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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri DDR3-1600MHz bellek desteği sunacak

8 yıl
14,5b
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21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in resmi tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan ve pazara sunulan işlemci/çipset sayısı açısından firma tarihinin en büyük lansmanı olan Sandy Bridge platformu, sunduğu yüksek performansın yanı sıra kendi sınıfı için gelişmiş grafik yetenekleri ve hız aşırtma özellikleriyle kısa süre içerisinde yüksek satış başarısına ulaşmayı başardı. Ancak Intel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüş ve Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan 6 serisi yonga setlerinin tasarımında, donanımsal bir hata olduğu anlaşılmıştı.

Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan 6 serisi yonga setlerinin satışı durdurulurken, anakart üreticileri arka arkaya yaptıkları açıklamalar ile Şubat ayına kadar satılan milyonlarca adet Sandy Bridge anakartı için değiştirme veya para iadesi yapacağını duyurmuştu. SATA-II kontrolcüsündeki saat sinyali dağıtım ağında yer alan bir transistörle ilgili yüksek akım kaçağının neden olduğu bu sorun dolayısıyla birkaç yıllık kullanımda ilgili portların kullanılamaz hale geleceği bildirilirken, sorundan arındırılmış B3 revizyonlu yeni çipset tasarımı Intel tarafından yakın zamanda anakart üreticilerine sağlanmaya başlanacak ve Nisan ayı gibi tüm firmalar B3 revizyonlu Sandy Bridge anakartlarını pazara sunacaklar.

Yaşanan bu olay, agresif bir pazar başlangıcı yapan Sandy Bridge işlemcileri için olumsuz bir ortam yaratmış durumda zira B3 revizyonlu anakartların Nisan ayında yaygınlaşması bekleniyor. Bahsi geçen tasarım tasarım hatasının sorun yaratma ihtimali çok düşük olmakla birlikte, anakart satışlarının durdurulması ve yeni modellerin beklenmesi, Sandy Bridge işlemcilerinin satış performansına etki edeceği ve kullanıcıların en azından yeni revizyon anakartlar gelene kadar beklemeyi tercih edeceği düşünülüyor.

Sandy Bridge platformundaki bu sorun, 22nm Ivy Bridge işlemcilerinin çıkış tarihine yönelik tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor. Intel tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, CES 2012 fuarında tanıtılması beklenen Ivy Bridge işlemci ailesinin, yıl sonuna doğru yani aynı Kasım 2008 tarihinde lanse edilen Nehalem mimarisine benzer şekilde son çeyrekte pazara sunulabilecekleri iddia ediliyor. Geriye dönük uyumlu olmaları ve P67/H67 çipsetli anakartlarla çalışmaları beklenen yeni işlemcilerin, üçüncü jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisi ile hazırlanıyorlar. Sandy Bridge tabanlı işlemcilere göre %20 daha hızlı olacakları ifade edilen Ivy Bridge işlemcileri aynı zamanda DirectX 11 destekli daha gelişmiş entegre grafik birimine sahip olacak ve 22nm üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek hızlara çıkabilecek ya da aynı hızda daha az güç tüketebilecekler.

Bazı yeni bilgilere göre Ivy Bridge işlemcilerindeki çift kanal bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacaklar. Kullanılacak anakartın modeline göre daha yüksek bellek hızlarına destek mümkün olacak ancak Intel'in vereceği referans destek 1600MHz'e kadar olacak. Dört çekirdekli modellerin giriş seviyesinde sunulmaya başlanacak Ivy Bridge işlemcileri, Mini-ITX anakart tasarımları için SO-DIMM belleklere de destek sunacaklar. Turbo Boost ve Hyper Threading teknolojisine yönelik çeşitli güncellemeler ve geliştirilmiş AVX komut setleriyle gelmesi beklenen işlemcilerin TDP değerleri ise modeline göre 35 Watt-95 Watt arasında olacak.


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ayzer 8 yıl
intel adam gibi çıkıp hatasını kimseye çamur atmadan söylüyor.
telafi edeceğini de ilan ediyor.
bizim kraldan daha kralcılar "ya intel hata yaptı ama onun rakibide zamanında neler yaptı" diyerek hala nereye varmaya çalışıyorlar ? bir anlatın da bilelim
haber ne konu ne sizin söyledikleriniz ne???
-----------------
1.intel tahminen sb den sonra gelecek ivy i 1155 ankartlada kullanacaktı. sadece sb arızasını tahmin etmemişlerdi.açıklamayı öne aldılar zorunluluktan.
2.adamlar sb yi 2009 yılında tasarlamış 2010 da da üretime hazır hale getirmişlerdir.
3. ivy de 2010 da tasarlanmış bu sene sonunda üretime geçerler.
hangi cpu nun hangi anakartta çalışacağını en az 2 sene öncesinden planlanmış ve anakart spesifikasyonlarını belirlenmiştir. mesela doğal destekli usb 3.0 en yakın 2012 de geleceği gibi.
yani intel kimseye kıyak geçip sb arızası oldu hadi ivyi 1155 te de çalıştıralım da tüketiciler sevinsin demez.adamlar bazı şeylerde hile yapabilir (hemen saldırmayın) ama kendi ürettikleri şeylerin hatalı olduğunu bile bile üretmezler.
intel yada amd yada nvidia ne üretiyorlarsa kendi karlarını düşünerek üretirler.kimse kalkıp 700mn$ zarar etmek istemez.
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buraoca2 8 yıl
@sadtneverdie

