Intel, 6 çekirdekli Core i7 990X modelini hazırlıyor

Intel dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak pazara sunduğu 6 çekirdekli Core i7 980X modelinden sonra daha yüksek saat hızına sahip yeni bir model için kolları sıvamış durumda. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, dördüncü çeyrekte yani yılın üç aylık son çeyrek diliminde Core i7 980X'den daha hızlı bir model lanse etmeye hazırlanıyor.

Intel'in hazırlık aşamasında olan yeni modelin Core i7 990X olarak isimlendirilesi ve 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X'den farklı olarak 3.46GHz'de çalışması bekleniyor. LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılacak olan işlemci, 12MB L3 bellek kapasitesiyle gelecek Hyper Threading ile Turbo Boost teknolojilerin, bünyesinde barındıracak.

Core i7 990X modelinin 999$ seviyesinden lanse edilmesi beklenirken, Core i7 980X'in akıbetinin ne olacağı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.