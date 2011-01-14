Intel'in Sandy Bridge grafik birimi 2000MHz'e hız aşırtıldı

Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle tanıttığı yeni nesil HD G3000 entegre grafik birimi, hız aşırtmacıların yeni gözdelerinden birisi olmayı başardı. Standart olarak 850MHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile otomatik olarak 1350MHz'e kadar çıkabilen DirectX 10.1 destekli grafik birimi, 12 adet işlem birimiyle geliyor.

Rumen hız aşırtma profesyoneli Matose tarafından ekstrem koşullar altında gerçekleştirilen hız aşırtma çalışmasında, çarpan kilidi açık olarak gelen Core i5 2500K işlemcisine entegre HD G3000 grafik birimi 2000MHz'e çıkartıldı. Saat hızı anlamında frekansı en yüksek GPU unvanını elde eden HD G3000, 3DMark 03'de 15981 puanlık skora imza attı.

Yapılan hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.