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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nubia CEO'su yaklaşan Red Magic 5G modeliyle çekilmiş fotoğrafları paylaştı

    Nubia'nın yakın bir tarihte tanıtılması beklenen Red Magic 5G modeliyle ilgili kamera örnekleri yayınlandı. Şirket CEO'su Ni Fei, cihazla çekilmiş olan yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaştı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nubia CEO'su yaklaşan Red Magic 5G modeliyle çekilmiş fotoğrafları paylaştı
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    Nubia'nın yaklaşan Red Magic 5G akıllı telefonu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakın bir tarihte tanıtılacak olan akıllı telefonun kamera örnekleri, bizzat şirket CEO'u Ni Fei tarafından paylaşıldı.

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    Şirket kamera yeteneklerine odaklandı

    nubia'nın yeni akıllı telefon modeli Red Magic 5G'nin, 64MP ana kamera olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. Şirket, serinin önceki cihazlarında özellikle oyun deneyimine odaklandığı için, telefonların kamera yetenekleri çok üst düze değildi. Ancak nubia'nın Red Magic 5G ile bu durumu düzelteceği söyleniyor.

    Nubia CEO'su yaklaşan Red Magic 5G modeliyle çekilmiş fotoğrafları paylaştı
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    Aşağıdaki galeride Red Magic 5G ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafları görebilirsiniz. Oyun odaklı cihazın Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 16GB RAM, 5G desteği, 55W hızlı şarj ve 144Hz yenileme hızı sunan ekranla geleceğini de belirtelim. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://m.weibo.cn/detail/4478477572649390 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    MrT4ngo (Ali Said Aytek) 2 hf.
    Ne saçma sapan bir galeriniz var ya?
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    Gagavuzz (samet caliskan) 2 hf.
    Distbritör ve paralel satışı olmayanlar kategorisinde olduğu için pek önemi yok.(one plus gibi)
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