerin ya da alan zekiler çıkar diyenlerin bilgilerine.
990x den iki kat daha hızlı bi işlemci çıksın 10 bin tl den satışa sunulsun alırım sebebi çok param olduğu için değil.
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JrMaster 8 yıl
ekran kartları dururken işlemciye pek yüklenmeye gerek yok

cuda d.compute opencl amdstream felan yalanmı oldu bunlar...

biraz daha gelişirse bu tar şeyler işlemcilerin yaptıgından daha fazlasını daha kısa sürede yaparlar...

ince test ve detaylara bakmak lazım bu işlerle ilgili
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mistifa 8 yıl
Kim takar yalova kaymakamını!..
CPU denen alet ileride, neredeyse sadece isletim sistemimizi boot etmeye yarayan bir nesneye dönüsüyor.
200 bilemedin 250 dolardan fazlasi, bir CPU için aşırı lüks.
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CeFurkan 8 yıl
biz ucuz 6 cekirdek haberi bekliyoruz dort gozle

hala 999$ lik modeller duyuruluyor
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Applejack 8 yıl
neyse bu çıksın, 980X' in fiyatı düşer
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Trecc11 8 yıl

CeFurkan

biz ucuz 6 cekirdek haberi bekliyoruz dort gozle

hala 999$ lik modeller duyuruluyor


biraz daha beklicez gibi...
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ensaronline 8 yıl
Bence boş iş. çekirdek arttırımına gidileceğine daha geniş çaplı değişikliklere gidilmeli. Pazarlamadan başka bişey değil tabi. Ben işlemci pazarından daha çok gerçek değişim bekliyorum ama sanırım çok beklicem :D
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highgen 8 yıl
intelin 990x tek işlemci parasıyla amdinin x6 1090t sistemi toplanıyo hey gidi hey gözünü sevdiğimin inteli
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engova 8 yıl
yuh be memleketi soydunuz l..n
abi bune ya adamlar sömürüyo insanlaarı ya beyinlerimizi ele geçirirler yakında bunlar[image][/image][code][/code][Kunye=]
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vidoko 8 yıl
adamteknolojisine biraz makyaj yapmış iki önbellek fazladan alsana işlemci kekle milleti dünyanın parasıda fiyat biçer ..
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respire91 8 yıl
sadece oyun olarak düşünmemek lazım 3d render programlarında çok işe yarıyor 3d çizim render veya film convert edenler için birebir bi işlemci oyun için gereksiz tabi
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siLahsz 8 yıl
4 çekirdek yetmeyince mecbur altıya çıkardılar:D hızı arttıramıyoz desenize şuna!
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djduke 8 yıl
pahalı ama adamlar işlemcinin hakkını veriyo.. sırayla amd 3000- 3800-6000 kullanan ve şu anda intel Q9450 2,66 GHZ İŞLEMCİYİ 3,6 GHZ de o.c lu olarak en ufak donma reset mavi ekran olmaksızın full yükte 50 C üstünde çıkmayan bi sıcaklıkta kullanmaktayım. Paran varsa nvidia+intel--- yoksa amd+ ati. bu bi gerçek..
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EPICA 8 yıl
Bu ülkemizde 2000 lira civarında satışa sunulur.O fiyata da amd-intel farketmeksizin süper oyun sistemi toplanır.
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muaz1984 8 yıl
intel napolyonun politikasını hücrelerine kadar işletmiş bir firma.para para para...........
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