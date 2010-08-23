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Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni mobil işlemci: Core i5-560M

8 yıl
13,5b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Core i5-560M işlemcisini son çeyrekte satışa sunmayı planlıyor. Core i5 ailesinin yıl sonu için planlanan standart voltajlı iki yeni üyesinden biri olan Core i5-560M, standart olarak 2667MHz'de çalışıyor ve 3MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Nehalem (Westmere) mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket 988 formundaki işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ve Intel HD Graphics entegre grafik birimi gibi detayları bünyesinde barındırıyor. İşlemci zarı 382 milyon, entegre bellek ve grafik birimini içeren zar ise 177 milyon transistör içeren 64-bit destekli işlemci, Hyper-Threading ve Turbo Boost teknolojilerini de destekliyor. Turbo teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.2GHz'e kadar otomatik olarak yükselten yeni işlemcinin entegre grafik birimi ise 500MHz'de görev yapıyor.

Intel tarafından 225 dolar seviyesindeki adetli satış fiyatıyla son çeyrekte satışa sunulması beklenen Core i5-560M işlemcisinin orta segmentte yer alan dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.


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nohackmove 8 yıl
arkadaşlar kaç çekirdekli bu işlemci onu neden kimse yazmamış anlayamadım doğrusu?
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atyay 8 yıl

nohackmove

arkadaşlar kaç çekirdekli bu işlemci onu neden kimse yazmamış anlayamadım doğrusu?

ark.intel.com/...
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El Mukteda 8 yıl
arkadaşlar entegre grafik işlemcisi barındıran yeni core serisi işlemciler bulunan dizüstülerde boşta iken işlemciye entegre grafik işlemcilerin, yükte ise harici grafik chipsetine ait gpu'nun kullanıldığı söyleniyor doğrumudur?
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Master_Evil 8 yıl
harika bence dizüstü işlemciler istediğim seviyeye geldi
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Vapor.Experience 8 yıl

El Mukteda

arkadaşlar entegre grafik işlemcisi barındıran yeni core serisi işlemciler bulunan dizüstülerde boşta iken işlemciye entegre grafik işlemcilerin, yükte ise harici grafik chipsetine ait gpu'nun kullanıldığı söyleniyor doğrumudur?


kısmen doğru. niye kısmen çünkü bu şekilde kullanılabilmesi için nvidia optimus yada ati switchable özelliğinin bulunması gerekiyor. ilk çıkan ürünlerde bu yok. yani i serisi işlemci kullanıyorlar ama entegre gpu yu kullanamıyorlar. dikkat ederseniz son zamanlarda bilgisayarların özelliklerinin yazılı olduğu kısımlarda ekran kartının yanında ati için swtichable yada nvidia için optimus yazıyor . yanılmıyorum sanırım yanlışım varsa düzeltiniz. ( gerçi optimuslu bir tek n61jv gördüm asusun başkada yok sanırım tr de)
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