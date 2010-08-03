Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni mobil işlemci: Celeron T3500

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil işlemcisi Celeron T3500'ü kullanıma sunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Penryn-3M tabanlı yeni mobil işlemci 2200MHz'de çalışıyor ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 800MHz veri yolu desteğine sahip olan Soket P formundaki Celeron T3500'ün ısıl güç tasarımı ise 35 Watt olarak belirlenmiş. Maliyet odaklı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan çift çekirdekli işlemci, SSE 4.1 komut setlerini de destekliyor.
Celeron T3500, Intel tarafından önümüzdeki ay içerisinde 80 dolar seviyesindeki adetli alım fiyatıyla kullanıma sunulacak.
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cıdden ısın ıcınden cıkamıyorlar adamlar %80 pazar payını bir türlü yükseltemedi. panik halinde olduklarına eminim.
Hangi işlemcisi hangisinden üstün. Senin dediğine bakarsak Celeron işlemciler AMD nin PhenomII işlemcilerinden üstün öyle mi ? İstersen önce bir yazdığını oku düzelt te ona göre cevap verelim.
Yani İntel in T4400 işlemcisi AMD nin 3 çekirdekli PhenomII N850 2.2 Ghz MOBİL işlemcisinden hızlı mı?
AMD de fiyat avantajı olduğu için sanırım ikisi de yakın fiyatlara falandır..
Elma ile armutu karşılaştıramazsın. Yani İntel'in 1.7Ghz Core i7 Mobile işlemcisi ile AMD nin 1.7 Ghz bir işlemcisini karşılaştıramazsın. Birisi 300$ ise diğeri 50$ dır.
İntelde fiziksel 4, sanal 8 çekirdekli Core i7 860 ile AMD nin 6 çekirdekli 1055T işlemcisini karşılaştıramazsın. Birisi 290$ diğeri 199$.
Yani karşılaştırırken düzgün karşılaştırman gerekir...