Intel'den 10 çekirdekli ve 30MB L3 bellekli yeni işlemciler geliyor

Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda performans çıtasını yukarı çeken Intel, yüksek performanslı sunucular ve iş istasyonları için Xeon E7 serisi yeni işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. E7-2800 ve E7-4800 serileri altında iki farklı varyasyon içerisinde sunulacak yeni işlemciler, sahip oldukları teknik özelliklerle heyecan yaratmayı başarşıyorlar. Modeline göre 10 çekirdek ve 30MB Seviye 3 (L3) bellek gibi detaylarla donatılan işlemciler, çift ve dört soketli sistemler için yüksek performans vaad ediyorlar. 32nm Westmere tasarımını baz alan işlemciler, modeline göre farklı özelliklere sahip oldukları için gelin şimdi modellere yakından bakalım.

Model Çekirdek Hız L3 Bellek QPI TDP Xeon E7-2803 6 1.73 GHz 18 MB 4.8 GT/s 105 Watt Xeon E7-2820 8 2 GHz 18 MB 6.4 GT/s 105 Watt Xeon E7-2830 8 2.13 GHz 24 MB 6.4 GT/s 105 Watt Xeon E7-2850 10 2 GHz 24 MB 6.4 GT/s 130 Watt Xeon E7-2860 10 2.26 GHz 24 MB 6.4 GT/s 130 Watt Xeon E7-2870 10 2.5 GHz / 2.4 GHz 30 MB 6.4 GT/s 130 Watt Xeon E7-4807 6 1.86 GHz 18 MB 4.8 GT/s 95 Watt Xeon E7-4820 8 2 GHz 18 MB 6.40 GT/s / 5.86 GT/s 105 Watt Xeon E7-4830 8 2.13 GHz 24 MB 6.40 GT/s 105 Watt Xeon E7-4850 10 2 GHz 24 MB 6.40 GT/s 130 Watt Xeon E7-4860 10 2.26 GHz 24 MB 6.40 GT/s 130 Watt Xeon E7-4870 10 2.4 GHz 30 MB 6.40 GT/s 130 Watt

Tabloda yer alan modellere ek olarak Intel, yüksek performans ve düşük güç tüketimini bir arada sunan E7-8867L modelini de kullanıma sunmayı planlıyor. 10 çekirdekli olan ve 2.13GHz'de çalışan işlemci, tabloda yer alan 10 çekirdekli diğer tüm modellerden farklı olarak 130 Watt yerine 105 Watt seviyesinde ısıl tasarım gücüne sahip.

Westmere-EX kod adıyla anılan yeni işlemcilerin Nisan ayı gibi satışa sunulacağı belirtilirken, Intel'in teknik özelliklerle ilgili resmi herhangi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.