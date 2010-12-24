Intel'in Core i5-2400 aynı fiyat segmentindeki Core i5-650'den %80+'a varan oranda daha hızlı

Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde performans değerleriyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Intel tarafından Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de lanse edilecek Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için performans bilgisi gelen modellerden biri de Core i5 2400 oldu. İlk etapta piyasaya sürülecek Sandy Bridge modellerinin orta segmenti hedef alan modellerinden birisi olması beklenen dört çekirdekli Core i5 2400, hedeflenen fiyat segmentindeki Core i5 650 ile kıyaslandı.

Standart olarak 3.1GHz'de çalışan ve 6MB bellek kapasitesine sahip olan Core i5 2400, Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.4GHz'e kadar arttırılabiliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan işlemcinin, standart olarak 3.2GHz'de çalışan 4MB bellekli Core i5 650'den uygulamasına göre %80+ seviyesinde hızlı olmayı başardığı belirtiliyor. Sysmark 2007 ile yapılan kurumsal uygulama testinde Core i5 2400'ün %20, Cinebench 10.0'da ise %84 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

3DMark Vantage'daki genel 3D grafik performansında %19 daha hızlı olan Core i5 2400'ün, aynı testin sadece CPU skoru baz alındığında ise %82 hızlı olmayı başardığı belirtiliyor. LGA1155 formunda olan ve P67 çipsetli anakartlarla kullanılmak üzere hazırlanan Core i5 2400'ün üzerinde 2500 ve 2600 modelleri olacak.

http://fudzilla.com/processors/item/21345-core-i5-2400-beats-i5-650-up-to-80%20-percent