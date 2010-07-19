Intel'in yeni işlemcisi Core i5-760 satışa sunuldu

Intel'in henüz resmi olarak duyurmaduğu yeni işlemcisi Core i5-760, sessiz sedasız bir şekilde satışa sunuldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki yeni işlemci, 2.66GHz'de çalışan Core i5-750 modelinden daha yüksek çalışma frekansıyla ayrılıyor zira bu işlemci 2.8GHz'de görev yapıyor.

Dört çekirdekli olan ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelen Core i5 -760, 4.8GT/sn QPI veri yolu hızını destekliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan ve entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR3 desteği sunan Core i5-760, yurt dışında 193 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda