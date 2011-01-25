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Intel'den 10 çekirdekli ve 30MB L3 bellekli yeni işlemciler geliyor

8 yıl
52,3b
1
73
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda performans çıtasını yukarı çeken Intel, yüksek performanslı sunucular ve iş istasyonları için Xeon E7 serisi yeni işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. E7-2800 ve E7-4800 serileri altında iki farklı varyasyon içerisinde sunulacak yeni işlemciler, sahip oldukları teknik özelliklerle heyecan yaratmayı başarşıyorlar. Modeline göre 10 çekirdek ve 30MB Seviye 3 (L3) bellek gibi detaylarla donatılan işlemciler, çift ve dört soketli sistemler için yüksek performans vaad ediyorlar. 32nm Westmere tasarımını baz alan işlemciler, modeline göre farklı özelliklere sahip oldukları için gelin şimdi modellere yakından bakalım.

Model Çekirdek Hız L3 Bellek QPI TDP
Xeon E7-2803 6 1.73 GHz 18 MB 4.8 GT/s 105 Watt
Xeon E7-2820 8 2 GHz 18 MB 6.4 GT/s 105 Watt
Xeon E7-2830 8 2.13 GHz 24 MB 6.4 GT/s 105 Watt
Xeon E7-2850 10 2 GHz 24 MB 6.4 GT/s 130 Watt
Xeon E7-2860 10 2.26 GHz 24 MB 6.4 GT/s 130 Watt
Xeon E7-2870 10 2.5 GHz / 2.4 GHz 30 MB 6.4 GT/s 130 Watt
Xeon E7-4807 6 1.86 GHz 18 MB 4.8 GT/s 95 Watt
Xeon E7-4820 8 2 GHz 18 MB 6.40 GT/s / 5.86 GT/s 105 Watt
Xeon E7-4830 8 2.13 GHz 24 MB 6.40 GT/s 105 Watt
Xeon E7-4850 10 2 GHz 24 MB 6.40 GT/s 130 Watt
Xeon E7-4860 10 2.26 GHz 24 MB 6.40 GT/s 130 Watt
Xeon E7-4870 10 2.4 GHz 30 MB 6.40 GT/s 130 Watt

Tabloda yer alan modellere ek olarak Intel, yüksek performans ve düşük güç tüketimini bir arada sunan E7-8867L modelini de kullanıma sunmayı planlıyor. 10 çekirdekli olan ve 2.13GHz'de çalışan işlemci, tabloda yer alan 10 çekirdekli diğer tüm modellerden farklı olarak 130 Watt yerine 105 Watt seviyesinde ısıl tasarım gücüne sahip.

Westmere-EX kod adıyla anılan yeni işlemcilerin Nisan ayı gibi satışa sunulacağı belirtilirken, Intel'in teknik özelliklerle ilgili resmi herhangi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.


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zalimahmet 7 yıl
Yakında 100 çekirdekli işlemciler ve 1gb level 8 önbellek üretilir..
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Devrimci Penguen 7 yıl
Allah Sonumuzu Hayıra Getirsin


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aoktar 7 yıl
2000$ dolar olsa iyi sen bi bekle bak kaç para olacak
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adocuk 7 yıl
2000 dolara bu işlemci olmaz x5680 ve 5690 nın fıyatlarına bakın 4000 tl üzeri !!!

Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Processor X7550
(18M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

gibi bir işlemci yurt dışında 3000 dolar ve üzeri fiyatları seyredıyor yanı oyunculara hıtap etmeyen araba parasın işlemci en az 7000 dolardan turkıyede beklıyorum
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enja 8 yıl
bu nasıl bir anakart arkadaşlar varmı açııklamasını yapıcak bu nedir böyle overclockersclub.com/... 48 gb ram diyor fena bişi
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peka 8 yıl
Mükemmel intel gene yaptı yapacagını .Türkiyede satılırmı bu işlemciler orası düşündürücü bi nokta
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fahdlan 8 yıl
Ben halimden memnunum , değişmem işlemcimi ...
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aristo1530 8 yıl
bıde guc tasarruflarını one suruorlar ya ona bıtıyorum...2000 tl yı bulabılıp hatta gecebılecek bı ıslemcıde ne tasarrufu bu ıslemcıye evı satmak lazım =)
30mb onbellek 10 cekırdek---anlasıldı p4 lerden extra cekırdek sıstemıne yenıden gecms gbıyz yaknda yenı moduller cıkar onlar da z2 den 10 a kadar surer :D:D:D:D :P
1 Yanıt Yanıtla
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DigitalWorld 7 yıl aristo1530
aristo1530

bıde guc tasarruflarını one suruorlar ya ona bıtıyorum...2000 tl yı bulabılıp hatta gecebılecek bı ıslemcıde ne tasarrufu bu ıslemcıye evı satmak lazım =)



30mb onbellek 10 cekırdek---anlasıldı p4 lerden extra cekırdek sıstemıne yenıden gecms gbıyz yaknda yenı moduller cıkar onlar da z2 den 10 a kadar surer :D:D:D:D :P


Bir sistem 24/365 çalışıyor ise. Ve bu işlemcilerden oluşan sistemler genelde tek olmadığı göze alındığında ve işletim maliyeti de hesaba katılır ise inan bana güç tüketimi çok önemli.

Eminim duymuşsundur bir hava yolu şirketinin menuden 1 tane zeytin eksiltip ( Tabağa 5 zeytin koyuyorlar ise 4 e indirmişler. ) bilmem kaç milyon dolar kara geçtiği ile ilgili bir şeyler vb vb.
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DH Misafiri 8 yıl
her 18 ayda bir bilgisayarların performansı 2 ye katlanıyor diye bir kanun vardı..ama benim bilgisayarı alalı nerdeyse 3 yıl oldu ve hala pazardaki bilgisayarlarla aynı özelliklere sahip..sanırım bu kural artık geçerliliğini kaybediyor..
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KUM23 8 yıl
işimiz olmaz bize ferrari lazım tır sürmeyi öğrenemedik.amd ancak bunun karşısına kamyon çıkarır
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mistifa 8 yıl
10 çekirdek yetmez 4-5-6 olsun- derken? Ne 10 çekirdek miii!
HT varsa çift işlemcili bir ws ile 40 tane render bucket'iylen...
Ama 1 dakka. 2.4 GHZ düşük kalmış be. (
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X-FI 8 yıl
server ciler için süper haber. yalnız parayı ağaçtan toplayan bazı arkadşalar bu işlemcilerdne 2 tane alıp yotububeda videolarını atalrlar bizde gözlermimiz açık izleriz
kesin bekliyorum böyle bi video....
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AtiMX4 8 yıl
bunlarla rahat oyun oynanır mı :)
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alpa07 8 yıl
masaüstü işlemcilerle arasındaki fark nedir????
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