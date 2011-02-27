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Intel'in sunucu işlemcilerindeki son çeyrek pazar payı %94.2 olarak raporlandı

8 yıl
10,3b
1
17
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araşıtrma kuruluşlarından IDC, işlemci pazarıyla ilgili yeni raporunu yayınladı. Tablet bilgisayarların yaygınlaşması ve ARM tabanlı işlemcilerin giderek daha fazla önem kazandığı ve kazanmaya devam edeceği pazarda, Intel ve AMD çekişmesinin dördüncü çeyrek sonucu yayınlanan rapor çerçevesinde ortaya çıktı.

IDC'nin çalışmasına göre işlemci pazarında yılın son çeyreği, üçüncü çeyrek ile yani yaz dönemi ile benzer geçti. %1 düşüş yaşayan pazarda, AMD ve VIA pazar payı kaybederken, Intel'in kazanan taraf olduğunu görüyoruz. Önceki çeyrekte %80.4 olan pazar payını %80.8'e çıkaran Intel'den farklı olarak AMD ise %19.2'den %18.9'a geriledi.

Hazırlanan rapor çerçevesinde Intel'in en güçlü olduğu alanın sunucu pazarı olduğunu görüyoruz zira firmanın buradaki payı son çeyrekte %94.2 olarak gerçekleşti. Masaüstü işlemci pazarında, üçüncü çeyreğe kıyasla %0.7'lik artış ile %72.5 pazar payına ulaşan firma, 2010'un genelinde ise 2009'a kıyasla %1.1 artış ile %80.7 pazar payı elde etti.

2010'un genelinde AMD'nin pazar payı %19 olarak gerçekleşirken, çift çekirdekli Nano işlemcilerini yakın gelecekte pazara sunması beklenen VIA'nınki ise %1.1 oldu.


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DH Misafiri 7 yıl
Haha, shuoldn't you be charging for that kind of knowledge?!
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Nightmare70 8 yıl
İnş gün gelecek şu üçkagıtcı kazıkcı intel amd'nin gerisinde kalacak.Nasıl nvidia tahtından oldu intelde olacak.Tamamen yalan dolan adamların işi çok aşırıda pahalıya satıp istedikleri gibi at koşturuyorlar.Amd phenom x4 965be kullanıcısıyım gerek performansı gerek overclock performansı herşeyi ile mükemmel ve corei5 ile neredeyse yarı yarıya farkla aldım fiyat olarak
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BecHo-minaTor 7 yıl Nightmare70
Nightmare70

İnş gün gelecek şu üçkagıtcı kazıkcı intel amd'nin gerisinde kalacak.Nasıl nvidia tahtından oldu intelde olacak.Tamamen yalan dolan adamların işi çok aşırıda pahalıya satıp istedikleri gibi at koşturuyorlar.Amd phenom x4 965be kullanıcısıyım gerek performansı gerek overclock performansı herşeyi ile mükemmel ve corei5 ile neredeyse yarı yarıya farkla aldım fiyat olarak

Seviyorum bu amdfanboy'ları
Aha nasıl atladı sazan gibi


Pazarın %94lük kısmına sahip olmayı kalite değilde kazıkçı demek sadece amdfanboy'lara has özellik. Sen git "kıraysis" oyna, kurumsal kelimesi sana hitap etmiyor.

Not: Taşlanmadan önce Amd işlemcileri sevmekle amdfanboy'luk kavramının ayrı olduğunu hatırlatırım.

Edit: NVidia tahtından falan olmadı, hala en güçlü GPU NVidia'da, kimse aksini iddia edemez. Artı olarak Tesla ile ortalığı tarumar eden, petafloplara ulaşmayı daha kolay hale getiren yine NVidia
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Batuist 8 yıl
profesyonel pazarda intel ve nvidia öncü durumdalar.. hemde açıkara farkla.. acaba kurumsal bir önyargı mı sözkonusu? ilginç..
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sadtneverdie 8 yıl

Batuist

profesyonel pazarda intel ve nvidia öncü durumdalar.. hemde açıkara farkla.. acaba kurumsal bir önyargı mı sözkonusu? ilginç..



kurumsal önyargı mı? Bak gece gece buna çok güldüm Allah ta seni güldürsün.
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Rock_Rage 8 yıl

Batuist

profesyonel pazarda intel ve nvidia öncü durumdalar.. hemde açıkara farkla.. acaba kurumsal bir önyargı mı sözkonusu? ilginç..


Hayır yargıdan degilde ornegin elinizde bir sunucu var ve bunda hyper-v yuklu birde bunun yedegi var oda asıl sunucu benzerlik gostermek zorunda ornegin islemcisi aynı model olmasa bile aynı aileden olması ramin aynı hddnin aynı olması gibi durumlar var ve eger siz bu sunucu ailesini ornegin 2 yıl içinde eklemeler yaparak buyutuyorsanız 2 yıl içinde hep intel veya hep amd işlemcileri olan sunucular alıyorsunuz.Genelde Cluster ortamlarında aynı marka işlemcili sunucular kullanıyor.En buyuk etken bu yuzden denebilir birde tabiki entegrator firmaların pazara neyi sundugu onemli hp nin cogunlugu intel sunucular ibmde keza intel daha fazla yerli uretim sunucularda intel kullanıyorlar yani hiç yok degilde 10 intel ise 2 amd cozumu sunuyorlar

SAYGILARLA
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maliahmet1 8 yıl
amd almayanlar olabilir ama amd fp bir işlemci
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lj94 8 yıl
diger tarafa adam koymasaydınız asdasd:D
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djxray 8 yıl
Diğer tarafa hiç adam koymasanız da olurdu (:
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kadirkayik 8 yıl
intel tarafında tek bir iriyarı adam diger tarafta iki tane adam yapsalardı da olurdu.
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CrySystem 8 yıl
intekel
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sadtneverdie 8 yıl
Bence kimse yorum yapmasın.
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hachiko 8 yıl
Dizüstü piyasasındada tekeller..
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PROOF# 8 yıl
bence resimdeki intel tarafındaki adamları daha buyuk yapmaları lazımdı
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