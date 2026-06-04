AMD Adrenalin 26.6.1 sürücüsü kullanıma sunuldu: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 26.6.1 WHQL sürücüsünü paylaştı. Yeni sürüm, yeni çıkan bazı oyunlara optimizasyon desteği getirirken Radeon RX 9000 ve RX 6000 serisi kullanıcılarının yaşadığı çeşitli sorunları da çözüyor. İşte güncelleme notları ve dahası

AMD Adrenalin 26.6.1 neler getiriyor?

Yeni sürücüyle birlikte F1 25: 2026 Season Pack ve World of Tanks: HEAT için resmi oyun desteği eklendi. AMD, bu oyunlarda daha iyi uyumluluk ve daha kararlı performans sunulduğunu belirtiyor. Düzeltmeler tarafında ise özellikle RX 9000 serisi kullanıcılarını ilgilendiren yenilikler bulunuyor.

Daha önce bazı sistemlerde Subnautica 2 ve Marvel Rivals oynanırken görülebilen rastgele uygulama çökmeleri giderildi. Ayrıca RX 6000 serisi ekran kartlarında Enshrouded oynarken ortaya çıkan görüntü bozulmaları da çözüldü. AMD'nin düzelttiği bir diğer hata ise RX 9000 serisinde görülen Zero RPM modu sorunu.

Bazı kullanıcılar monitör kapandığında veya sistem uyku moduna geçtiğinde fanların durmasını sağlayan özelliğin kendiliğinden yeniden etkinleştiğini bildiriyordu. Yeni sürümle birlikte bu problem de giderilmiş durumda.

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Her yeni sürücüde olduğu gibi AMD, henüz çözüm bekleyen sorunları da listeledi. AMD Adrenalin 26.6.1 sürücüsü, desteklenen Radeon ekran kartları için AMD Software uygulaması üzerinden veya AMD'nin resmi internet sitesi üzerinden indirilebiliyor.

Yeni Oyun Desteği

F1 25: 2026 Sezon Paketi

Tanklar Dünyası: HEAT

Bilinen Sorunlar

AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili cihazlarda Battlefield 6 oynarken zaman zaman uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları yaşanabilir. AMD, geliştiriciyle birlikte sorunun en kısa sürede çözülmesi için aktif olarak çalışmaktadır.

Bazı AMD grafik kartlarında AMD Kayıt ve Yayın özelliği açıkken Battlefield 6 oynarken doku titremesi veya bozulması görülebilir.

Radeon RX 9000 serisi grafik kartlarında etkinleştirildiğinde, Battlefield 6 oynarken AMD Software: Adrenalin Edition'da AMD FSR Upscaling ve AMD FSR Frame Generation özellikleri devre dışı olarak görünebilir.

Radeon RX 7000 serisi ve üzeri grafik kartlarında Blender çalıştırılırken aralıklı uygulama çökmeleri gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılara AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1'i yüklemeleri önerilir.

Radeon RX 6000 serisi grafik kartlı cihazlarda SteamVR ile HP Reverb G2 kulaklığı kullanırken mor ekran görüntülenebilir.

HuggingFace'e erişimin sınırlı olduğu bazı bölgelerde AI Bundle bileşenlerinin kurulumu sırasında yükleme başarısızlığı gözlemlenebilir.

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AMD Adrenalin 26.6.1 sürücüsü kullanıma sunuldu: İşte yenilikler

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