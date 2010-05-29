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Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemciler: Core i5 655K ve Core i7 875K tanıtıldı

Intel, Core i5 655K ve Core i7 875K modelleriyle çarpan kilidi açık model yaklaşımını alt fiyat segmentlerine getiriyor. İşte detaylar.
8 yıl
8,4b
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35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Black Edition serisi düşük maliyetli hız aşırtma işlemcileriyle yüksek satış başarısı elde eden AMD'den sonra Intel de benzer bir adımla alt fiyat segmentleri için çarpan kilidi açık işlemciler hazırladı. Firmanın ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan hız aşırtma odaklı yeni işlemcileri Core i5 655K ve Core i7 875K, en sonunda resmi olarak tanıtıldı. 999$ seviyesinden piyasaya sürülen Extreme Edition serisi işlemcilerden farklı olarak agresif bir fiyatlandırma ile lanse edilen yeni modeller ile kullanıcılar, ekstrem donanımlara ihityaç duymadan yüksek saat hızlarına daha kolay erişme fırsatı yakalayabilecekler.

Şimdiye kadar sadece Extreme Edition serisi işlemcilerini çarpan kilidi açık olarak sunan Intel, Core i5 655K ve Core i7 875K ile bu geleneğe son veriyor. Modeline göre 32nm ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki yeni işlemciler, genel özellikleri itibariyle hali hazırda satılmakta olan Core i5 650 ve Core i7 870 ile büyük benzerlikler taşıyorlar. İşlemci bazında detaylana inmek gerekirse, çift çekirdekli Core i5 655K modeli, 3.2GHz'de çalışıyor ve Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 4MB olan ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip HD Graphics entegre grafik birimine (733MHz) sahip olan yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı (TDP) ise 73 Watt olarak belirlenmiş. Intel, çarpan kilidi açık Core i5 655K modelinii, 176$'dan satılan Core i5 650 modeline kıyasla 40$ daha yüksek bir bedelle yani 216$ seviyesinden kullanıma sunuyor.

Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemciler: Core i5 655K ve Core i7 875K tanıtıldı
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Intel'in çarpan kilidi açık ikinci yeni işlemcisi olan Core i7 875K ise, Core i5 655K modelinden farklı olarak iki değil dört çekirdekli bir yapıya sahip. Standart olarak 2.93GHz'de çalışan ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelen işlemci, Hyper-Threading teknolojisi sayesinde aynı anda 8 izlek desteği sunabiliyor. Core i5 655K modelinden farklı olarak üzerinde entegre grafik birimi de bulunmayan işlemci, 95 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımı ile geliyor. Nehalem tabanlı işlemci ailesinin 342$ seviyesinden sunulan çarpan kilidi açık dört çekirdekli ilk temsilcisi unvanına da sahip olan Core i7 875K'nın özellikle yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları tarafından ilgi görmesi beklenirken, Core i5 655K içinse, çift çekirdekli işlemci arenasında yeni rekorlara imza atılabileceği düşünülüyor.

Intel'den çarpan kilidi açık yeni işlemciler: Core i5 655K ve Core i7 875K tanıtıldı
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Çekirdek ve DRAM oranları kilitsiz olan ve yüksek hız aşırtma deneyimi vaad eden yeni işlemciler, fiyatlandırma açısından AMD’nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition (Core i7 875K ile) ve Phenom II X4 965 Black Edition (Core i5 655K ile) modellerini hedef alacak. Intel’in ilk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında pilot bölge olarak Çin pazarında başladığı düşük maliyetli hız aşırtma işlemcisi konseptinin uluslar arası pazarlara girecek ilk modelleri olan Core i5 655K ve Core i7 875K'e karşı AMD’nin nasıl bir girişimde bulunacağını, fiyat indirimine gidip gitmeyeceğini ise zaman gösterecek.


