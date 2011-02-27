Intel'in sunucu işlemcilerindeki son çeyrek pazar payı %94.2 olarak raporlandı

Piyasa analizleri yapan bağımsız araşıtrma kuruluşlarından IDC, işlemci pazarıyla ilgili yeni raporunu yayınladı. Tablet bilgisayarların yaygınlaşması ve ARM tabanlı işlemcilerin giderek daha fazla önem kazandığı ve kazanmaya devam edeceği pazarda, Intel ve AMD çekişmesinin dördüncü çeyrek sonucu yayınlanan rapor çerçevesinde ortaya çıktı.

IDC'nin çalışmasına göre işlemci pazarında yılın son çeyreği, üçüncü çeyrek ile yani yaz dönemi ile benzer geçti. %1 düşüş yaşayan pazarda, AMD ve VIA pazar payı kaybederken, Intel'in kazanan taraf olduğunu görüyoruz. Önceki çeyrekte %80.4 olan pazar payını %80.8'e çıkaran Intel'den farklı olarak AMD ise %19.2'den %18.9'a geriledi.

Hazırlanan rapor çerçevesinde Intel'in en güçlü olduğu alanın sunucu pazarı olduğunu görüyoruz zira firmanın buradaki payı son çeyrekte %94.2 olarak gerçekleşti. Masaüstü işlemci pazarında, üçüncü çeyreğe kıyasla %0.7'lik artış ile %72.5 pazar payına ulaşan firma, 2010'un genelinde ise 2009'a kıyasla %1.1 artış ile %80.7 pazar payı elde etti.

2010'un genelinde AMD'nin pazar payı %19 olarak gerçekleşirken, çift çekirdekli Nano işlemcilerini yakın gelecekte pazara sunması beklenen VIA'nınki ise %1.1 oldu.