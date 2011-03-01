Intel'den netbook'lar için çift çekirdekli yeni işlemci; Atom N570

Intel bugün yaptığı açıklamayla netbook'lar için hazırladığı çift çekirdekli Atom N570 işlemcisini duyurdu. Pine Trail-M platformunun en yeni üyesi olan Atom N570, 1.66GHz'de görev yapıyor. Genel olarak bakıldığında, şu an kullanımda olan Atom N550 işlemcisinin daha yüksek frekanslı versiyonu olarak değerlendirilecek Atom N570, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Sahip olduğu bellek kontrolcüsü üzerinden DDR3-667MHz bellek desteği sunan işlemcisinin ısıl tasarım gücü ise 8.5 Watt olarak belirtiliyor.

Bugün başlayan ve 5 Mart'a kadar devam edecek olan CeBIT 2011 Fuarı'nda, netbook pazarının önde gelen oyuncuları Atom N570 işlemcili yeni modellerini sergilerken, son kullanıcı satışının fuarı takip eden günlerde başlaması bekleniyor.