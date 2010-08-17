Intel'den tüm zamanların en hızlı 6 çekirdekli işlemcisi: Xeon X5690

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, tüm zamanların en hızlı 6 çekirdekli işlemcisini satışa sunmaya hazırlanıyor. Masaüstü sistemler için Core i7 990X Extreme Edition firması duyurmayı planlayan Intel, sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği 6 çekirdekli Xeon X5690 modeliyle performans çıtasını daha da yukarı taşıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci Westmere EP tasarımını baz alıyor ve çift işlemcili sunucu sistemlerine destek sunuyor. LGA1366 formunda olan ve standart olarak 3.46GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek hızını 3.60GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor. 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan 6 çekirdekli işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile üç kanal DDR3 desteği sunuyor.

Intel 5500 ve 5520 çipsetli anakartlarda BIOS güncellemesiyle kullanılabileceği belirtilen işlemci ile EVGA'nın Classified SR-2 modeli üzerinde yapılan kısa denemelerde işlemcinin zorlanmadan 5GHz'i görebildiği belirtiliyor. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan Xeon X5690'nın 1730 dolar seviyesinden satılan Xeon X5680'nin yerini alması bekleniyor.