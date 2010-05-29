Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemciler: Core i5 655K ve Core i7 875K tanıtıldı

Black Edition serisi düşük maliyetli hız aşırtma işlemcileriyle yüksek satış başarısı elde eden AMD'den sonra Intel de benzer bir adımla alt fiyat segmentleri için çarpan kilidi açık işlemciler hazırladı. Firmanın ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan hız aşırtma odaklı yeni işlemcileri Core i5 655K ve Core i7 875K, en sonunda resmi olarak tanıtıldı. 999$ seviyesinden piyasaya sürülen Extreme Edition serisi işlemcilerden farklı olarak agresif bir fiyatlandırma ile lanse edilen yeni modeller ile kullanıcılar, ekstrem donanımlara ihityaç duymadan yüksek saat hızlarına daha kolay erişme fırsatı yakalayabilecekler.

Şimdiye kadar sadece Extreme Edition serisi işlemcilerini çarpan kilidi açık olarak sunan Intel, Core i5 655K ve Core i7 875K ile bu geleneğe son veriyor. Modeline göre 32nm ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki yeni işlemciler, genel özellikleri itibariyle hali hazırda satılmakta olan Core i5 650 ve Core i7 870 ile büyük benzerlikler taşıyorlar. İşlemci bazında detaylana inmek gerekirse, çift çekirdekli Core i5 655K modeli, 3.2GHz'de çalışıyor ve Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 4MB olan ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip HD Graphics entegre grafik birimine (733MHz) sahip olan yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı (TDP) ise 73 Watt olarak belirlenmiş. Intel, çarpan kilidi açık Core i5 655K modelinii, 176$'dan satılan Core i5 650 modeline kıyasla 40$ daha yüksek bir bedelle yani 216$ seviyesinden kullanıma sunuyor.

Intel'in çarpan kilidi açık ikinci yeni işlemcisi olan Core i7 875K ise, Core i5 655K modelinden farklı olarak iki değil dört çekirdekli bir yapıya sahip. Standart olarak 2.93GHz'de çalışan ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelen işlemci, Hyper-Threading teknolojisi sayesinde aynı anda 8 izlek desteği sunabiliyor. Core i5 655K modelinden farklı olarak üzerinde entegre grafik birimi de bulunmayan işlemci, 95 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımı ile geliyor. Nehalem tabanlı işlemci ailesinin 342$ seviyesinden sunulan çarpan kilidi açık dört çekirdekli ilk temsilcisi unvanına da sahip olan Core i7 875K'nın özellikle yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları tarafından ilgi görmesi beklenirken, Core i5 655K içinse, çift çekirdekli işlemci arenasında yeni rekorlara imza atılabileceği düşünülüyor.

Çekirdek ve DRAM oranları kilitsiz olan ve yüksek hız aşırtma deneyimi vaad eden yeni işlemciler, fiyatlandırma açısından AMD’nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition (Core i7 875K ile) ve Phenom II X4 965 Black Edition (Core i5 655K ile) modellerini hedef alacak. Intel’in ilk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında pilot bölge olarak Çin pazarında başladığı düşük maliyetli hız aşırtma işlemcisi konseptinin uluslar arası pazarlara girecek ilk modelleri olan Core i5 655K ve Core i7 875K'e karşı AMD’nin nasıl bir girişimde bulunacağını, fiyat indirimine gidip gitmeyeceğini ise zaman gösterecek.