Nubia CEO'su yaklaşan Red Magic 5G modeliyle çekilmiş fotoğrafları paylaştı

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Nubia'nın yaklaşan Red Magic 5G akıllı telefonu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakın bir tarihte tanıtılacak olan akıllı telefonun kamera örnekleri, bizzat şirket CEO'u Ni Fei tarafından paylaşıldı.

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Şirket kamera yeteneklerine odaklandı

nubia'nın yeni akıllı telefon modeli Red Magic 5G'nin, 64MP ana kamera olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. Şirket, serinin önceki cihazlarında özellikle oyun deneyimine odaklandığı için, telefonların kamera yetenekleri çok üst düze değildi. Ancak nubia'nın Red Magic 5G ile bu durumu düzelteceği söyleniyor.

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Aşağıdaki galeride Red Magic 5G ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafları görebilirsiniz. Oyun odaklı cihazın Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 16GB RAM, 5G desteği, 55W hızlı şarj ve 144Hz yenileme hızı sunan ekranla geleceğini de belirtelim. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://m.weibo.cn/detail/4478477572649390

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