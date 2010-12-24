Intel'in Core i5-2400 aynı fiyat segmentindeki Core i5-650'den %80+'a varan oranda daha hızlı

Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde performans değerleriyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Intel tarafından Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de lanse edilecek Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için performans bilgisi gelen modellerden biri de Core i5 2400 oldu. İlk etapta piyasaya sürülecek Sandy Bridge modellerinin orta segmenti hedef alan modellerinden birisi olması beklenen dört çekirdekli Core i5 2400, hedeflenen fiyat segmentindeki Core i5 650 ile kıyaslandı.
Standart olarak 3.1GHz'de çalışan ve 6MB bellek kapasitesine sahip olan Core i5 2400, Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.4GHz'e kadar arttırılabiliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan işlemcinin, standart olarak 3.2GHz'de çalışan 4MB bellekli Core i5 650'den uygulamasına göre %80+ seviyesinde hızlı olmayı başardığı belirtiliyor. Sysmark 2007 ile yapılan kurumsal uygulama testinde Core i5 2400'ün %20, Cinebench 10.0'da ise %84 daha hızlı olduğu belirtiliyor.
3DMark Vantage'daki genel 3D grafik performansında %19 daha hızlı olan Core i5 2400'ün, aynı testin sadece CPU skoru baz alındığında ise %82 hızlı olmayı başardığı belirtiliyor. LGA1155 formunda olan ve P67 çipsetli anakartlarla kullanılmak üzere hazırlanan Core i5 2400'ün üzerinde 2500 ve 2600 modelleri olacak.
http://fudzilla.com/processors/item/21345-core-i5-2400-beats-i5-650-up-to-80%20-percent Yorum Yaz Paylaş Tweetle
günde bir çok makinaya bakıyorum. Fiyat bakımından amd uygun
diyebiliriz. bir çok müşterimize amd ile intel aynı fiyat olsaydı hangisini
alırdınız sorunca intel diyor. amd ci arkadaşlarda intel diyor.
amd gönüllerde intele göre ucuz. bu bir gerçek. yiğidin hakkını yemek olmaz.
12 yıldır bu sektörde çalışıyom. neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.
herkes bütçesine göre alıyor. ikinci el satışlarımızda amd diyince müşteri yaklaşmıyor. intel elimizde durmuyor. hemen satabiliyoruz. hepinizi saygıyla selamlıyorum
PC oyunculuğunda kullanıcı dostluğu nasıl olacak hocam. Ortalama değerlerde oyun oynamak için sistem gereksinimleri belliyken ve son iki yılda hem CPU hem de GPU
bazında taban fiyatlar bile yükselmişken şimdi sen kullanıcı değilmisin gibi abes bir soruya gerek var mı? Örnek ver canım kardeşim nerdeymiş bu dostluk. Daha W7 bir seneyi doldurmadı W8 ve DX12 söylentileri başladı. DX11 kullanıcıya yenililerle beraber erken uprade ile gereksiz masraftan başka getirdi. Kullancı dostu AMD'nin 6 ay tek kalınca 850 liradan 5870 650 liradan 5850 satması tabi ki ticari bir başarının gereği değil mi? Teknolojinin hem donanım hem de yazılım ayağındaki yenilikleri şapkadan tavşan çıkarır gibi
senesi dolmadan KULLANICI'ya sunması sanırım dostça değil de ticari yaklaşım olsa gerek.
Diğer arkadaşım eğer bana yazdıysan intelin neyine dikkat çekeyim sonuçlar fiyatlarla beraber ortada alt ve orta klasmanda şu anda aynı değerlerde olan AMD ve Intel işlemcilerde fiyatlar arasında 30 ile 60 TL arasında fark var. Bir örnek 300 TL verip X4 565 almam 360 TL verip Core i5 760 alırım bilinen bütün sonuçlar malum. 60 lira cebimde kalırda aynı performansı alırsam tamam. Evet İntel işlemciler ilk çıkışlarında pahalı çıkar her zaman bu doğru ancak 3 ay
geçmeden makas kapanır. Bugün orta seviye için bilinen en iyi tercih Core i5 760 350 TL üzerinde bir fiyatla alınabiliyor demek ki biraz kullanıcı denen mahluk kendiyle dost olabilirse bu pahalı hobisini biraz daha akıllı finanse edebilir.
Vidoko arkadaşım bir de bu kafa tutan işlemcileri fiyatları ile beraber yazarsan ve arada kaç para fark olduğunu hatta daha ucuz olup aynı aynı seviyede
sonuçlar alan işlemci için test linki de verirsen ben de değerli bir bilgiyi bizimle paylaşanlara saygımın sonsuz olduğunu zevkle belirtirim.
Çocuk kandırır gibi.
Zaten oyun/internet için ortalama seviyeden sonra cpu performansı önemini yitiriyor. Sadece 3D rendering/video editing/simülasyon vb. işlerde önemini koruyor. Core i7 950 fiyatına da %80 fazla performans versin de göreyim.
bu nasıl bir reklamdır.
nasıl bir açıklama.
üstüne üstlük bu dört çekirdek yeni bir mimariye oturtturulmuş.
intel gelişimini geri geri yapıyo sanırım.
i5 2400 de 6MB L3 cache var i5 650 de ise 4MB L3,çekirdek başına düşen cache bellekte azalma var yani buda sanırım %100 artışı engeliyo,en azından cache belleğe bağımlı uygulamalarda