Teşekkürler hocam, beni anlayan sizin gibi kullanıcılar da olmasa durumumuz ne olacak kim bilir


@setek01

Evet hocam, verdiğiniz linki inceledim bende. AMD'nin tavsiyesine bakın, Intel'in hareketine bakın. Bu durumu birkez daha gözler önüne getirdiğiniz için teşekkür ederim. Intel'de bugün AMD'nin davranışını uygulasaydı; Sata III portlarını kullanmayı tavsiye eder, anakartların değişimine bile gerek görmeyebilirdi...

Bu konuda nasıl AMD kral ilan edildiyse, artık Intel almam Forever AMD tarzı cevaplar atıldıysa;
Sizin linkini attığınız konuda da Intel kral ilan edilmiş, Artık Intel varken AMD alınmaz, daha AMD'de kim bilir ne hatalar çıkar tarzı cevaplar atılmış...

Bunu gözler önüne serdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bulup araştırıp ortaya çıkarttınız, sağolun


@ayzer

"bizim kraldan daha kralcılar "ya intel hata yaptı ama onun rakibide zamanında neler yaptı" diyerek hala nereye varmaya çalışıyorlar ? bir anlatın da bilelim"

Yukarıdaki sözünüz hariç katılıyorum. En baştan bu şekilde cevaplasaydınız bir sorun olmayacaktı. Siz en başta söylemeniz gerekeni en sonda söylediniz. Ben Intel'in hatası olduğunda duruma nasıl yaklaştığıyla, AMD'nin hatası olduğunda duruma nasıl yaklaştığını karşılaştırmaya çalıştım. Ve hala da haklı olduğumu düşünüyorum
AMD yapması gerekeni yapmadı, Fakat Intel yapması gerekeni yaptı. Tamam hata olabilir; fakat önemli olan hatayı geçiştirmek değil; hatayı telafi etmektir
Bu Intel'de prestij kaybına neden olmayacak mı, tabiki olacak ve olmalı da zaten. Fakat Intel duruma zararın neresinden dönülse kârdır mantığıyla yaklaşıyor ve doğru olanı yapıyor
Bu saatten sonra daha iyi bir şekilde yaklaşamazdı yani...
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setek01 8 yıl
Bir ilave de benden. Madem Ram konusu AMD İntel çekişmesine dönüşmüş o zaman Soket AM3'lerde yapılan hatayı da ben hatırlatayım. DDR3 belleklerle ilgili bir problem yaşanmıştı AMD ise şöyle yapmıştı:

BİZ YENİ REVİZYON İŞLEMCİLERİN ÇALIŞMASINI YAPIYORUZ SİZ BELLEKLERİNİZİ 1333 YERİNE 1066 OLARAK KULLANIN ŞEKLİNDE TAVSİYEDE BULUNMUŞTU.

Belki bu linkte yazılanları okumak zor gelebilir ben Türkçe'den Türkçe'ye kısaca çevirdim. AMA ESAS KOMEDİ KULLANICI YORUMLARINDA ZAHMET EDİN OKUYUN.

donanimhaber.com/...
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ayzer 8 yıl
yahu b*k atmak genlere işlemiş iflah olmaz alışkanlık olmuş
@buraoca2 intel hatalı ama ama amd de zamanında şunu bunu yaptı demenin ne alemi var bir açıklasanda gözü dönmüş boğalar gibi etrafta koşturup çamurlaşmasan ne dersin??
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buraoca2 8 yıl

ayzer

yahu b*k atmak genlere işlemiş iflah olmaz alışkanlık olmuş

@buraoca2 intel hatalı ama ama amd de zamanında şunu bunu yaptı demenin ne alemi var bir açıklasanda gözü dönmüş boğalar gibi etrafta koşturup çamurlaşmasan ne dersin??


