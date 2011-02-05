Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri DDR3-1600MHz bellek desteği sunacak

Intel'in resmi tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan ve pazara sunulan işlemci/çipset sayısı açısından firma tarihinin en büyük lansmanı olan Sandy Bridge platformu, sunduğu yüksek performansın yanı sıra kendi sınıfı için gelişmiş grafik yetenekleri ve hız aşırtma özellikleriyle kısa süre içerisinde yüksek satış başarısına ulaşmayı başardı. Ancak Intel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüş ve Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan 6 serisi yonga setlerinin tasarımında, donanımsal bir hata olduğu anlaşılmıştı.

Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan 6 serisi yonga setlerinin satışı durdurulurken, anakart üreticileri arka arkaya yaptıkları açıklamalar ile Şubat ayına kadar satılan milyonlarca adet Sandy Bridge anakartı için değiştirme veya para iadesi yapacağını duyurmuştu. SATA-II kontrolcüsündeki saat sinyali dağıtım ağında yer alan bir transistörle ilgili yüksek akım kaçağının neden olduğu bu sorun dolayısıyla birkaç yıllık kullanımda ilgili portların kullanılamaz hale geleceği bildirilirken, sorundan arındırılmış B3 revizyonlu yeni çipset tasarımı Intel tarafından yakın zamanda anakart üreticilerine sağlanmaya başlanacak ve Nisan ayı gibi tüm firmalar B3 revizyonlu Sandy Bridge anakartlarını pazara sunacaklar.

Yaşanan bu olay, agresif bir pazar başlangıcı yapan Sandy Bridge işlemcileri için olumsuz bir ortam yaratmış durumda zira B3 revizyonlu anakartların Nisan ayında yaygınlaşması bekleniyor. Bahsi geçen tasarım tasarım hatasının sorun yaratma ihtimali çok düşük olmakla birlikte, anakart satışlarının durdurulması ve yeni modellerin beklenmesi, Sandy Bridge işlemcilerinin satış performansına etki edeceği ve kullanıcıların en azından yeni revizyon anakartlar gelene kadar beklemeyi tercih edeceği düşünülüyor.

Sandy Bridge platformundaki bu sorun, 22nm Ivy Bridge işlemcilerinin çıkış tarihine yönelik tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor. Intel tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, CES 2012 fuarında tanıtılması beklenen Ivy Bridge işlemci ailesinin, yıl sonuna doğru yani aynı Kasım 2008 tarihinde lanse edilen Nehalem mimarisine benzer şekilde son çeyrekte pazara sunulabilecekleri iddia ediliyor. Geriye dönük uyumlu olmaları ve P67/H67 çipsetli anakartlarla çalışmaları beklenen yeni işlemcilerin, üçüncü jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisi ile hazırlanıyorlar. Sandy Bridge tabanlı işlemcilere göre %20 daha hızlı olacakları ifade edilen Ivy Bridge işlemcileri aynı zamanda DirectX 11 destekli daha gelişmiş entegre grafik birimine sahip olacak ve 22nm üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek hızlara çıkabilecek ya da aynı hızda daha az güç tüketebilecekler.

Bazı yeni bilgilere göre Ivy Bridge işlemcilerindeki çift kanal bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacaklar. Kullanılacak anakartın modeline göre daha yüksek bellek hızlarına destek mümkün olacak ancak Intel'in vereceği referans destek 1600MHz'e kadar olacak. Dört çekirdekli modellerin giriş seviyesinde sunulmaya başlanacak Ivy Bridge işlemcileri, Mini-ITX anakart tasarımları için SO-DIMM belleklere de destek sunacaklar. Turbo Boost ve Hyper Threading teknolojisine yönelik çeşitli güncellemeler ve geliştirilmiş AVX komut setleriyle gelmesi beklenen işlemcilerin TDP değerleri ise modeline göre 35 Watt-95 Watt arasında olacak.