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H.E.B Sup 8 yıl
Absolute i7 875 K ya ne dersin bende d.o.d var 5ghz veya üstü görebilirmiyim sence ? Ciddi ciddi almayı düşünüyorum.
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apollonx 8 yıl
Absolute hocam "Noctua D14 ve Thermalright Extreme" denemeleriniz sonuçlandımı, stabil değer kaç çıktı hava soğutma ile?
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ayzer 8 yıl
e4300 ü 3,0da çalıştırıyorum..rahatlıkla ev kullanıcı olarak yetiyor...i7 den sonra gelecek sisteme yada gelecek amd bulldozere geçiş yapsam oda 3-4 sene yeter...
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KuarkServerSystems 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Gigabyte P55A UD7 anakart F5f bios kullandım. HT açık şu anda çıkılan en yüksek hız. HT kapalı test alacağım. İşlemci ile overclock yapmak çocuk işine dönmüş durumda. 2 tane voltajı ayarla windowstan çarpan ver ver dur. Artık kimse overclock yapmayı bilmiyorum demesin.
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UzmaN345 8 yıl
ve intelin işi işte amd kilidi açık işlemcileri extıra para istemiyorki yine milleti yont işte
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6Clas 8 yıl
Bu intel'e ne bütçe yeter nede ömür yeter güncel kalmaya,ama alanlarda var intel çok pahalı ama millet cep yakan !7 leri alıyor malesef yarın DDR5 çıkınca ne olucak bakalım yazık bu millete bu kriz günlerinde
bu güne kadar kangi oyuna hangi yazılımlara DDR2 yetmedi
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UzmaN345 8 yıl
ahmt_frk_asln
yav dostum oc özel sogutma varsa yapılır yoksa sistemin ömrü kısalır ve notebook hiç oc yapılmaz fanı zaten okadar
bende core duo2 var 2.66 güzel bir sogutucusu var 3.2 çıkıyordu tam yük altında 55c çıkıyordu sonra Q9400 aldım ama sogutucu zayıf aliminyum yapraklarını yarı yarıya küçültmüşler sıtandar haliyle bile 55c buluyor yük altında eyer buna oc yaparsan işlemcinin ömrü kısalır işlemcide 60c aşmaman lazım
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koxp94 8 yıl
peki AES desteği var mı
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mistifa 8 yıl
Valla en baba oyunlar için bile core2duo'lar gayet yeterli.
3D/CAD ve video desen, o uygulamalar da GPU'ya taşınmaya başlandı. Artık kim ne diye alır bu işlemcileri bilemem.
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LostPower 8 yıl
OOOOO ,,işimiz oldukça zor Amd,intel'e İntel Amd ile yarışıçak diye biz ha bire ekran kartı işlemci vs.. deyiş dur iyi bee i5 750 var zaten bundan sonrasınada gerek yok başım göğemi eriçek zaten pc'ye oyunda yok boş verin onlar çıkarmaya devam etsin biz şımarttık aten bunları....
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Guest 8 yıl
bence fiyatlandırma normal. intel'in 2 çekirdekli işlemcileri bile bu gün için amd'nin 4 çekirdeklerine kafa tutabiliyor. işlemci algoritmaları ve transistör teknolojisi olarak intel daha önde olduğundan dolayı zaten performans olarak sınıflandırıldıkları amd'lerle aynı sınıftalar.
ayrıca ısınma probleminin daha az oluşu tek başına oc potansiyeli olarak yeter.
aspirin_00
ne gerek var aşırtmaya dün pentum 4 lrti aşırtıyorlardı. Şimdi çekirdekleri ellerine ne geçiyor anlamıyorum. bugun 8 ghz yaptın yarın 9 ghz olacak mantıksız ve boş iş olarak göruyorum oc işlerini

hız aşırtmada söylediğin değerler fantaziden ibaret. ama şu bir gerçek: oc yaparak yarı fiyatına üst düzey bir sistem sahibi olabilirsin. ben notebook kullanıcısı olarak bile ağır oyunları oynarken işlemcimi 2.4 ghz'den 2.75'e çıkarıp öyle oynuyorum. ekran kartımı da aynı şekilde 475mhz'den 620mhz'ye çıkarıyorum. yani elimdeki potansiyeli sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. 2 yıllık notebook'la bu günün notebooklarına kafa tutuyorum. oc bunun için var.
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl

ahmt_frk_asln

bence fiyatlandırma normal. intel'in 2 çekirdekli işlemcileri bile bu gün için amd'nin 4 çekirdeklerine kafa tutabiliyor. işlemci algoritmaları ve transistör teknolojisi olarak intel daha önde olduğundan dolayı zaten performans olarak sınıflandırıldıkları amd'lerle aynı sınıftalar.

ayrıca ısınma probleminin daha az oluşu tek başına oc potansiyeli olarak yeter.

Kastettiğiniz oyunlarsa doğruluk payı var lakin 4 çekirdeği destekleyen her uygulamada farkı rahatça görürsünüz. Fiyatlandırmanin normalliğine ise hiç katılmıyıroum.
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aspirin_00 8 yıl
ne gerek var aşırtmaya dün pentum 4 lrti aşırtıyorlardı. Şimdi çekirdekleri ellerine ne geçiyor anlamıyorum. bugun 8 ghz yaptın yarın 9 ghz olacak mantıksız ve boş iş olarak göruyorum oc işlerini
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ayakliPC 8 yıl
aspirin_00

ne gerek var aşırtmaya dün pentum 4 lrti aşırtıyorlardı. Şimdi çekirdekleri ellerine ne geçiyor anlamıyorum. bugun 8 ghz yaptın yarın 9 ghz olacak mantıksız ve boş iş olarak göruyorum oc işlerini


Diyelim ki bütçen kısıtlı.
Anakartını sağlam aldın ama işlemcin istediğin kadar iyi olmadı bütçeden dolayı.
Napıcaksın?.. 2-3 ay sonra mali durumun düzelince tekrar yeni birişlemci mi alıcaksın ?..
Durumu olan, alırken zaten iyisinden almaya çalışıyor.
He bu demek değil ki sadece düşük bütçeliler o.c yapar.


Ben de alırken anakartımı Asus P5Q PRO aldım ama o an yanımda nakit yoktu ve işlemcimi de E5200 almak zorunda kaldım.
E5200 normalde 2.5 GHz dir ama yetersiz geliceğini bildiğim için daha ilk power tuşuna basar basmaz O.C ile 3.0GHz ile başlattım.
Gayet memnunum, ama fabrika çıkış hızına dönünce emin ol dosyayı RAR'lama hızın bile düşüyor.


Konuya dönelim,
AMD Phenom II X2 550 Black Edition gibi üst seviye işlemcilere rakip olarak piyasaya sürdüklerini düşünüyorum.
Eğer fiyat konusunda da iyi bir tutum içinde olurlarsa çok müşteri kazanırlar.
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