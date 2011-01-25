Intel'den 10 çekirdekli ve 30MB L3 bellekli yeni işlemciler geliyor

Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda performans çıtasını yukarı çeken Intel, yüksek performanslı sunucular ve iş istasyonları için Xeon E7 serisi yeni işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. E7-2800 ve E7-4800 serileri altında iki farklı varyasyon içerisinde sunulacak yeni işlemciler, sahip oldukları teknik özelliklerle heyecan yaratmayı başarşıyorlar. Modeline göre 10 çekirdek ve 30MB Seviye 3 (L3) bellek gibi detaylarla donatılan işlemciler, çift ve dört soketli sistemler için yüksek performans vaad ediyorlar. 32nm Westmere tasarımını baz alan işlemciler, modeline göre farklı özelliklere sahip oldukları için gelin şimdi modellere yakından bakalım.
|Model
|Çekirdek
|Hız
|L3 Bellek
|QPI
|TDP
|Xeon E7-2803
|6
|1.73 GHz
|18 MB
|4.8 GT/s
|105 Watt
|Xeon E7-2820
|8
|2 GHz
|18 MB
|6.4 GT/s
|105 Watt
|Xeon E7-2830
|8
|2.13 GHz
|24 MB
|6.4 GT/s
|105 Watt
|Xeon E7-2850
|10
|2 GHz
|24 MB
|6.4 GT/s
|130 Watt
|Xeon E7-2860
|10
|2.26 GHz
|24 MB
|6.4 GT/s
|130 Watt
|Xeon E7-2870
|10
|2.5 GHz / 2.4 GHz
|30 MB
|6.4 GT/s
|130 Watt
|Xeon E7-4807
|6
|1.86 GHz
|18 MB
|4.8 GT/s
|95 Watt
|Xeon E7-4820
|8
|2 GHz
|18 MB
|6.40 GT/s / 5.86 GT/s
|105 Watt
|Xeon E7-4830
|8
|2.13 GHz
|24 MB
|6.40 GT/s
|105 Watt
|Xeon E7-4850
|10
|2 GHz
|24 MB
|6.40 GT/s
|130 Watt
|Xeon E7-4860
|10
|2.26 GHz
|24 MB
|6.40 GT/s
|130 Watt
|Xeon E7-4870
|10
|2.4 GHz
|30 MB
|6.40 GT/s
|130 Watt
Tabloda yer alan modellere ek olarak Intel, yüksek performans ve düşük güç tüketimini bir arada sunan E7-8867L modelini de kullanıma sunmayı planlıyor. 10 çekirdekli olan ve 2.13GHz'de çalışan işlemci, tabloda yer alan 10 çekirdekli diğer tüm modellerden farklı olarak 130 Watt yerine 105 Watt seviyesinde ısıl tasarım gücüne sahip.
Westmere-EX kod adıyla anılan yeni işlemcilerin Nisan ayı gibi satışa sunulacağı belirtilirken, Intel'in teknik özelliklerle ilgili resmi herhangi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.
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Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Processor X7550
(18M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
gibi bir işlemci yurt dışında 3000 dolar ve üzeri fiyatları seyredıyor yanı oyunculara hıtap etmeyen araba parasın işlemci en az 7000 dolardan turkıyede beklıyorum
30mb onbellek 10 cekırdek---anlasıldı p4 lerden extra cekırdek sıstemıne yenıden gecms gbıyz yaknda yenı moduller cıkar onlar da z2 den 10 a kadar surer :D:D:D:D :P
Bir sistem 24/365 çalışıyor ise. Ve bu işlemcilerden oluşan sistemler genelde tek olmadığı göze alındığında ve işletim maliyeti de hesaba katılır ise inan bana güç tüketimi çok önemli.
Eminim duymuşsundur bir hava yolu şirketinin menuden 1 tane zeytin eksiltip ( Tabağa 5 zeytin koyuyorlar ise 4 e indirmişler. ) bilmem kaç milyon dolar kara geçtiği ile ilgili bir şeyler vb vb.
HT varsa çift işlemcili bir ws ile 40 tane render bucket'iylen...
Ama 1 dakka. 2.4 GHZ düşük kalmış be. (