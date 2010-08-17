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Intel'den tüm zamanların en hızlı 6 çekirdekli işlemcisi: Xeon X5690

8 yıl
14b
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12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, tüm zamanların en hızlı 6 çekirdekli işlemcisini satışa sunmaya hazırlanıyor. Masaüstü sistemler için Core i7 990X Extreme Edition firması duyurmayı planlayan Intel, sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği 6 çekirdekli Xeon X5690 modeliyle performans çıtasını daha da yukarı taşıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci Westmere EP tasarımını baz alıyor ve çift işlemcili sunucu sistemlerine destek sunuyor. LGA1366 formunda olan ve standart olarak 3.46GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek hızını 3.60GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor. 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan 6 çekirdekli işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile üç kanal DDR3 desteği sunuyor.

Intel 5500 ve 5520 çipsetli anakartlarda BIOS güncellemesiyle kullanılabileceği belirtilen işlemci ile EVGA'nın Classified SR-2 modeli üzerinde yapılan kısa denemelerde işlemcinin zorlanmadan 5GHz'i görebildiği belirtiliyor. Isıl güç tasarımı 130 Watt olan Xeon X5690'nın 1730 dolar seviyesinden satılan Xeon X5680'nin yerini alması bekleniyor.


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jac0B0 3 ay
Vay be zamanında evde kullanılır mı acaba denilen işlemci şimdi ucuz oyun sisteminin bi parçası oldu 😃
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jitemci 3 ay
130w tdp çok fazla elektrik tüketir , soğutmasıda ayrı sorun olur
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DH Misafiri 3 ay
Ben şuanda kullanıyorum Oyun billgisayarı kurdum. Uçak olum uçak
:D
bilgi almak isteyen instagramdan ulaşabilir
kullanıcı adım :ahmet.sisli
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Elsa 3 ay DH Misafiri
AliExpress...
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Tolgá 8 yıl
Vay be 1.47 ile 5 ghz.32nm nin yararları.acaba günlük kullanırlırmı.
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ceycey11 8 yıl

DEATH71

Vay be 1.47 ile 5 ghz.32nm nin yararları.acaba günlük kullanırlırmı.


kullanılır gibi duruyor acaba nasıl bir soğutmayla başarmışlar bunu hava soğutmaysa süper değilse sıvı nitrojeni olanlar için standart bir işlemci demektir
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