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Intel'den netbook'lar için çift çekirdekli yeni işlemci; Atom N570

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bugün yaptığı açıklamayla netbook'lar için hazırladığı çift çekirdekli Atom N570 işlemcisini duyurdu. Pine Trail-M platformunun en yeni üyesi olan Atom N570, 1.66GHz'de görev yapıyor. Genel olarak bakıldığında, şu an kullanımda olan Atom N550 işlemcisinin daha yüksek frekanslı versiyonu olarak değerlendirilecek Atom N570, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Sahip olduğu bellek kontrolcüsü üzerinden DDR3-667MHz bellek desteği sunan işlemcisinin ısıl tasarım gücü ise 8.5 Watt olarak belirtiliyor.

Bugün başlayan ve 5 Mart'a kadar devam edecek olan CeBIT 2011 Fuarı'nda, netbook pazarının önde gelen oyuncuları Atom N570 işlemcili yeni modellerini sergilerken, son kullanıcı satışının fuarı takip eden günlerde başlaması bekleniyor.


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Python 8 yıl
DDR3-667MHz böle saçma bişey hayatımda ilkdefa gördüm 800 koysa ölür ama onuda sorna koyacakki kaymagını ordanda yesin güzel stratejiymiş
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Tek-nolojik 8 yıl

NIKEmRe

DDR3-667MHz böle saçma bişey hayatımda ilkdefa gördüm 800 koysa ölür ama onuda sorna koyacakki kaymagını ordanda yesin güzel stratejiymiş


Haklısın hocam intel sayesinde daha ne saçmalıklar göreceğiz, vianın vx900 chipseti ddr3 1066 desteği sunuyor donanım hızlandırma full hd 1080p desteği var intel ballandıra ballandıra yeni işlemci çıkardım yeni chipset yaptım diyor bakıyorsun sadece gülmekle yetiniyorsun, nede olsa ben intelim diyor öyle yada böyle satarım...
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Ozn.Onl 8 yıl
ya saçmalık sen koskoca intelsin 800mhz bus hızı koysana şu aletlere . sonra ddr3 667 mhz ne demek yaa saçmalık resmen gene bi 800 mhz desteklese uçucak aletler resmen . ya bi çok basit düşünüyoruz. yada intel çok saçma düşünüyor.
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jay jay justified 8 yıl
2 GHz'lik modeller gelmeli bence. D525 ile 1,83 GHz'ye ulaşmışlardı zaten. Eski seriden Z550 işlemci de 2 GHz hızında çalışıyordu mesela. Aynı TDP değerine sahip işlemciler çok daha hızlı çalıştırılabiliyor, Intel'in defalarca gösterdiği bir şey bu. Atom için de olabilir.
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