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Intel'in yeni işlemcisi Core i5-760 satışa sunuldu

8 yıl
17,7b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in henüz resmi olarak duyurmaduğu yeni işlemcisi Core i5-760, sessiz sedasız bir şekilde satışa sunuldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki yeni işlemci, 2.66GHz'de çalışan Core i5-750 modelinden daha yüksek çalışma frekansıyla ayrılıyor zira bu işlemci 2.8GHz'de görev yapıyor.

Dört çekirdekli olan ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelen Core i5 -760, 4.8GT/sn QPI veri yolu hızını destekliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan ve entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal DDR3 desteği sunan Core i5-760, yurt dışında 193 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda


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DH Misafiri 8 yıl
farki turbo boost olmasi
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lvlono 8 yıl
Farkı Hyper Threading olmasın
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Blackworms 8 yıl
Xeon işlemcileri 1.760 dolara satan firmadan 6 çekirdekli F/P beklemek, her üniversite mezununun iş bulacak olmasıyla eşdeğer nitelik taşımaktadır bence. :)
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muvaZaa xD 8 yıl
ülkemizdeki fiyatı 400 tl yi geçecektir phenom II x4 965 almak daha cazip zaten performansları birbirine yakın
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KANUNI61 8 yıl
intel bu farkı fıyatı
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sadtneverdie 8 yıl
çok para
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car_26 8 yıl
Yeni f/p.
i7 860dan farkı ne bunun ?
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