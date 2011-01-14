Intel'in Sandy Bridge grafik birimi 2000MHz'e hız aşırtıldı

Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle tanıttığı yeni nesil HD G3000 entegre grafik birimi, hız aşırtmacıların yeni gözdelerinden birisi olmayı başardı. Standart olarak 850MHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile otomatik olarak 1350MHz'e kadar çıkabilen DirectX 10.1 destekli grafik birimi, 12 adet işlem birimiyle geliyor.
Rumen hız aşırtma profesyoneli Matose tarafından ekstrem koşullar altında gerçekleştirilen hız aşırtma çalışmasında, çarpan kilidi açık olarak gelen Core i5 2500K işlemcisine entegre HD G3000 grafik birimi 2000MHz'e çıkartıldı. Saat hızı anlamında frekansı en yüksek GPU unvanını elde eden HD G3000, 3DMark 03'de 15981 puanlık skora imza attı.
Yapılan hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.
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tabi insan istiyo ekran kartı alıpta oyun oynamayı ama yaz gelmeden pek ekran kartı almayı düşünmem. finaller minaller.. :D
o konuda sana katılıyorum kardeşim ama , intelde nvidia ya parayı veirirse entere grefik birimi,nı kendısı uretmiyecek . böyle bir işe kalkışacağını sanmam. bu oc konuusunada gelirsek, işte yeni i serisini adını duyurmaya çalışıyor, stck olarak hd video oynatabilen bir entegre grafik birimine oc yapıp ısı değerlerini arttırsan ne olur arttırmasan ne olur.
çekiçte kırık !
İntel'in Yeni İşlemcilerinde Dahili Ekran Kartı Var.
Yani İşlemci Aynı Zamanda Ekran Kartı Görevini Yapıyor , O Yüzden Harici Bir Ekran Kartı Bulunmuyor.