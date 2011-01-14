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Intel'in Sandy Bridge grafik birimi 2000MHz'e hız aşırtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Sandy Bridge grafik birimi 2000MHz'e hız aşırtıldı
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Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle tanıttığı yeni nesil HD G3000 entegre grafik birimi, hız aşırtmacıların yeni gözdelerinden birisi olmayı başardı. Standart olarak 850MHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile otomatik olarak 1350MHz'e kadar çıkabilen DirectX 10.1 destekli grafik birimi, 12 adet işlem birimiyle geliyor.

Rumen hız aşırtma profesyoneli Matose tarafından ekstrem koşullar altında gerçekleştirilen hız aşırtma çalışmasında, çarpan kilidi açık olarak gelen Core i5 2500K işlemcisine entegre HD G3000 grafik birimi 2000MHz'e çıkartıldı. Saat hızı anlamında frekansı en yüksek GPU unvanını elde eden HD G3000, 3DMark 03'de 15981 puanlık skora imza attı.

Yapılan hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Intel'in Sandy Bridge grafik birimi 2000MHz'e hız aşırtıldı
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DH Misafiri 7 yıl
hız aşırtma için olmazsa olmaz malzeme çekiç
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DH Misafiri 7 yıl
Soğutma güzelmiş çekiçli hoş olmuş:D aşşağı yukarı hangi ekran kartına denk geliyor acaba.
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Rainbow6 8 yıl
aslinda 1155 olacak bende bunu anlamiyorum intelde basladi soket degistirmeye eski i5 falan alanlar nolcak upgrade imkani olmayacak ... bencede gereksiz bi oc olmus sonucta gpu nun potansiyeli ortada bilgisayarin performansi acisindan pek bisi olmayacaktir maksat rekor kirmak ama islemci olarak oc potansiyeli oldukca guzel bence baska bi sitede testlerine baktim standat voltajla 4.2-4.4 yapabiliyorlar yeni i3 te bile potansiyel var f/p islemcisi olur
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Hobar 8 yıl
işlemciye entegre gpular masaüstü platformlarda olmamalıydı. bütünleşik gpu isteyen alır anakartla beraber bir gpu kullanır. şimdi ihtiyacı olana da olmayana da veriyorlar. 2000 e hız aşırtsalar ne değişecek sanki sonuçta orta seviye bir ekran kartını yakalayamıyor. cpuya entegre sistemler mobil cihazlara yönelik olmalıydı. ama intelin şu anki mobil cihazlarındaki işlemciye entegre gpular sandy bridgelerdekinin yanından geçemiyor
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SpawnOnur 8 yıl
2500k gercekten cok iyi bir işlemci.AMD kullanısı olarak ve amd fun i olarak inteli tebrik ediyorum.1555 soketler gercekten basarılı performanslı.
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Freeline 8 yıl
Güzel aslında netbooklar için daha çok perpormans daha az güç demek ama normal kullanım için yapılamayacağı için bece sadece zevk için yapılan işten öteye gidemez.
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Kogane 8 yıl
1 senedir asus 785g td-v evo anakart üzerinde gelen hd4200 o.b ekran kartını kullanıyorum, gayette memnunum. çok oyun oynayan biri değilim ama en son call of duty black ops denemiştim, çalıştırdı rahat rahat oynadım.
tabi insan istiyo ekran kartı alıpta oyun oynamayı ama yaz gelmeden pek ekran kartı almayı düşünmem. finaller minaller.. :D
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Tolgá 8 yıl
Zibil gibi paran var intel ver parayı nvidia a birlikte tasarlayın.uğraşma böyle dandik gpularla
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WinteR 8 yıl
Kolay da olsa insanları anlamak zor.
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_bluescream_ 8 yıl

DEATH71

Zibil gibi paran var intel ver parayı nvidia a birlikte tasarlayın.uğraşma böyle dandik gpularla

o konuda sana katılıyorum kardeşim ama , intelde nvidia ya parayı veirirse entere grefik birimi,nı kendısı uretmiyecek . böyle bir işe kalkışacağını sanmam. bu oc konuusunada gelirsek, işte yeni i serisini adını duyurmaya çalışıyor, stck olarak hd video oynatabilen bir entegre grafik birimine oc yapıp ısı değerlerini arttırsan ne olur arttırmasan ne olur.
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devrimdoga 8 yıl
@theyapici aynen dostum.İçindeki ekran kartı iyi olsa ne olurki ? htpc için bile alan insan gider giriş seviyesi/media kartı filan alır bunlara bakmaz, ama ne zaman gücü hd 5570 civarı olursa o zaman adam gibi kullanılır ama gerisi boş.
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theyapici 8 yıl
iş olsun torba dolsun babından bir deneme olmuş
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alperen_69 8 yıl
oyun için değilde hatta bazı oyunlar için bile mükemmel bence x800xt gibi bir kart 3 dmark 2003 ten 12000 civarı bir puan alıyordu tabi sistemde önemli ama olsun en kötü 9800 xt ayarında bişey olmuş buda gayet yeterli oyun oynamayacaklar için
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kadirkayik 8 yıl

theyapici

iş olsun torba dolsun babından bir deneme olmuş


çekiçte kırık !
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İstan34bul 8 yıl
Bu nedir anlayamadım ekran kartsız mı kullanılıyor.ekran kartını göremedim de
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hapocod 8 yıl
Şahsen beni PCI-E slotuna takılan ekran kartlarının overclock, rekor, o/c-potansiyeli ilgilendirir.
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KARADELTA 8 yıl

suleymangonca

Bu nedir anlayamadım ekran kartsız mı kullanılıyor.ekran kartını göremedim de


İntel'in Yeni İşlemcilerinde Dahili Ekran Kartı Var.
Yani İşlemci Aynı Zamanda Ekran Kartı Görevini Yapıyor , O Yüzden Harici Bir Ekran Kartı Bulunmuyor.
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parka 8 yıl
Bu arada çekicin sapı kırık galiba tel ile sarmışlar. Ama ortam pek'de güvenli değil mazallah düşebilir. :):)
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mhamadko 8 yıl
korkutmak icin cekic koymuslar,"2000MHz'i gormezsen kafani kirarim" dercesine
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