Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Vera Rubin tam üretime geçti: Yeni nesil AI fabrikaları için hazır

    Nvidia, yeni nesil Vera Rubin platformunu tam üretime aldı. AI fabrikaları için geliştirilen sistem, Blackwell'e göre 5 kata kadar daha yüksek performans ve 10 kat daha düşük token maliyeti vadediyor.

    Nvidia Vera Rubin tam üretime geçti: AI fabrikaları için hazır Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zeka altyapılarındaki bir sonraki büyük adım olarak gördüğü Vera Rubin platformunun tam üretim aşamasına geçtiğini duyurdu. Şirket, son dönemde ortaya atılan gecikme iddialarını da fiilen boşa çıkarırken yeni platformun dünya genelinde milyarlarca dolarlık yapay zeka veri merkezlerine güç vermeye hazır olduğunu açıkladı.

    Altı farklı çip, tek ekosistem

    Rubin platformu toplam altı temel bileşenden oluşuyor. Bunlar 336 milyar transistörlü Rubin GPU, 227 milyar transistörlü Vera CPU, NVLink 6 bağlantı anahtarı, ConnectX-9 ve BlueField-4 ağ çözümleri ile Spectrum-X silikon fotonik altyapısı olarak sıralanıyor. Bu bileşenlerin tamamı DGX, HGX ve MGX sistemlerinde kullanılacak şekilde tasarlandı.

    Sistemin merkezinde ise Nvidia'nın Vera Rubin Superchip adını verdiği çözüm yer alıyor. Bu yapı içerisinde iki Rubin GPU ve bir Vera CPU bulunuyor. Ayrıca yüksek kapasiteli HBM4 ve LPDDR5X bellekler de sistemin temel parçaları arasında yer alıyor.

    Blackwell'in çok ötesine geçilecek

    Nvidia Vera Rubin tam üretime geçti: AI fabrikaları için hazır Tam Boyutta Gör
    Yeni Rubin GPU, yapay zeka iş yükleri için özel olarak tasarlandı. Yeni çip, 50 PFLOPS NVFP4 çıkarım performansı ve 35 PFLOPS NVFP4 eğitim performansı sunuyor. Nvidia'nın verilerine göre bu değerler Blackwell mimarisine kıyasla çıkarım tarafında 5 kat, eğitim tarafında ise 3,5 kat daha yüksek performans anlamına geliyor.

    Rubin GPU, çip başına 22 TB/s HBM4 bant genişliği sunarken önceki nesle göre yaklaşık 2,8 kat daha yüksek veri aktarım kapasitesine ulaşıyor. Ayrıca GPU başına 3,6 TB/s NVLink bant genişliği sağlanıyor.

    Nvidia Vera Rubin tam üretime geçti: AI fabrikaları için hazır Tam Boyutta Gör
    Platformun işlemci tarafında yer alan Vera CPU, Nvidia tarafından geliştirilen Olympus kod adlı özel Arm mimarisini temel alıyor. İşlemci, 88 çekirdek ve 176 iş parçacığı ile geliyor. Ayrıca 1,8 TB/s NVLink-C2C bağlantı kapasitesi, 1,5 TB sistem belleği desteği ve 1,2 TB/s LPDDR5X bant genişliği sunuyor.

    Nvidia'ya göre Vera CPU, Grace işlemcilerine kıyasla veri işleme, sıkıştırma ve CI/CD iş yüklerinde yaklaşık iki kat performans artışı sağlıyor.

    Yeni ağ ve bağlantı teknolojileri de platformun parçası

    Nvidia Vera Rubin tam üretime geçti: AI fabrikaları için hazır Tam Boyutta Gör
    Rubin mimarisinde veri aktarım performansını artırmak için NVLink 6 teknolojisi kullanılıyor. Yeni nesil bağlantı altyapısı GPU başına 3,6 TB/s bant genişliği sağlarken, toplamda 28,8 TB/s veri aktarım kapasitesine ulaşabiliyor.
    Nvidia Vera Rubin tam üretime geçti: AI fabrikaları için hazır Tam Boyutta Gör
    Ağ tarafında görev yapan ConnectX-9 SuperNIC çözümü 800 Gb/s Ethernet desteği sunarken programlanabilir RDMA ve veri yolu hızlandırma özellikleriyle büyük ölçekli yapay zeka kümeleri için optimize edildi. BlueField-4 ise 64 çekirdekli Grace CPU ile birlikte geliyor ve önceki nesle göre iki kat ağ performansı, altı kat işlem gücü ve üç kat bellek bant genişliği sağlıyor.

     

    Nvidia Vera Rubin tam üretime geçti: AI fabrikaları için hazır Tam Boyutta Gör
    Şirket ayrıca Spectrum-X Ethernet Co-Packaged Optics çözümünü de duyurdu. 102,4 Tb/s ölçeklenebilir ağ altyapısı sunan teknoloji, silikon fotonik kullanımı sayesinde enerji verimliliğini artırırken büyük ölçekli yapay zeka sistemlerinde daha yüksek güvenilirlik sağlamayı hedefliyor.

    Bu yıl müşterilere teslim edilecek

    Nvidia Vera Rubin tam üretime geçti: AI fabrikaları için hazır Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın açıkladığı verilere göre Vera Rubin NVL72 sistemi, Blackwell NVL72 platformuna kıyasla önemli performans kazanımları sunuyor. Sistem, 3,6 EFLOPS çıkarım performansı ile 5 kat daha yüksek işlem gücü sağlarken, eğitim performansında da 2,5 EFLOPS seviyesine ulaşarak 3,5 kat artış sunuyor.

    Bunun yanında LPDDR5X kapasitesi 54 TB'a, HBM4 kapasitesi ise 20,7 TB'a çıkıyor. HBM4 bant genişliği 1,6 PB/s seviyesine ulaşırken, ölçeklendirme bant genişliği de 260 TB/s olarak belirtiliyor.

    Nvidia, yeni platformun yalnızca performans artışı sağlamayacağını, aynı zamanda yapay zeka ekonomisini de değiştireceğini savunuyor. Şirketin hesaplamalarına göre Rubin mimarisi, çıkarım işlemlerindeki token maliyetlerini 10 kat azaltabilecek. Ayrıca Mixture of Experts (MoE) modellerinin eğitimi için gereken GPU sayısının dört kat azaltılabileceği ifade ediliyor.

    Nvidia, Vera Rubin platformunun ilk sistemlerini bu yıl müşterilere teslim etmeyi planlıyor. Platformun hem DGX SuperPOD altyapılarında hem de daha geniş veri merkezi kurulumlarında kullanılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla efsane kasa 1.6 gli dunlop sp sport lm705 yorum polis ifade için aradı hoover kurutma makinesi boksör kırığı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum