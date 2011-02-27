Intel'in sunucu işlemcilerindeki son çeyrek pazar payı %94.2 olarak raporlandı

Piyasa analizleri yapan bağımsız araşıtrma kuruluşlarından IDC, işlemci pazarıyla ilgili yeni raporunu yayınladı. Tablet bilgisayarların yaygınlaşması ve ARM tabanlı işlemcilerin giderek daha fazla önem kazandığı ve kazanmaya devam edeceği pazarda, Intel ve AMD çekişmesinin dördüncü çeyrek sonucu yayınlanan rapor çerçevesinde ortaya çıktı.
IDC'nin çalışmasına göre işlemci pazarında yılın son çeyreği, üçüncü çeyrek ile yani yaz dönemi ile benzer geçti. %1 düşüş yaşayan pazarda, AMD ve VIA pazar payı kaybederken, Intel'in kazanan taraf olduğunu görüyoruz. Önceki çeyrekte %80.4 olan pazar payını %80.8'e çıkaran Intel'den farklı olarak AMD ise %19.2'den %18.9'a geriledi.
Hazırlanan rapor çerçevesinde Intel'in en güçlü olduğu alanın sunucu pazarı olduğunu görüyoruz zira firmanın buradaki payı son çeyrekte %94.2 olarak gerçekleşti. Masaüstü işlemci pazarında, üçüncü çeyreğe kıyasla %0.7'lik artış ile %72.5 pazar payına ulaşan firma, 2010'un genelinde ise 2009'a kıyasla %1.1 artış ile %80.7 pazar payı elde etti.
2010'un genelinde AMD'nin pazar payı %19 olarak gerçekleşirken, çift çekirdekli Nano işlemcilerini yakın gelecekte pazara sunması beklenen VIA'nınki ise %1.1 oldu.
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Seviyorum bu amdfanboy'ları Aha nasıl atladı sazan gibi
Pazarın %94lük kısmına sahip olmayı kalite değilde kazıkçı demek sadece amdfanboy'lara has özellik. Sen git "kıraysis" oyna, kurumsal kelimesi sana hitap etmiyor.
Not: Taşlanmadan önce Amd işlemcileri sevmekle amdfanboy'luk kavramının ayrı olduğunu hatırlatırım.
Edit: NVidia tahtından falan olmadı, hala en güçlü GPU NVidia'da, kimse aksini iddia edemez. Artı olarak Tesla ile ortalığı tarumar eden, petafloplara ulaşmayı daha kolay hale getiren yine NVidia
kurumsal önyargı mı? Bak gece gece buna çok güldüm Allah ta seni güldürsün.
Hayır yargıdan degilde ornegin elinizde bir sunucu var ve bunda hyper-v yuklu birde bunun yedegi var oda asıl sunucu benzerlik gostermek zorunda ornegin islemcisi aynı model olmasa bile aynı aileden olması ramin aynı hddnin aynı olması gibi durumlar var ve eger siz bu sunucu ailesini ornegin 2 yıl içinde eklemeler yaparak buyutuyorsanız 2 yıl içinde hep intel veya hep amd işlemcileri olan sunucular alıyorsunuz.Genelde Cluster ortamlarında aynı marka işlemcili sunucular kullanıyor.En buyuk etken bu yuzden denebilir birde tabiki entegrator firmaların pazara neyi sundugu onemli hp nin cogunlugu intel sunucular ibmde keza intel daha fazla yerli uretim sunucularda intel kullanıyorlar yani hiç yok degilde 10 intel ise 2 amd cozumu sunuyorlar
SAYGILARLA