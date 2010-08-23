Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni mobil işlemci: Core i5-560M

Intel dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Core i5-560M işlemcisini son çeyrekte satışa sunmayı planlıyor. Core i5 ailesinin yıl sonu için planlanan standart voltajlı iki yeni üyesinden biri olan Core i5-560M, standart olarak 2667MHz'de çalışıyor ve 3MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Nehalem (Westmere) mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket 988 formundaki işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ve Intel HD Graphics entegre grafik birimi gibi detayları bünyesinde barındırıyor. İşlemci zarı 382 milyon, entegre bellek ve grafik birimini içeren zar ise 177 milyon transistör içeren 64-bit destekli işlemci, Hyper-Threading ve Turbo Boost teknolojilerini de destekliyor. Turbo teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.2GHz'e kadar otomatik olarak yükselten yeni işlemcinin entegre grafik birimi ise 500MHz'de görev yapıyor.

Intel tarafından 225 dolar seviyesindeki adetli satış fiyatıyla son çeyrekte satışa sunulması beklenen Core i5-560M işlemcisinin orta segmentte yer alan dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.