Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni mobil işlemci: Celeron T3500

Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil işlemcisi Celeron T3500'ü kullanıma sunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Penryn-3M tabanlı yeni mobil işlemci 2200MHz'de çalışıyor ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 800MHz veri yolu desteğine sahip olan Soket P formundaki Celeron T3500'ün ısıl güç tasarımı ise 35 Watt olarak belirlenmiş. Maliyet odaklı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan çift çekirdekli işlemci, SSE 4.1 komut setlerini de destekliyor.

Celeron T3500, Intel tarafından önümüzdeki ay içerisinde 80 dolar seviyesindeki adetli alım fiyatıyla kullanıma sunulacak.