Farklı mesajlarımı incelerseniz Intel'i de ne denli eleştirdiğimiz farkına varırsınız
Çamurlaşmak? Lütfen tabirlerinize dikkat edin; ben ne fanlık yaparım(ki Q6600'den önce X2 3600+ kullanıyordum
) ne de herhangi bir işlemciyi överim... O zamanki F/p işlemcisi neyse onu almaya çalışırım(ki bu sefer durumum biraz daha iyiydi ve i7 2600k'ya geçiş yaptım). Lütfen eleştiri yaparken mantıklı olun


Siz bu tabirinizle Intel'e b*k atmış olmuyor musunuz? Intel hata yaptı diye bir daha Intel almayacağım diyen arkadaşlar var. Tamam AMD'de hata yaptı; o zaman neden AMD almayı düşünüyorsunuz? Burada insanların dengesizliği var. Siz önce kendinize çeki düzen verin, daha sonra diğer insanları eleştirin...

Intel'in hatası es geçen kimse yok... Ve şuanda B3 seri anakartlar gelene kadar Intel Sb serisine geçiş yapmanızı da tavsiye etmiyorum. Eğer şuanda SB serisine geçiş yaparsınız, bizim gibi B3 anakartlarla değişim yapmak zorunda kalırsınız

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sadtneverdie 8 yıl

ayzer

yahu b*k atmak genlere işlemiş iflah olmaz alışkanlık olmuş

@buraoca2 intel hatalı ama ama amd de zamanında şunu bunu yaptı demenin ne alemi var bir açıklasanda gözü dönmüş boğalar gibi etrafta koşturup çamurlaşmasan ne dersin??


adam doğruyu söyleyince gözü dönmüş boğa mı oldu?
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sfrr 8 yıl
Duzenbazlık var isin icerisinde koskoca intel akım kacagını yeni mi fark etti ki sandy bridge'leri geri cagırıyor,haydi biz gonderdik,degistirdik diyelim.Ya bilmeyen vatandas ne yapacak,2 yıl sonra anakartların garantisi bitmis olacak ve patır patır dokulecek.
Lvy bridge'yi yetistirmeye calısırken baska bir problem olacak mı dusuncesi artık hakim olmaya basladı...
Hızlı giden atın .... :)
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sadtneverdie 8 yıl

sfrr

Duzenbazlık var isin icerisinde koskoca intel akım kacagını yeni mi fark etti ki sandy bridge'leri geri cagırıyor,haydi biz gonderdik,degistirdik diyelim.Ya bilmeyen vatandas ne yapacak,2 yıl sonra anakartların garantisi bitmis olacak ve patır patır dokulecek.
Lvy bridge'yi yetistirmeye calısırken baska bir problem olacak mı dusuncesi artık hakim olmaya basladı...
Hızlı giden atın .... :)



laf olsun torba dolsun. adamlar 40 bin liralık arabayı geri çağırıyor düzenbaz olmuyor 200 doalrlık kartta sorun olunca düzenbeaz mı oluyor? sanki intel kusura bakmayın yapacak birşey yok demiş gibi yorum yapıp durmayı bırakın.
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buraoca2 8 yıl
Arkadaşlar Intel 1600 Mhz DDR3'e kadar destek sunacağını söylesede, SB mimarisini kullanan anakartlar bile 2133 Mhz'e kadar destek vermiyor mu? Siz 1600 Mhz olayını neden bu kadar taktınız anlamıyorum. Tabiki Intel'in resmi olarak destek vermesi iyi olurdu, fakat Intel destek vermese bile anakart üreticileri bu desteği sağlıyorlar... Sizmi fazla yaygara yapıyorsunuz, yoksa benmi hatalı düşünüyorum :)
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murdocklawless 8 yıl
chipseti düzgün yapsınlarda. :)
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killnOd 8 yıl
2012 de cikacaksa eger en azindan ddr3 2000mhz desteklemesi gerekirdi ki ben 2200mhz desteklemesini beklerdim
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Opapatika 8 yıl
Artık -22,-32,-45nm die qider bu teknoloji ::))
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renklem 8 yıl
demek ki bunlar da lga 1155 formunda olacaklar.
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Prinergy 8 yıl

Opapatika

Artık -22,-32,-45nm die qider bu teknoloji ::))

pikometre olarak devam edecek sanırım.
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Tolgá 8 yıl
vay arkadaş çok hızlı bu teknoloji
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LeßroN 8 yıl
baya hızlı bir teknolojiye sahip olacak o halde
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Batuist 8 yıl
teknolojinin hızına yetişilmiyor.. 22nm düşüncesi bile oldukça güzel.. özellikle mobil cihazların bu yüksek teknolojiden ilk olarak yararlanmasını dilerdim..
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Firaristt 8 yıl
bence 1600MHz için geç kalmışlar... Malum AMD BullDozerler ile zaten 1866MHz desteğini sunacak.. bence 2GHz yapsalar fena olmaz :D daha SB ler yeni çıktı IB ye daha 1yıl kadar bir süre var o zamana kadar ram desteğini 2GHz'e çıkartsalar güzel olur :))
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