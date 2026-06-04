Intel sessizliğini bozdu: Arc GPU'lar devam edecek mi?

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Tam Boyutta Gör Intel'in ayrık ekran kartı pazarındaki geleceği son dönemde sık sık tartışılırken, şirketten Arc markası hakkında önemli bir açıklama geldi. Intel Client Computing Group Genel Müdürü Alex Katouzian, Tayvan'da düzenlenen bir basın toplantısında Arc GPU'ların şirketin PC yol haritasındaki yerini koruduğunu söyledi.

Arc GPU'lar devam edecek mi?

Kaçıranlar için Intel, 2022 yılında Arc Alchemist serisiyle ayrık ekran kartı pazarına giriş yapmış, ardından Battlemage mimarisine geçiş yapmıştı. Ancak ikinci nesilde yalnızca Arc B580 ve Arc B570 modellerinin piyasaya sürülmesi birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Intel ise, GPU tarafında olumlu geri dönüşler aldıklarını ve hem oyuncuların hem de oyun geliştiricilerinin Arc ekosistemine ilgi gösterdiğini söylüyor.

Açıklamaların ardından en çok merak edilen konu ise uzun süredir gündemde olan Arc B770 modeli oldu. Sızıntılara göre bu ekran kartının önce oyunculara yönelik olarak planlandığı, ancak daha sonra profesyonel iş istasyonları pazarına kaydırıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla Arc B580'in üzerinde konumlanacak yeni bir masaüstü ekran kartının gelip gelmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Intel'in odağı mobil ve entegre grafiklere kayıyor

Şirketin son dönemdeki hamleleri ise daha çok mobil sistemler ve entegre grafik çözümleri üzerine yoğunlaşıyor. Intel kısa süre önce el konsollarına yönelik Arc G3 ve Arc G3 Extreme grafik çözümlerini duyurdu. Ayrıca yeni nesil Panther Lake işlemciler de güncellenmiş Arc grafik birimleriyle gelecek.

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